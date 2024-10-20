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انهيار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق في نيروبي

10/20/2024 7:05:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انهار‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬طوابق‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬هدمه‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكينية‭ ‬نيروبي‭ ‬الأحد،‭ ‬وعلق‭ ‬أشخاص‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬ومسؤولون‭ ‬محليون‭. ‬

ويتكرر‭ ‬انهيار‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬كينيا،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬نوعية‭ ‬البناء‭ ‬وعدم‭ ‬الامتثال‭ ‬للقواعد‭ ‬المفروضة‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬نيروبي‭ ‬إن‭ ‬أوامر‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬صدرت‭ ‬بهدم‭ ‬المبنى‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬كاهاوا‭ ‬ويست‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭. ‬وأكد‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الكيني،‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬عائلات‭ ‬عالقة‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭. ‬

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬نيروبي‭ ‬جونسون‭ ‬ساكاجا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬كانت‭ ‬خارج‭ ‬المبنى‭ ‬عند‭ ‬انهياره‭ ‬أصيبت‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭. ‬

وأكدت‭ ‬كاثرين‭ ‬وانجيكو‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقطن‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنها‭ ‬محظوظة‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬وقت‭ ‬الانهيار‭. ‬

وقالت‭ ‬المرأة‭ ‬البالغة‭ ‬33‭ ‬عاما‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يرام‭ ‬لأنني‭ ‬غادرت‭ ‬بالأمس‭. ‬أنا‭ ‬أرتجف‭ ‬وأشعر‭ ‬بالتوتر‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬لوثيقة‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬مقاطعة‭ ‬نيروبي‭ ‬بتاريخ‭ ‬16‭ ‬أكتوبر،‭ ‬شُيّد‭ ‬المبنى‭ ‬وشُغل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تصريح‭. ‬وصدرت‭ ‬أوامر‭ ‬لسكان‭ ‬المبنى‭ ‬بإخلائه‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬قُتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬عندما‭ ‬انهار‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬طوابق‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬نيروبي‭. ‬

وفي‭ ‬أبريل‭ ‬2016،‭ ‬قُتل‭ ‬49‭ ‬شخصا‭ ‬عندما‭ ‬انهار‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬طوابق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة،‭ ‬بعد‭ ‬تساقط‭ ‬أمطار‭ ‬غزيرة‭ ‬لأيام‭ ‬متسبّبة‭ ‬بفيضانات‭ ‬وانزلاقات‭ ‬تربة‭.‬

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