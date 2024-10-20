قدمت حزمة من الأنشطة والبرامج..((بابكو إنرجيز)) تنظم فعاليات توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير: محمد سرحان
في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية والصحة العامة، نظمت شركة بابكو إنرجيز، مجموعة الطاقة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، سلسلة فعاليات توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر. وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر.
وبهذه المناسبة قال مارك توماس، الرئيس التنفيذي للمجموعة - بابكو إنرجيز: «نحتفل بشهر التوعية بسرطان الثدي. يعتبر سرطان الثدي السبب الرئيسي للوفاة بين النساء في المملكة، حيث تم تشخيص ثمانين حالة جديدة، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تقديم الدعم للنساء المتأثرات والأسر المتضررة».
وأضاف: «تعمل بابكو إنرجيز بجد على تعزيز الوعي حول هذا الموضوع، حيث نسعى جميعًا للمساهمة في دعم مجتمعنا وتقديم المساعدة الممكنة للمتأثرات، من خلال اتحاد الجميع من أجل رفع مستوى الوعي ومكافحة هذا المرض».
وقال الدكتور طارق حميد، الرئيس الطبي بمستشفى عوالي: «نحن اليوم نسعى لرفع الوعي بأن سرطان الثدي هو من المشكلات الشائعة التي تواجه النساء، ونعمل على إيصال رسالة واضحة بأن هناك حلولًا متاحة، وتمتلك مملكة البحرين العديد من المرافق الطبية المتقدمة التي يمكن من خلالها تشخيص المرض وعلاجه بنفس كفاءة أي مكان آخر في العالم».
وتابع: «رسالتنا لكل النساء هي أن يكنّ على دراية بالمشكلة وألا يترددن في اتخاذ الخطوة اللازمة، حيث إن سرطان الثدي هو تحدٍّ صحي كبقية التحديات، ويمكن مواجهته والتغلب عليه باستخدام المرافق الطبية ذات المستوى العالمي المتوافرة. والتشخيص المبكر والعلاج الفوري هما السبيل لتحقيق الشفاء، ويجب على الجميع الاستفادة من فرص الفحص المتاحة».
وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات التثقيفية وماراثون المشي الذي بدأ من نادي بابكو حتى منتزه الأميرة سبيكة إلى جانب سباق الدراجات بالتعاون مع Team Bahrain Victorious ، وذلك بمشاركة موظفي الشركة والجمهور لتعزيز ثقافة الصحة واللياقة البدنية، مع التأكيد على أهمية الوعي الصحي في مكافحة الأمراض.
الجدير بالذكر أن بابكو إنرجيز قدمت ندوات تثقيفية وتوعوية عبر الإنترنت، استهدفت الموظفات في مختلف أرجاء المجموعة، لتقديم معلومات شاملة حول الفحص المبكر وطرق الوقاية والعلاج.
كما وفرت فحوصات مجانية لجميع العاملات بالتعاون مع مستشفى العوالي، في خطوة تهدف إلى التشجيع على الكشف المبكر.
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