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منتخب الناشئين يواجه المالديف

10/20/2024 7:05:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يواجه‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‮»‬‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬منافسه‭ ‬منتخب‭ ‬المالديف‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬30‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬داليان‭ ‬بووان‭ ‬بالصين،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬للناشئين‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭.‬

‭ ‬ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬للناشئين‭ ‬اللقاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الصين‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدر‭ ‬الصينيون‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط،‭ ‬ويمتلك‭ ‬منتخبا‭ ‬المالديف‭ ‬وبوتان‭ ‬نقطة‭ ‬لكليهما‭ ‬بعد‭ ‬تعادلهما،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تنتظر‭ ‬المجموعة‭ ‬خوض‭ ‬منتخب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمباراته‭ ‬الأولى‭.‬

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