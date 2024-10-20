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بريطانيا تستعد لعاصفة ((آشلي)) مع رياح تصل إلى 80 ميلا في الساعة

10/20/2024 7:05:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستعد‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لمواجهة‭ ‬العاصفة‭ ‬آشلي،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تضرب‭ ‬البلاد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬ما‭ ‬سيتسبب‭ ‬في‭ ‬رياح‭ ‬تصل‭ ‬سرعتها‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬ميلاً‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬ما‭ ‬ينذر‭ ‬بإصابات‭ ‬ومخاطر‭ ‬على‭ ‬الحياة‭.‬

وبحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرته‭ ‬صحيفة‭ ‬الإندبندنت‭ ‬ «Independent» أصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬البريطانية‭ ‬تحذيراً‭ ‬باللون‭ ‬البرتقالي‭ ‬بسبب‭ ‬الرياح‭ ‬القوية،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬العاصفة‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬اسكتلندا‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭. ‬كما‭ ‬أُصْدِر‭ ‬تحذير‭ ‬باللون‭ ‬الأصفر‭ ‬لكافة‭ ‬أنحاء‭ ‬اسكتلندا‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬ويلز‭ ‬وشمال‭ ‬غرب‭ ‬إنجلترا‭.‬

وسيكون‭ ‬التحذير‭ ‬البرتقالي‭ ‬ساريًا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬الليل،‭ ‬بينما‭ ‬سيستمر‭ ‬التحذير‭ ‬الأصفر‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬3‭ ‬صباحًا‭ ‬حتى‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭.‬

وتشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬ويلز‭ ‬وكورنوال‭ ‬وديفون‭ ‬وأجزاء‭ ‬من‭ ‬دورست‭ ‬وسومرست،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬هطول‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬15‭ ‬و25‭ ‬مم‭ ‬من‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المناطق‭ ‬المتأثرة،‭ ‬وقد‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬65‭ ‬مم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دارتموور‭.‬

ووفقًا‭ ‬لهيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬فإن‭ ‬رياحاً‭ ‬بسرعة‭ ‬80‭ ‬ميلاً‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬قد‭ ‬تضرب‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬احتمالية‭ ‬حدوث‭ ‬إصابات‭ ‬وخطر‭ ‬على‭ ‬الحياة؛‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأمواج‭ ‬وحطام‭ ‬الشاطئ‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يُلقى‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬الساحلية‭ ‬والممتلكات‭.‬

كما‭ ‬تشير‭ ‬التوقعات‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬حدوث‭ ‬انقطاع‭ ‬في‭ ‬الكهرباء،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬تغطية‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬ويتسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬للمباني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬سقوط‭ ‬بلاط‭ ‬السقف‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الأرصاد‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬حدوث‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الطرق‭ ‬والسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والطيران‭ ‬والعبّارات،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬والجسور،‭ ‬وقد‭ ‬أُلْغِي‭ ‬سباق‭ ‬ «Great South Run» ‭ ‬المقرر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭.‬

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