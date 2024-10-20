مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو في ضيافة ((المحطة الفنية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ (‬المحطة‭ ‬الفنية‭) ‬مشيداً‭ ‬باهتمام‭ ‬الجائزة‭ ‬بالجانب‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬وتخصيصها‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬سخية‭ ‬تدعم‭ ‬الفنانين‭ ‬والحركة‭ ‬التشكيلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بعطاء‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومبادراتها‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭.

‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ (‬المحطة‭ ‬الفنية‭) ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬لممارسة‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الفنون‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬المراكز‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويؤكد‭ ‬حرص‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفنان‭ ‬البحريني‭ ‬وتوفير‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بإظهار‭ ‬مواهبه‭ ‬مشيداً‭ ‬بمبادرة‭ ‬تطوير‭ ‬المباني‭ ‬التراثية‭ ‬وإعادة‭ ‬تهيئتها‭ ‬لتصبح‭ ‬مساحة‭ ‬للمبدعين‭ ‬بحيث‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬لتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬مميزة‭.

‬

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬مناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجائزة‭ ‬والمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬وتحديداً‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬للجائزة‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬مسابقاتها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الحضور‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬كانو‭ ‬ود‭. ‬إبراهيم‭ ‬الهاشمي‭ ‬ود‭. ‬ناظم‭ ‬الصالح‭ ‬ود‭. ‬حسن‭ ‬كمال‭ ‬محمد‭ ‬درويش‭ ‬وحضر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو‭ ‬والفنان‭ ‬عمر‭ ‬الراشد‭.‬