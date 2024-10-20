لبنان أمام توازن صعب في صراع موازين القوى بين إيران وأعدائها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بيروت - (أ ف ب): بعد ضربات متتالية وجّهتها إسرائيل إلى حزب الله المدعوم من طهران وتحوُّل النزاع معه إلى مواجهة مفتوحة، يجد لبنان نفسه أمام توازن صعب بين الولايات المتحدة وحلفائها الساعين إلى تعديل موازين القوى لصالحهم، وإيران التي لن تتنازل بسهولة عن مكتسباتها، كما يرى خبراء. شكّل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أواخر سبتمبر، صدمة في لبنان حيث يعدّ الحزب قوة سياسية وعسكرية نافذة تنامت قدراتها بشكل كبير خلال العقود الماضية.
ويوضح المحلل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط مايكل يونغ أن لبنان يواجه «تجاذبا بين إيران... والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية». ويضيف أن «الأمريكيين والإسرائيليين.. يحاولون استخدام القوة العسكرية من أجل تغيير توازن القوى في لبنان لصالحهم، ولا شكّ أن الإيرانيين لن يقبلوا بذلك دون قتال». فتح حزب الله جبهة «إسناد» لغزة وحليفته حماس منذ أكتوبر 2023، غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل والحركة في القطاع بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وتبادل حزب الله وإسرائيل القصف عبر الحدود على مدى العام المنصرم. وحاول الحزب احتواء التصعيد وحصره ضمن هوامش ومناطق حدودية، لكنه أكد الترابط بين وقف النار في لبنان وغزة. لكن تبادل القصف تحوّل إلى مواجهة مفتوحة في سبتمبر، مع تكثيف إسرائيل حملتها الجوية ضد مناطق لبنانية عدة خصوصا معاقل للحزب في الجنوب والشرق والضاحية الجنوبية لبيروت، وبدء عمليات برية «محدودة».
وتلقّى الحزب الذي تمدّه إيران بالدعم المالي والتسليحي، سلسلة ضربات من إسرائيل أو منسوبة إليها، مثل تفجير أجهزة اتصال يستخدمها آلاف من عناصره، ومقتل نصرالله والعديد من القادة العسكريين والميدانيين، واستهداف بنى تحتية ومنشآت ومخازن أسلحة عائدة له. طرحت الضربات، تزامنا مع تواصل الحملة الإسرائيلية، أسئلة حول مستقبل الحزب سياسيا وعسكريا. وأكدت واشنطن حليفة الدولة العبرية، أنها تتطلّع لتغيير في لبنان.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن في 11 أكتوبر «من الواضح أن الشعب اللبناني يريد لدولته أن تمسك بزمام الأمور وتتحمّل مسؤولية بلدهم ومستقبله». قبله بأيام، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين إلى «تحرير» بلادهم من حزب الله، وإلا سيواجهون مصيرا مشابها لغزة. تقول كيم غطاس، المحللة السياسية ومؤلفة كتاب «الموجة السوداء» عن الشرق الأوسط، إن «رؤية واشنطن لا تتماشى بالضرورة مع رؤية إسرائيل من حيث أهداف الحرب وتكتيكاتها».
وتضيف «ترغب واشنطن في أن ترى حزب الله أضعف، وربما حتى نزع سلاحه، لكنها تخشى من أن تذهب إسرائيل بعيدا في حملتها العسكرية». في خطوة نادرة، ندّد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الجمعة بما اعتبره «تدخلا فاضحا» من قبل إيران في شؤون بلاده، بعد تصريحات منسوبة لرئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف. وكان قاليباف قد زار بيروت الأسبوع الماضي، مثله مثل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. واعتبرت الزيارتان بمثابة تعبير عن الدعم لحزب الله بعد الضربات التي تلقاها.
ويقول مسؤول لبناني فضّل عدم كشف هويته إن مواقف المسؤولين الإيرانيين وربط طهران بين وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، أثارت استياء في بيروت. وتلفت غطاس إلى أن «إيران تريد الحفاظ على ما تبقى من مقدّراتها في لبنان وأن تضمن بقاء النظام» في الجمهورية الإسلامية، ولذلك «ينبغي عليها أن تجد توازنا بين مواصلتها دعم حزب الله (...) وأن تؤشر في الوقت عينه إلى انفتاحها على الدبلوماسية». تضيف «تسعى إيران لحجز مقعد على طاولة المفاوضات بشأن مستقبل المنطقة».
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