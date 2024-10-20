مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو في ضيافة ((المحطة الفنية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قام أعضاء مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو برئاسة الوجيه خالد محمد كانو بزيارة إلى الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون في مركز (المحطة الفنية) في مدينة المحرق. وقد قام أعضاء مجلس الأمناء بالاطلاع على مرافق المركز الثقافي والفني الجديد والذي يضم مساحات واسعة لممارسة النشاطات الفنية بأنواعها.
ورحب الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون برئيس وأعضاء مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو في (المحطة الفنية) مشيداً باهتمام الجائزة بالجانب الثقافي والفني وتخصيصها جوائز مالية سخية تدعم الفنانين والحركة التشكيلية في البحرين. كما أشاد بعطاء عائلة كانو المستمر في مجالات المسؤولية الاجتماعية ومبادراتها المختلفة التي تشمل عدة قطاعات حيوية.
من جانبه أكد الوجيه خالد محمد كانو رئيس مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو أن مركز (المحطة الفنية) في المحرق وما يتضمنه من مساحات تم تجهيزها لممارسة كل أشكال الفنون يعد إضافة قيمة لمجموعة المراكز الفنية والثقافية في البحرين ويؤكد حرص معالي الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون على الاهتمام بالفنان البحريني وتوفير المواقع التي تسمح له بإظهار مواهبه مشيداً بمبادرة تطوير المباني التراثية وإعادة تهيئتها لتصبح مساحة للمبدعين بحيث تتوفر فيها كل السبل لتقديم أعمال فنية مميزة.
وخلال الزيارة تم كذلك مناقشة أوجه التعاون بين الجائزة والمجلس الوطني للفنون في الفترة المقبلة وتحديداً خلال الدورة الثانية عشرة للجائزة والتي سيتم إعلان تفاصيل مسابقاتها يوم الثلاثاء القادم الموافق 29 أكتوبر في مؤتمر صحفي يقام في فندق الخليج. وكان من ضمن الحضور ممثلاً عن مجلس أمناء الجائزة كل من السيدة منى كانو ود. إبراهيم الهاشمي ود. ناظم الصالح ود. حسن كمال محمد درويش وحضر من جانب المجلس الوطني للفنون كل من الفنانة بلقيس فخرو والفنان عمر الراشد.
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