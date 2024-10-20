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محاكمة شابين دهسا أمن فندق منعهما من الدخول بمسكرات

10/20/2024 7:05:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬شابين‭ ‬خليجيين‭ ‬قتلا‭ ‬عمدا‭ ‬شخصا‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬بعد‭ ‬دهسه‭ ‬رفقة‭ ‬آخرين‭ ‬كانوا‭ ‬متواجدين‭ ‬أمام‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحورة،‭ ‬وذلك‭ ‬انتقاما‭ ‬من‭ ‬أمن‭ ‬الفندق‭ ‬الذي‭ ‬منعهما‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬للفندق‭ ‬بمواد‭ ‬مسكرة‭ ‬بحوزتهما‭.‬

وكان‭ ‬بلاغ‭ ‬قد‭ ‬ورد‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬مفاده‭ ‬وقوع‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬مقابل‭ ‬للبوابة‭ ‬الخلفية‭ ‬لأحد‭ ‬فنادق‭ ‬منطقة‭ ‬الحورة،‭ ‬وتوجه‭ ‬شرطي‭ ‬إلى‭ ‬موقع‭ ‬الحادث،‭ ‬وتبين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كاميرات‭ ‬الأمن‭ ‬قدوم‭ ‬مركبة‭ ‬خليجية‭ ‬مسرعة‭ ‬اصطدمت‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬المتواجدين‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬الفندق‭ ‬وتسبب‭ ‬الاصطدام‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬أحدهم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قذفته‭ ‬السيارة‭ ‬عدة‭ ‬أمتار‭ ‬إلى‭ ‬الشارع‭ ‬المعاكس‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭.‬

وبعد‭ ‬تتبع‭ ‬مسار‭ ‬السيارة‭ ‬تبين‭ ‬توجه‭ ‬قائدها‭ ‬رفقة‭ ‬آخر‭ ‬إلى‭ ‬فندق‭ ‬آخر،‭ ‬وقام‭ ‬قائد‭ ‬السيارة‭ ‬بالنزول‭ ‬واتبعه‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬ودخلا‭ ‬الفندق‭ ‬وخرجا‭ ‬بعد‭ ‬إنهاء‭ ‬إجراءات‭ ‬الإقامة‭ ‬وغادرا‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬وتبين‭ ‬وجود‭ ‬شبه‭ ‬جنائية‭ ‬بعد‭ ‬علمه‭ ‬بخلاف‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬مع‭ ‬المشتبه‭ ‬بهما،‭ ‬فيما‭ ‬تعرف‭ ‬أحد‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬على‭ ‬صور‭ ‬المتهمين‭ ‬وأفاد‭ ‬بأنهما‭ ‬تسببا‭ ‬في‭ ‬مشاجرة‭ ‬مع‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬بالفندق،‭ ‬وأسفرت‭ ‬التحريات‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الحادث‭ ‬متعمد‭ ‬القصد‭ ‬منه‭ ‬إزهاق‭ ‬أرواح‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬إثر‭ ‬المشاجرة‭ ‬بين‭ ‬حراس‭ ‬أمن‭ ‬الفندق‭ ‬وبين‭ ‬المتهمين‭.‬

وبتحقيقات‭ ‬النيابة‭ ‬أفاد‭ ‬مدير‭ ‬الفندق‭ ‬بأنه‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬حضر‭ ‬المتهمان‭ ‬بحالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬وكانا‭ ‬يرغبان‭ ‬في‭ ‬إدخال‭ ‬المشروبات‭ ‬المسكرة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬الفندق‭ ‬فمنعهما‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬وأخبرهما‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬مخالف‭ ‬لأنظمة‭ ‬الفندق،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬رفضا‭ ‬الخروج‭ ‬ونشبت‭ ‬مشادة‭ ‬كلامية‭ ‬ووقع‭ ‬اعتداء‭ ‬منهما‭ ‬على‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬وغادرا‭ ‬المكان،‭ ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬الواحدة‭ ‬صباحا‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬متواجدا‭ ‬مع‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬أمام‭ ‬بوابة‭ ‬الفندق‭ ‬فوجئ‭ ‬بسيارة‭ ‬المتهمين‭ ‬تتجه‭ ‬نحوهم‭ ‬بسرعة‭ ‬جنونية‭ ‬واصطدمت‭ ‬بهم‭ ‬ولاذ‭ ‬قائدها‭ ‬بالفرار،‭ ‬وقذف‭ ‬الاصطدام‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬ترابية،‭ ‬ساقطا‭ ‬جثة‭ ‬هامدة‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬آخرون‭.‬

وبعد‭ ‬ضبط‭ ‬أحد‭ ‬المتهمين‭ ‬أقر‭ ‬بأنه‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬توجه‭ ‬رفقة‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الفندق‭ ‬وحدث‭ ‬خلاف‭ ‬بينهما‭ ‬وبين‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬بالفندق،‭ ‬وعلى‭ ‬أثره‭ ‬قام‭ ‬حراس‭ ‬الأمن‭ ‬بإخراجهما‭ ‬من‭ ‬الفندق‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬غادرا‭ ‬المكان،‭ ‬وفي‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬صباحاً‭ ‬استقلا‭ ‬سيارة‭ ‬يقودها‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬وقام‭ ‬الأخير‭ ‬بزيادة‭ ‬السرعة‭ ‬والانحراف‭ ‬يميناً‭ ‬نحو‭ ‬المجني‭ ‬عليهم‭ ‬والاصطدام‭ ‬بثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬وغادرا‭ ‬البحرين‭.‬

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