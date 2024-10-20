الأهلي يواجه بطل الخليج في الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعد‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬مشاركته‭ ‬الأولى،‭ ‬وستكون‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬صعبة‭ ‬جداً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الكويت،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬المنافس‭ ‬هو‭ ‬بطل‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬نسختين‭ ‬ومدجج‭ ‬بالنجوم‭ ‬وله‭ ‬خبرته‭ ‬الكبيرة‭.‬

ولم‭ ‬تكن‭ ‬استعدادات‭ ‬الأهلي‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭ ‬نظراً‭ ‬لوجود‭ ‬الإصابات‭ ‬وعدم‭ ‬خوض‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬الفريق‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬أمام‭ ‬نادي‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭.‬

ويعاني‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬كلييف‭ ‬ألكسندر‭ ‬وصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬الأساسي‭ ‬أحمد‭ ‬حسن‭ ‬الدرازي،‭ ‬كما‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬البعثة‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ويعول‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬الروح‭ ‬القتالية‭ ‬واللعب‭ ‬الجماعي‭ ‬لتعويض‭ ‬النقص‭ ‬والإصابات‭.‬

ويقود‭ ‬الفريق‭ ‬المدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬وتضم‭ ‬تشكيلته‭ ‬المتوقعة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ميثم‭ ‬جميل‭ ‬وهشام‭ ‬سرحان‭ ‬وعلي‭ ‬شكرالله‭ ‬والأمريكيين‭ ‬ديواين‭ ‬جاكسون‭ ‬وجوردن‭ ‬ستيفنس،‭ ‬ولدى‭ ‬المدرب‭ ‬خيارات‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬مثل‭ ‬صادق‭ ‬شكرالله‭ ‬وأحمد‭ ‬حسن‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يستطيع‭ ‬اللعب‭ ‬بعض‭ ‬الدقائق‭ ‬وكذلك‭ ‬الأمر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمحترف‭ ‬كلييف‭ ‬ألكسندر،‭ ‬كما‭ ‬يوجد‭ ‬القائد‭ ‬محمد‭ ‬قربان‭ ‬والوجوه‭ ‬الشابة‭ ‬حمد‭ ‬فيصل‭ ‬وحسن‭ ‬غريب‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭.‬

وكانت‭ ‬بعثة‭ ‬الأهلي‭ ‬قد‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬ظهر‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وخاض‭ ‬الفريق‭ ‬حصة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬المساء،‭ ‬كما‭ ‬سيتدرب‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬استعدادا‭ ‬للمباراة‭.‬

وتميل‭ ‬الكفة‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬فريق‭ ‬الكويت‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الأهلي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬صيداً‭ ‬سهلاً،‭ ‬حيث‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬ظهور‭ ‬مشرف‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مباراة‭ ‬له‭ ‬بالبطولة،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬مشاركته‭ ‬جاءت‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭.‬