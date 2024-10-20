القوات الجوية البريطانية تستجيب لتهديد بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى هيثرو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬ستاندرد‭ ‬‮«‬ Standard ‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬الرحلة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬مومباي،‭ ‬حيث‭ ‬أبلغ‭ ‬الطيار‭ ‬عن‭ ‬تهديد‭ ‬بوجود‭ ‬قنبلة‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬المطار‭. ‬

وسمع‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نورفولك‭ ‬‮«‬انفجارات‭ ‬صوتية‮»‬‭ ‬نتيجة‭ ‬تجاوز‭ ‬طائرات‭ ‬‮«‬تايفون‮»‬‭ ‬حاجز‭ ‬الصوت‭ ‬أثناء‭ ‬توجهها‭ ‬للطائرة‭ ‬بسرعة‭ ‬فائقة‭.‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إير‭ ‬إنديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬هبطت‭ ‬بسلام‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬وأُنْزِل‭ ‬الركاب‭ ‬وأفراد‭ ‬الطاقم‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬سلامة‭ ‬الركاب‭ ‬والطاقم‭ ‬هي‭ ‬أولويتنا‭ ‬القصوى،‭ ‬ونشكر‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬على‭ ‬مساعدتها‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحادث‭ ‬غير‭ ‬المتوقع‮»‬‭.‬

وتشير‭ ‬بيانات‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬غيّرت‭ ‬مسارها‭ ‬فوق‭ ‬القناة‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬وظلت‭ ‬تحلق‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬نورفولك‭ ‬برودز‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُسْمَح‭ ‬لها‭ ‬بالهبوط‭. ‬

وأوضحت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬أن‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬تراجعت‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬قصيرة،‭ ‬وسُمِح‭ ‬للطائرة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬إلى‭ ‬وجهتها‭ ‬الأصلية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مراقبة‭ ‬الحركة‭ ‬الجوية‭ ‬المدنية‭.‬

وأكد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الملكية‭ ‬أن‭ ‬طائرات‭ ‬‮«‬تايفون‮»‬‭ ‬أُرسلت‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬الطائرة‭ ‬المدنية،‭ ‬وبعد‭ ‬اعتراض‭ ‬هادئ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاكل‭ ‬سُمِح‭ ‬للطائرة‭ ‬بالاستمرار‭ ‬إلى‭ ‬وجهتها‭ ‬الأصلية‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬الآن‭ ‬تحت‭ ‬إدارة‭ ‬السلطات‭ ‬المدنية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬طمأنت‭ ‬شرطة‭ ‬نورفولك‭ ‬السكان‭ ‬بأن‭ ‬الصوت‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬سُمِع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬كان‭ ‬نتيجة‭ ‬لاختراق‭ ‬الطائرات‭ ‬المقاتلة‭ ‬حاجز‭ ‬الصوت،‭ ‬وليس‭ ‬بسبب‭ ‬انفجار‭. ‬