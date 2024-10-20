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قدمت حزمة من الأنشطة والبرامج..((بابكو إنرجيز)) تنظم فعاليات توعوية بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي

10/20/2024 7:05:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

في‭ ‬إطار‭ ‬التزامها‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والصحة‭ ‬العامة،‭ ‬نظمت‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬مجموعة‭ ‬الطاقة‭ ‬المتكاملة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬تحول‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬سلسلة‭ ‬فعاليات‭ ‬توعوية‭ ‬بمناسبة‭ ‬شهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬ضمن‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بمرض‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬وأهمية‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬قال‭ ‬مارك‭ ‬توماس،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ - ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭: ‬‮«‬نحتفل‭ ‬بشهر‭ ‬التوعية‭ ‬بسرطان‭ ‬الثدي‭. ‬يعتبر‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬للوفاة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشخيص‭ ‬ثمانين‭ ‬حالة‭ ‬جديدة،‭ ‬مما‭ ‬يبرز‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للنساء‭ ‬المتأثرات‭ ‬والأسر‭ ‬المتضررة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تعمل‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬بجد‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬حيث‭ ‬نسعى‭ ‬جميعًا‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مجتمعنا‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬الممكنة‭ ‬للمتأثرات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اتحاد‭ ‬الجميع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬ومكافحة‭ ‬هذا‭ ‬المرض‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬حميد،‭ ‬الرئيس‭ ‬الطبي‭ ‬بمستشفى‭ ‬عوالي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬اليوم‭ ‬نسعى‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بأن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬الشائعة‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬النساء،‭ ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬إيصال‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬حلولًا‭ ‬متاحة،‭ ‬وتمتلك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬تشخيص‭ ‬المرض‭ ‬وعلاجه‭ ‬بنفس‭ ‬كفاءة‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬رسالتنا‭ ‬لكل‭ ‬النساء‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬يكنّ‭ ‬على‭ ‬دراية‭ ‬بالمشكلة‭ ‬وألا‭ ‬يترددن‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬الخطوة‭ ‬اللازمة،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬هو‭ ‬تحدٍّ‭ ‬صحي‭ ‬كبقية‭ ‬التحديات،‭ ‬ويمكن‭ ‬مواجهته‭ ‬والتغلب‭ ‬عليه‭ ‬باستخدام‭ ‬المرافق‭ ‬الطبية‭ ‬ذات‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭ ‬المتوافرة‭. ‬والتشخيص‭ ‬المبكر‭ ‬والعلاج‭ ‬الفوري‭ ‬هما‭ ‬السبيل‭ ‬لتحقيق‭ ‬الشفاء،‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬الفحص‭ ‬المتاحة‮»‬‭.‬

وتضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬التثقيفية‭ ‬وماراثون‭ ‬المشي‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬بابكو‭ ‬حتى‭ ‬منتزه‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سباق‭ ‬الدراجات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع Team Bahrain Victorious ، وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬والجمهور‭ ‬لتعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬مع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز‭ ‬قدمت‭ ‬ندوات‭ ‬تثقيفية‭ ‬وتوعوية‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬استهدفت‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬المجموعة،‭ ‬لتقديم‭ ‬معلومات‭ ‬شاملة‭ ‬حول‭ ‬الفحص‭ ‬المبكر‭ ‬وطرق‭ ‬الوقاية‭ ‬والعلاج‭. ‬

كما‭ ‬وفرت‭ ‬فحوصات‭ ‬مجانية‭ ‬لجميع‭ ‬العاملات‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬العوالي،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التشجيع‭ ‬على‭ ‬الكشف‭ ‬المبكر‭.‬

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