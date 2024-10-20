السلطات الألمانية تعتقل ليبيا بشبهة التخطيط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
برلين - الوكالات: مثل ليبي يشتبه بتخطيطه لهجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين وبانتمائه إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أمام قاض أمس، وفق ما أعلنت النيابة العامة الألمانية.
الليبي عمر أ. اعتقلته السلطات الألمانية مساء السبت في منزله في بيرناو، في ضواحي العاصمة الألمانية، وفق ما أعلنت النيابة العامة الاتحادية.
وهو متّهم وفق النيابة العامة بالتخطيط لـ«هجوم كبير بالأسلحة النارية» على السفارة الإسرائيلية في برلين.
ويشتبه بأن عمر أ. «تواصل مع عضو في تنظيم الدولة الإسلامية في دردشة عبر تطبيق للمراسلة»، وتقول النيابة العامة إنه يتّبع أيديولوجية التنظيم.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ألمانيا «تكتسي أهمية كبرى بالنسبة إلينا».
ولفتت إلى أن قوات إنفاذ القانون تعمل بـ«أقصى درجات اليقظة» لمنع كل ما يشتبه بأنه «عنف إسلامي أو معاد للسامية أو مناهض لإسرائيل».
وكانت النيابة العامة قد قالت إن عمر أ. سيمثل (الأحد) أمام قاض للبت فيما إذا يتعين إيداعه الحبس الاحتياطي.
وقالت السلطات إنه تم تفتيش شقة المشتبه فيه البالغ 28 عاما في بيرناو السبت.
كذلك تم تفتيش شقة قرب بون يملكها شخص آخر «ليس من المشتبه فيهم» في المخطط.
وفق صحيفة بيلد اليومية الألمانية، مالك الشقة في بون هو قريب للمشتبه به، ويتم التحقيق معه بصفة شاهد.
وأوقفت السلطات الألمانية عمر أ. بعد معلومات تلقتها من وكالة استخبارات أجنبية، وفق بيلد التي أشارت إلى أنه لم يكن مدرجا في أي من قوائم النشطاء الموضوعين تحت المراقبة في ألمانيا.
وفقا لصحيفة بيلد، وصل الليبي إلى ألمانيا في نوفمبر 2022 وتقدم بطلب لجوء تم رفضه في 28 سبتمبر 2023.
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