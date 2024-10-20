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السلطات الألمانية تعتقل ليبيا بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية

10/20/2024 7:05:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

برلين‭ - ‬الوكالات‭: ‬مثل‭ ‬ليبي‭ ‬يشتبه‭ ‬بتخطيطه‭ ‬لهجوم‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬وبانتمائه‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ (‬داعش‭) ‬أمام‭ ‬قاض‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الألمانية‭. ‬

الليبي‭ ‬عمر‭ ‬أ‭. ‬اعتقلته‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬بيرناو،‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬العاصمة‭ ‬الألمانية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الاتحادية‭. ‬

وهو‭ ‬متّهم‭ ‬وفق‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالتخطيط‭ ‬لـ«هجوم‭ ‬كبير‭ ‬بالأسلحة‭ ‬النارية‮»‬‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬برلين‭. ‬

ويشتبه‭ ‬بأن‭ ‬عمر‭ ‬أ‭. ‬‮«‬تواصل‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬دردشة‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬للمراسلة‮»‬،‭ ‬وتقول‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إنه‭ ‬يتّبع‭ ‬أيديولوجية‭ ‬التنظيم‭. ‬

وقالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الداخلية‭ ‬الألمانية‭ ‬نانسي‭ ‬فيزر‭ ‬إن‭ ‬حماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬اليهودية‭ ‬والإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬تكتسي‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‮»‬‭. ‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬إنفاذ‭ ‬القانون‭ ‬تعمل‭ ‬بـ«أقصى‭ ‬درجات‭ ‬اليقظة‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عنف‭ ‬إسلامي‭ ‬أو‭ ‬معاد‭ ‬للسامية‭ ‬أو‭ ‬مناهض‭ ‬لإسرائيل‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬عمر‭ ‬أ‭. ‬سيمثل‭ (‬الأحد‭) ‬أمام‭ ‬قاض‭ ‬للبت‭ ‬فيما‭ ‬إذا‭ ‬يتعين‭ ‬إيداعه‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭. ‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬شقة‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬بيرناو‭ ‬السبت‭. ‬

كذلك‭ ‬تم‭ ‬تفتيش‭ ‬شقة‭ ‬قرب‭ ‬بون‭ ‬يملكها‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‮»‬‭ ‬في‭ ‬المخطط‭. ‬

وفق‭ ‬صحيفة‭ ‬بيلد‭ ‬اليومية‭ ‬الألمانية،‭ ‬مالك‭ ‬الشقة‭ ‬في‭ ‬بون‭ ‬هو‭ ‬قريب‭ ‬للمشتبه‭ ‬به،‭ ‬ويتم‭ ‬التحقيق‭ ‬معه‭ ‬بصفة‭ ‬شاهد‭. ‬

وأوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الألمانية‭ ‬عمر‭ ‬أ‭. ‬بعد‭ ‬معلومات‭ ‬تلقتها‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬استخبارات‭ ‬أجنبية،‭ ‬وفق‭ ‬بيلد‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مدرجا‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬قوائم‭ ‬النشطاء‭ ‬الموضوعين‭ ‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬

وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬بيلد،‭ ‬وصل‭ ‬الليبي‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬وتقدم‭ ‬بطلب‭ ‬لجوء‭ ‬تم‭ ‬رفضه‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

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