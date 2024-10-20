بريطانيا تستعد لعاصفة ((آشلي)) مع رياح تصل إلى 80 ميلا في الساعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تستعد المملكة المتحدة لمواجهة العاصفة آشلي، التي من المتوقع أن تضرب البلاد هذا الأسبوع، ما سيتسبب في رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة، ما ينذر بإصابات ومخاطر على الحياة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الإندبندنت «Independent» أصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيراً باللون البرتقالي بسبب الرياح القوية، حيث وصلت العاصفة إلى شمال غرب اسكتلندا أمس الأحد. كما أُصْدِر تحذير باللون الأصفر لكافة أنحاء اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وأجزاء من ويلز وشمال غرب إنجلترا.
وسيكون التحذير البرتقالي ساريًا من الساعة 9 صباح الأحد حتى منتصف الليل، بينما سيستمر التحذير الأصفر من الساعة 3 صباحًا حتى منتصف الليل.
وتشير التوقعات إلى هطول أمطار غزيرة في جنوب ويلز وكورنوال وديفون وأجزاء من دورست وسومرست، مع توقع هطول ما بين 15 و25 مم من الأمطار في معظم المناطق المتأثرة، وقد يصل إلى 65 مم في منطقة دارتموور.
ووفقًا لهيئة الأرصاد فإن رياحاً بسرعة 80 ميلاً في الساعة قد تضرب شمال غرب اسكتلندا، ما يزيد من احتمالية حدوث إصابات وخطر على الحياة؛ بسبب ارتفاع الأمواج وحطام الشاطئ الذي قد يُلقى على الطرق الساحلية والممتلكات.
كما تشير التوقعات إلى احتمال حدوث انقطاع في الكهرباء، ما قد يؤثر على تغطية الهواتف المحمولة ويتسبب في أضرار للمباني، بالإضافة إلى خطر سقوط بلاط السقف.
وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع حدوث اضطرابات في خدمات الطرق والسكك الحديدية والطيران والعبّارات، ما قد يؤدي إلى إغلاق بعض الطرق والجسور، وقد أُلْغِي سباق «Great South Run» المقرر أمس الأحد.
MENAFN20102024000055011008ID1108799979
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.