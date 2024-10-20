انهيار مبنى مؤلف من ثمانية طوابق في نيروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
انهار مبنى سكني من ثمانية طوابق كان من المقرر هدمه في العاصمة الكينية نيروبي الأحد، وعلق أشخاص تحت الأنقاض، بحسب ما أكدت أجهزة الطوارئ ومسؤولون محليون.
ويتكرر انهيار المباني في كينيا، وغالبا ما يحدث بسبب سوء نوعية البناء وعدم الامتثال للقواعد المفروضة.
وقالت السلطات في نيروبي إن أوامر كانت قد صدرت بهدم المبنى الواقع في حي كاهاوا ويست المكتظ بالسكان شمال العاصمة. وأكد الصليب الأحمر الكيني، أن عدة عائلات عالقة تحت الأنقاض.
وقال حاكم نيروبي جونسون ساكاجا لوكالة فرانس برس إن امرأة كانت خارج المبنى عند انهياره أصيبت بجروح طفيفة.
وأكدت كاثرين وانجيكو التي كانت تقطن في المبنى منذ عام 2017، لوكالة فرانس برس أنها محظوظة لأنها لم تكن في الداخل وقت الانهيار.
وقالت المرأة البالغة 33 عاما: «لا أشعر بأنني على ما يرام لأنني غادرت بالأمس. أنا أرتجف وأشعر بالتوتر».
ووفقا لوثيقة صادرة عن مقاطعة نيروبي بتاريخ 16 أكتوبر، شُيّد المبنى وشُغل من دون تصريح. وصدرت أوامر لسكان المبنى بإخلائه خلال أسبوعين. وفي سبتمبر 2022، قُتل خمسة أشخاص عندما انهار مبنى من ستة طوابق في إحدى ضواحي نيروبي.
وفي أبريل 2016، قُتل 49 شخصا عندما انهار مبنى من ستة طوابق في شمال شرق العاصمة، بعد تساقط أمطار غزيرة لأيام متسبّبة بفيضانات وانزلاقات تربة.
MENAFN20102024000055011008ID1108799977
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.