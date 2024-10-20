داونينغ ستريت يصرح: بريطانيا لن تعتذر عن دورها في تجارة الرقيق في قمة الكومنولث

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الحكومة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تدفع‭ ‬تعويضات‭ ‬عن‭ ‬العبودية،‭ ‬وفقما‭ ‬نُشر‭ ‬سابقا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يضع‭ ‬كير‭ ‬ستارمر،‭ ‬الذي‭ ‬سيحضر‭ ‬التجمع،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬متعارض‭ ‬مع‭ ‬مواقف‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭.‬

وقال‭ ‬المرشحون‭ ‬الثلاثة‭ ‬لخلافة‭ ‬باتريشيا‭ ‬سكوتلاند‭ ‬كأمين‭ ‬عام‭ ‬للكومنولث‭ ‬إنهم‭ ‬يدعمون‭ ‬التعويضات‭ ‬للدول‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬العبودية‭ ‬والاستعمار‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يحضر‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬القمة،‭ ‬الذي‭ ‬عبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬شعوره‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬الحزن‭ ‬والندم‭ ‬تجاه‭ ‬الأفعال‭ ‬الخاطئة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬الكينيون‭ ‬أثناء‭ ‬نضالهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستقلال‭ ‬عن‭ ‬الحكم‭ ‬الاستعماري‭ ‬البريطاني‭. ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬اعتذارًا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انتقدته‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬ووصفته‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬خطأ‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬لهيئة‭ ‬الإذاعة‭ ‬البريطانية‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أثيرت‭ ‬قضية‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬بالعبودية‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬فلا‭ ‬توجد‭ ‬خطط‭ ‬للاعتذار‭ ‬الرمزي‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬ستارمر‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬ساموا‭ ‬‮«‬لمناقشة‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬يواجهها‭ ‬الكومنولث،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬عبر‭ ‬اقتصاداتنا‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلته‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬ «The Guardian».

فيما‭ ‬قامت‭ ‬فيه‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬البريطانية‭ ‬بعملية‭ ‬دفع‭ ‬التعويضات‭ ‬بشكل‭ ‬أحادي؛‭ ‬فقد‭ ‬تعهدت‭ ‬كنيسة‭ ‬إنجلترا‭ ‬بتشكيل‭ ‬صندوق‭ ‬قيمته‭ ‬مليار‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬إرث‭ ‬العبودية‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اعتذرت‭ ‬صحيفة‭ ‬الغارديان‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬مؤسسو‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬تجارة‭ ‬العبيد‭ ‬عبر‭ ‬المحيط‭ ‬الأطلسي‭ ‬وأعلنت‭ ‬برنامجا‭ ‬للعدالة‭ ‬التصحيحية‭ ‬بقيمة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭. ‬