خلال 4 ساعات من البلاغ.. المباحث: القبض على شخص سرق حقيبة تقدر محتوياتها بـ30 ألف دينار بحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت إدارة المباحث الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية خلال 4 ساعات من تلقي البلاغ من القبض على شخص (32 عاما) لقيامه بسرقة حقيبة تحتوي على مجوهرات وساعات ثمينة تقدر قيمتها بـ30000 دينار، بالإضافة إلى هواتف نقالة، وذلك من أحد الفنادق بمحافظة العاصمة.
وأوضحت الإدارة أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، باشرت شرطة المباحث الجنائية دورها الأمني واتخاذ ما يلزم من مراجعة سجلات الكاميرات وإجراء عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه في وقت قياسي وذلك أثناء محاولته مغادرة المملكة عبر منفذ جسر الملك فهد وبحوزته المسروقات.
وأشارت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
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