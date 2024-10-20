منتخب الناشئين يواجه المالديف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يواجه اليوم الإثنين منتخبنا الوطني للناشئين «تحت 17 عاماً» لكرة القدم منافسه منتخب المالديف عند الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت البحرين، على ملعب داليان بووان بالصين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً.
ويدخل منتخبنا للناشئين اللقاء من دون رصيد من النقاط بعد خسارته أمام الصين (2-0)، حيث يتصدر الصينيون ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، ويمتلك منتخبا المالديف وبوتان نقطة لكليهما بعد تعادلهما، في حين تنتظر المجموعة خوض منتخب كوريا الجنوبية لمباراته الأولى.
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