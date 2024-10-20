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المحرق يزلزل البحرين بسباعية

10/20/2024 7:05:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) زلزل‭ ‬المحرق‭ ‬منافسه‭ ‬البحرين‭ ‬وتغلب‭ ‬عليه‭ ‬بنتيجة‭ ‬سبعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المؤجلة‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬ورفع‭ ‬المحرق‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬7‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬البحرين‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط‭.‬

وأحرز‭ ‬أهداف‭ ‬المحرق‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود‭ (‬21‭)‬،‭ ‬ايليوت‭ ‬سيموس‭ (‬23‭)‬،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ (‬26‭)‬،‭ ‬جونينهو‭ (‬45+4‭) ‬و‭(‬62‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان‭ (‬68‭)‬،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم‭ (‬84‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬أحرز‭ ‬هدفي‭ ‬البحرين‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ (‬45+1‭)‬،‭ ‬نواف‭ ‬الخالدي‭ (‬90+2‭).‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬طاقم‭ ‬تحكيم‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬وساعده‭ ‬على‭ ‬الخطوط‭ ‬سيد‭ ‬جلال‭ ‬محفوظ‭ ‬وعبدالرزاق‭ ‬الأحمد‭ ‬والحكم‭ ‬الرابع‭ ‬إسماعيل‭ ‬حبيب‭ ‬وحكم‭ ‬الفيديو‭ ‬محمد‭ ‬بونفور‭.‬

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