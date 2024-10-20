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3 سنوات سجنا لمحتال استولى على 2000 دينار بمكالمة هاتفية

10/20/2024 7:05:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقرت‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬محتال‭ ‬آسيوي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬2000‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬حساب‭ ‬مواطن‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اتصل‭ ‬به‭ ‬وأخبره‭ ‬أنه‭ ‬موظف‭ ‬بإحدى‭ ‬الشركات‭ ‬المالية‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تحديث‭ ‬بياناته‭ ‬بغرض‭ ‬زيادة‭ ‬الأمان‭ ‬لحساباته‭ ‬البنكية،‭ ‬حيث‭ ‬استدرج‭ ‬الضحية‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ،‭ ‬حيث‭ ‬عاقبته‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬بالسجن‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬والغرامة‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬والإبعاد‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بإبعاده‭ ‬نهائيا‭ ‬عقب‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬وأيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الحكم،‭ ‬وأقرته‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭.‬

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬تلقته‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يفيد‭ ‬بتعرضه‭ ‬لعملية‭ ‬الاحتيال‭ ‬عبر‭ ‬مكالمة‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬أرسل‭ ‬إليه‭ ‬رابطا‭ ‬لتحديث‭ ‬بياناته‭ ‬البنكية‭ ‬وبعد‭ ‬تلقي‭ ‬رسالتين‭ ‬الأولى‭ ‬بحسب‭ ‬970‭ ‬دينارا‭ ‬من‭ ‬حسابه‭ ‬وبعدها‭ ‬رسالة‭ ‬أخرى‭ ‬بسحب‭ ‬920‭ ‬دينارا،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬البلاغ‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬الأمنية‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬الأموال‭ ‬وسحبها‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬وأن‭ ‬المتهم‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬استقبل‭ ‬تلك‭ ‬المبالغ‭ ‬في‭ ‬حسابه،‭ ‬ودلت‭ ‬التحريات‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬ضمن‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬ودوره‭ ‬إنشاء‭ ‬الحسابات‭ ‬البنكية‭ ‬وتلقي‭ ‬الأموال‭ ‬المتحصلة‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الاحتيال،‭ ‬فيما‭ ‬يقوم‭ ‬بإرسالها‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬الآسيوية‭ ‬مقابل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬مالية‭. ‬

وثبت‭ ‬بكشف‭ ‬الحساب‭ ‬البنكي‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬المبلغ‭ ‬وتم‭ ‬تحويل‭ ‬المبلغ‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬بالخارج،‭ ‬حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬استعمال‭ ‬التوقيع‭ ‬إلكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬الائتمانية‭ ‬وذلك‭ ‬كان‭ ‬لغرض‭ ‬احتيالي‭ ‬هو‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي،‭ ‬كما‭ ‬اشترك‭ ‬بطريقي‭ ‬الاتفاق‭ ‬والمساعدة‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬مجهول‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬إلى‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المملوك‭ ‬للمجني‭ ‬عليه‭ ‬وذلك‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ادخال‭ ‬بيانات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬هو‭ ‬الرقم‭ ‬السري‭ ‬الخاص‭ ‬بالبطاقة‭ ‬البنكية‭ ‬وتمكن‭ ‬بتلك‭ ‬الوسيلة‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبالغ‭.‬

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