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البحرين العربية.. والادعاءات الإيرانية

10/20/2024 7:06:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مرة‭ ‬تلو‭ ‬أخرى‭ ‬يحاول‭ ‬‮«‬المتشدد‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يصدر‭ ‬أزماته‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭.. ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬جبهات‭ ‬التطاول‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.. ‬أن‭ ‬يشتت‭ ‬ذهن‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬الوضع‭ ‬المتأزم‭ ‬والمتهالك‭ ‬داخليا‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬أعداء‭ ‬جدد‭ ‬بسبب‭ ‬تصريحات‭ ‬إيرانية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الحكمة‭ ‬واحترام‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭.‬

بالأمس‭ ‬خرج‭ ‬علينا‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬المدعو‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬ليعيد‭ ‬ذات‭ ‬الأسطوانة‭ ‬المشروخة،‭ ‬وذات‭ ‬الأوراق‭ ‬المفضوحة،‭ ‬حول‭ ‬أحقية‭ ‬إيران‭ ‬بالدول‭ ‬الخليجية،‭ ‬والجزر‭ ‬الإماراتية،‭ ‬وبأن‭ ‬شاه‭ ‬إيران‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬بهلوي‭ ‬ارتكب‭ ‬خيانة‭ ‬لا‭ ‬تغتفر،‭ ‬ووافق‭ ‬على‭ ‬انفصال‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬إيران‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬استفتاء‭ ‬‮«‬صوري‮»‬‭.. ‬وهذا‭ ‬كلام‭ ‬مغلوط،‭ ‬رد‭ ‬عليه‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬وقيادته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬ووثقته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬بأن‭ ‬البحرين‭ ‬عربية،‭ ‬وأن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬اختار‭ ‬عروبة‭ ‬بلاده،‭ ‬وحكامه‭ ‬من‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الكرام،‭ ‬ووقف‭ ‬مع‭ ‬الشرعية‭ ‬ورفض‭ ‬الوصاية‭ ‬والأوهام‭ ‬الإيرانية‭. ‬

تلك‭ ‬محاولة‭ ‬يائسة،‭ ‬فالبحرين‭ ‬بلد‭ ‬إسلامي‭ ‬عربي‭ ‬منذ‭ ‬الأزل،‭ ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬جمهورية‭ ‬إسلامية‮»‬‭.. ‬وندعو‭ ‬المتشدد‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬قراءة‭ ‬التاريخ‭ ‬جيدا‭ ‬حتى‭ ‬يعرف‭ ‬البحرين‭ ‬وعروبتها‭ ‬وشرعيتها،‭ ‬وإن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬هو‭ ‬وغيره‭ ‬تؤكد‭ ‬حجم‭ ‬المأساة‭ ‬والضياع‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منه‭ ‬إيران‭ ‬والأزمة‭ ‬الغارقة‭ ‬فيها،‭ ‬والواقع‭ ‬السيء‭ ‬الذي‭ ‬تحاول‭ ‬الهروب‭ ‬منه‭ ‬والتملص‭ ‬عنه‭.‬

الغريب‭ ‬أن‭ ‬المدعو‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬طالب‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بعدم‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الجزر‭ ‬الإماراتية‭ ‬الثلاث‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إيران‭.. ‬تمام‭ ‬كما‭ ‬أقحم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬وهرطقاته‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الرغبة‭ ‬الإيرانية‭ ‬بقطع‭ ‬كل‭ ‬أواصر‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬وخلق‭ ‬أزمات‭ ‬وتوترات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.. ‬ضاربة‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬على‭ ‬الكلام‭ ‬عن‭ ‬الوحدة‭ ‬الإسلامية‭ ‬ونصرة‭ ‬القضايا‭ ‬الحيوية،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭!‬

واضح‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬إيران‭ ‬ووكلاؤها‭ ‬مؤخرا،‭ ‬سببت‭ ‬انتكاسة‭ ‬سياسية‭ ‬كبيرة،‭ ‬وقلصت‭ ‬أوهام‭ ‬وأحلام‭ ‬التوسع‭ ‬والتغلغل،‭ ‬وضربت‭ ‬المشروع‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬مقتل‭.. ‬فسارع‭ ‬‮«‬المتشدد‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬والتطاول‭ ‬على‭ ‬سيادتها،‭ ‬ومحاولة‭ ‬تزييف‭ ‬التاريخ‭ ‬والحقائق‭.. ‬كي‭ ‬يجعل‭ ‬الناس‭ ‬هناك‭ ‬يتجهون‭ ‬نحو‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭!‬

واضح‭ ‬جدا‭ ‬كذلك،‭ ‬أن‭ ‬بوصلة‭ ‬‮«‬المتشدد‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬قد‭ ‬ضاعت‭ ‬وتاهت‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬متلاطم‭ ‬الأمواج‭ ‬جراء‭ ‬الوضع‭ ‬الحاصل‭ ‬فيها،‭ ‬والأزمات‭ ‬التي‭ ‬تعيشها،‭ ‬لتتجه‭ ‬نحو‭ ‬البحرين‭ ‬وتسير‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الخليجية‭ ‬التي‭ ‬تنعم‭ ‬بالأمن‭ ‬وقد‭ ‬نأت‭ ‬بشعوبها‭ ‬وأراضيها‭ ‬عن‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات‭.‬

تصدير‭ ‬الأزمات‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬ومحاولة‭ ‬إلهاء‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬وإشغاله‭ ‬عما‭ ‬يعانيه،‭ ‬وخلق‭ ‬عدو‭ ‬وتهديد‭ ‬جديد،‭ ‬هي‭ ‬الفكرة‭ ‬الحاضرة‭ ‬دوما‭ ‬لدى‭ ‬‮«‬المتشدد‭ ‬الإيراني‮»‬،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيف‭ ‬الضغط‭ ‬الدولي‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬بلاده،‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬توجيه‭ ‬الإيرانيين‭ ‬نحو‭ ‬مسألة‭ ‬‮«‬مختلقة‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المسألة‭ ‬‮«‬الحقيقة‮»‬‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬الوضع‭ ‬المتهالك‭ ‬المنهار‭ ‬داخلها‭.‬

على‭ ‬‮«‬المتشدد‭ ‬الإيراني‮»‬،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬السياسة‭ ‬الهرمة،‭ ‬أن‭ ‬يتنبه‭ ‬نحو‭ ‬وضع‭ ‬بلاده‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي،‭ ‬وعلاقته‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬وأن‭ ‬يسخر‭ ‬كل‭ ‬إمكانياته‭ ‬للنهوض‭ ‬ببلاده‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬التهم‭ ‬جزافا،‭ ‬ومحاولة‭ ‬طمس‭ ‬الحقائق‭ ‬وتزييف‭ ‬التاريخ‭.. ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخليفية‭ ‬عربية‭.. ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬جمهورية‭ ‬إسلامية‮»‬‭.‬

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