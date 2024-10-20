Monday, 21 October 2024 07:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خلال 4 ساعات من البلاغ.. المباحث: القبض على شخص سرق حقيبة تقدر محتوياتها بـ30 ألف دينار بحريني

10/20/2024 7:05:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬خلال‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬لقيامه‭ ‬بسرقة‭ ‬حقيبة‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مجوهرات‭ ‬وساعات‭ ‬ثمينة‭ ‬تقدر‭ ‬قيمتها‭ ‬بـ30000‭ ‬دينار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬هواتف‭ ‬نقالة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بمحافظة‭ ‬العاصمة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬بالواقعة،‭ ‬باشرت‭ ‬شرطة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬سجلات‭ ‬الكاميرات‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬محاولته‭ ‬مغادرة‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬وبحوزته‭ ‬المسروقات‭. ‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

MENAFN20102024000055011008ID1108799969

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث