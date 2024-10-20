Monday, 21 October 2024 07:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو في ضيافة ((المحطة الفنية))

10/20/2024 7:05:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬برئاسة‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬بزيارة‭ ‬إلى‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬مركز‭ (‬المحطة‭ ‬الفنية‭) ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬مرافق‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬الجديد‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬لممارسة‭ ‬النشاطات‭ ‬الفنية‭ ‬بأنواعها‭. ‬

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬برئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬في‭ (‬المحطة‭ ‬الفنية‭) ‬مشيداً‭ ‬باهتمام‭ ‬الجائزة‭ ‬بالجانب‭ ‬الثقافي‭ ‬والفني‭ ‬وتخصيصها‭ ‬جوائز‭ ‬مالية‭ ‬سخية‭ ‬تدعم‭ ‬الفنانين‭ ‬والحركة‭ ‬التشكيلية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬أشاد‭ ‬بعطاء‭ ‬عائلة‭ ‬كانو‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ومبادراتها‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭.

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الوجيه‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬كانو‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬جائزة‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬كانو‭ ‬أن‭ ‬مركز‭ (‬المحطة‭ ‬الفنية‭) ‬في‭ ‬المحرق‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬من‭ ‬مساحات‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬لممارسة‭ ‬كل‭ ‬أشكال‭ ‬الفنون‭ ‬يعد‭ ‬إضافة‭ ‬قيمة‭ ‬لمجموعة‭ ‬المراكز‭ ‬الفنية‭ ‬والثقافية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ويؤكد‭ ‬حرص‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالفنان‭ ‬البحريني‭ ‬وتوفير‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬بإظهار‭ ‬مواهبه‭ ‬مشيداً‭ ‬بمبادرة‭ ‬تطوير‭ ‬المباني‭ ‬التراثية‭ ‬وإعادة‭ ‬تهيئتها‭ ‬لتصبح‭ ‬مساحة‭ ‬للمبدعين‭ ‬بحيث‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬السبل‭ ‬لتقديم‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬مميزة‭.

وخلال‭ ‬الزيارة‭ ‬تم‭ ‬كذلك‭ ‬مناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجائزة‭ ‬والمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬وتحديداً‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬للجائزة‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬تفاصيل‭ ‬مسابقاتها‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬القادم‭ ‬الموافق‭ ‬29‭ ‬أكتوبر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬يقام‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الحضور‭ ‬ممثلاً‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجائزة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السيدة‭ ‬منى‭ ‬كانو‭ ‬ود‭. ‬إبراهيم‭ ‬الهاشمي‭ ‬ود‭. ‬ناظم‭ ‬الصالح‭ ‬ود‭. ‬حسن‭ ‬كمال‭ ‬محمد‭ ‬درويش‭ ‬وحضر‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فخرو‭ ‬والفنان‭ ‬عمر‭ ‬الراشد‭.‬

MENAFN20102024000055011008ID1108799975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث