القوات الجوية البريطانية تستجيب لتهديد بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى هيثرو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استجابت القوات الجوية الملكية البريطانية « RAF » لتهديد بوجود قنبلة تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى إرسال طائرات «تايفون» لحماية رحلة متجهة إلى مطار هيثرو.
وبحسب ما ذكرته صحيفة ستاندرد « Standard » كانت الرحلة قادمة من مومباي، حيث أبلغ الطيار عن تهديد بوجود قنبلة مع اقتراب الطائرة من المطار.
وسمع السكان في منطقة نورفولك «انفجارات صوتية» نتيجة تجاوز طائرات «تايفون» حاجز الصوت أثناء توجهها للطائرة بسرعة فائقة.
وأكد متحدث باسم شركة «إير إنديا» أن الطائرة هبطت بسلام في مطار هيثرو وأُنْزِل الركاب وأفراد الطاقم دون أي مشاكل. وأضاف: «سلامة الركاب والطاقم هي أولويتنا القصوى، ونشكر السلطات المحلية على مساعدتها خلال هذا الحادث غير المتوقع».
وتشير بيانات الرحلة إلى أن الطائرة غيّرت مسارها فوق القناة الإنجليزية، وظلت تحلق فوق منطقة «نورفولك برودز» قبل أن يُسْمَح لها بالهبوط.
وأوضحت القوات الجوية الملكية أن الطائرات المقاتلة تراجعت بعد فترة قصيرة، وسُمِح للطائرة بالاستمرار إلى وجهتها الأصلية تحت إشراف مراقبة الحركة الجوية المدنية.
وأكد متحدث باسم القوات الجوية الملكية أن طائرات «تايفون» أُرسلت للتحقق من الطائرة المدنية، وبعد اعتراض هادئ من دون مشاكل سُمِح للطائرة بالاستمرار إلى وجهتها الأصلية. وأضاف أن الحادث الآن تحت إدارة السلطات المدنية.
من جانبها، طمأنت شرطة نورفولك السكان بأن الصوت العالي الذي سُمِع في المنطقة كان نتيجة لاختراق الطائرات المقاتلة حاجز الصوت، وليس بسبب انفجار.
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