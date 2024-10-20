عودٌ على بدء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





} ويرى‭ ‬آل‭ ‬عصفور‭ ‬كما‭ ‬يرى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬ومراكز‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬فإن‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬على‭ ‬الفرق‭ ‬والمنتخبات‭ ‬في‭ ‬غالبية‭ ‬الألعاب‭ ‬يبقى‭ ‬صعبا‭ ‬حتّى‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تطبيق‭ ‬الاحتراف‭ ‬الذي‭ ‬وُضعت‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬سابقة؛‭ ‬ويُقابل‭ ‬بصعوبات‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬والتسويق‭ ‬الجالبين‭ ‬للأموال‭ ‬المطلوبة‭!‬





} ‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬سابقة‭ ‬تم‭ ‬تطبيق‭ ‬الدمج‭ ‬وبإرادات‭ ‬نادوية‭ ‬أهلية؛‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ (‬الدكاكين‭) ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬تختفي‭ ‬وتحلُّ‭ ‬بدلا‭ ‬منها‭ ‬أندية‭ ‬أعادت‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البلد؛‭ ‬ثم‭ ‬جاءت‭ ‬موجة‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الاندماج‭ ‬اتسم‭ ‬بعضها‭ ‬بالقوة‭ ‬وأخرى‭ ‬بالضعف‭ ‬أعاد‭ ‬إحياء‭ ‬بعض‭ ‬الأندية؛‭ ‬وحيث‭ ‬انضم‭ ‬بعضها‭ ‬إلى‭ ‬الاتحادات‭ ‬الرياضية‭!‬





} والمشكلة‭ ‬السابقة‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬لم‭ ‬تفرض‭ ‬إرادتها‭ ‬بإلزامية‭ ‬الاندماج؛‭ ‬لأنها‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬لم‭ ‬تهيء‭ ‬الأرضيات‭ ‬المناسبة‭ ‬لاستمراريتها‭ ‬،‭ ‬عبر‭ ‬إقامة‭ ‬المنشآت‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تستوعب‭ ‬المندمجين،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬كافأت‭ ‬المنسحبين‭ ‬وغير‭ ‬المندمجين‭ ‬بإقامة‭ ‬منشآت‭ ‬خاصة‭ ‬بها؛‭ ‬باعتبارها‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬يتحصّل‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬والمنشآت‭ ‬التي‭ ‬يُمارس‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬هواياته‭.‬





} ولأن‭ ‬تصورات‭ ‬الاندماج‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬أذهان‭ ‬المسؤولين؛‭ ‬فإن‭ ‬الحاجة‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬رسم‭ ‬خريطة‭ ‬بعدد‭ ‬الأندية‭ ‬المتوقعة‭ ‬وأمكنة‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬يُمكنها‭ ‬استيعاب‭ ‬المندمجين‭ ‬الموزعين‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬المحافظات‭ ‬في‭ ‬المملكة؛‭ ‬ثم‭ ‬تأتي‭ ‬إلزامية‭ ‬الدمج‭ ‬وانتقال‭ ‬الرياضيين‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬توفيره‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬أمكنة‭ ‬تستوعب‭ ‬أعدادهم‭ ‬الكبيرة‭.‬





} لقد‭ ‬كانت‭ ‬التصورات‭ ‬في‭ ‬فترات‭ ‬سابقة‭ ‬لدورات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأندية‭ ‬المقترحة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬المتكاملة‭ ‬لكل‭ ‬ناد‭ ‬مقترح‭ ‬من‭ ‬استاد‭ ‬وملاعب‭ ‬رديفة‭ ‬وصالة‭ ‬متعددة‭ ‬الأغراض‭ ‬ومسبح‭ ‬أولمبي،‭ ‬وتكون‭ ‬برعاية‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬سيُعلن‭ ‬اندماجها؛‭ ‬وتُستثمر‭ ‬المنشآت‭ ‬السابقة‭ ‬للمندمجين‭ ‬بما‭ ‬يُعزز‭ ‬الأندية‭ ‬الجديدة‭ ‬المُندمجة‭ ‬ماليّا‭.‬