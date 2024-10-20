الأهلي يواجه بطل الخليج في الكويت

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
يفتتح فريق الأهلي لكرة السلة مشواره الآسيوي بمواجهة مستضيفه نادي الكويت الكويتي في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات النسخة الثالثة من بطولة دوري غرب آسيا (واصل) لكرة السلة.
وتعد هذه المواجهة تاريخية بالنسبة الى الأهلي في مشاركته الأولى، وستكون بلا شك صعبة جداً على أرض الكويت، وخاصة أن المنافس هو بطل الخليج في آخر نسختين ومدجج بالنجوم وله خبرته الكبيرة.
ولم تكن استعدادات الأهلي بالصورة المطلوبة نظراً لوجود الإصابات وعدم خوض كثير من المباريات التجريبية، حيث خاض الفريق مباراة واحدة فقط أمام نادي الخليج السعودي.
ويعاني الأهلي من إصابة المحترف الأمريكي كلييف ألكسندر وصانع الألعاب الأساسي أحمد حسن الدرازي، كما يغيب عن البعثة علي عقيل بسبب الإصابة، ويعول الأهلي على الروح القتالية واللعب الجماعي لتعويض النقص والإصابات.
ويقود الفريق المدرب اللبناني جاد الحاج وتضم تشكيلته المتوقعة كل من ميثم جميل وهشام سرحان وعلي شكرالله والأمريكيين ديواين جاكسون وجوردن ستيفنس، ولدى المدرب خيارات على مقاعد البدلاء مثل صادق شكرالله وأحمد حسن الذي قد يستطيع اللعب بعض الدقائق وكذلك الأمر بالنسبة للمحترف كلييف ألكسندر، كما يوجد القائد محمد قربان والوجوه الشابة حمد فيصل وحسن غريب وعلي حسين.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى دولة الكويت الشقيقة ظهر يوم أمس، وخاض الفريق حصة تدريبية في المساء، كما سيتدرب صباح اليوم استعدادا للمباراة.
وتميل الكفة في صالح فريق الكويت غير أن الأهلي لن يكون صيداً سهلاً، حيث يسعى إلى تسجيل ظهور مشرف في أول مباراة له بالبطولة، خاصة أن مشاركته جاءت بدعوة من الاتحاد الآسيوي لكرة السلة.
MENAFN20102024000055011008ID1108799972
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.