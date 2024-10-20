المحرق يزلزل البحرين بسباعية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
زلزل المحرق منافسه البحرين وتغلب عليه بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المواجهة المؤجلة من الجولة الثالثة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، والتي أقيمت على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة بعراد في نادي المحرق، ورفع المحرق بهذا الانتصار رصيده إلى 7 نقاط، في حين تجمد رصيد البحرين عند 6 نقاط.
وأحرز أهداف المحرق عبدالوهاب المالود (21)، ايليوت سيموس (23)، أحمد الشروقي (26)، جونينهو (45+4) و(62)، محمد الحردان (68)، حسين عبدالكريم (84)، بينما أحرز هدفي البحرين عبدالرحمن سيد محمد (45+1)، نواف الخالدي (90+2).
أدار اللقاء طاقم تحكيم مكون من حكم الساحة محمد خالد وساعده على الخطوط سيد جلال محفوظ وعبدالرزاق الأحمد والحكم الرابع إسماعيل حبيب وحكم الفيديو محمد بونفور.
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