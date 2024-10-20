خلال 4 ساعات من البلاغ.. المباحث: القبض على شخص سرق حقيبة تقدر محتوياتها بـ30 ألف دينار بحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬الإدارة‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬بالواقعة،‭ ‬باشرت‭ ‬شرطة‭ ‬المباحث‭ ‬الجنائية‭ ‬دورها‭ ‬الأمني‭ ‬واتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬سجلات‭ ‬الكاميرات‭ ‬وإجراء‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري،‭ ‬والتي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وذلك‭ ‬أثناء‭ ‬محاولته‭ ‬مغادرة‭ ‬المملكة‭ ‬عبر‭ ‬منفذ‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد‭ ‬وبحوزته‭ ‬المسروقات‭. ‬

وأشارت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬