لبنان أمام توازن صعب في صراع موازين القوى بين إيران وأعدائها

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويوضح‭ ‬المحلل‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬كارنيغي‭ ‬للشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬مايكل‭ ‬يونغ‭ ‬أن‭ ‬لبنان‭ ‬يواجه‭ ‬‮«‬تجاذبا‭ ‬بين‭ ‬إيران‭... ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمريكيين‭ ‬والإسرائيليين‭.. ‬يحاولون‭ ‬استخدام‭ ‬القوة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تغيير‭ ‬توازن‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬لصالحهم،‭ ‬ولا‭ ‬شكّ‭ ‬أن‭ ‬الإيرانيين‭ ‬لن‭ ‬يقبلوا‭ ‬بذلك‭ ‬دون‭ ‬قتال‮»‬‭. ‬فتح‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬جبهة‭ ‬‮«‬إسناد‮»‬‭ ‬لغزة‭ ‬وحليفته‭ ‬حماس‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬غداة‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬والحركة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وتبادل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬القصف‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العام‭ ‬المنصرم‭. ‬وحاول‭ ‬الحزب‭ ‬احتواء‭ ‬التصعيد‭ ‬وحصره‭ ‬ضمن‭ ‬هوامش‭ ‬ومناطق‭ ‬حدودية،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬الترابط‭ ‬بين‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وغزة‭. ‬لكن‭ ‬تبادل‭ ‬القصف‭ ‬تحوّل‭ ‬إلى‭ ‬مواجهة‭ ‬مفتوحة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر،‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬إسرائيل‭ ‬حملتها‭ ‬الجوية‭ ‬ضد‭ ‬مناطق‭ ‬لبنانية‭ ‬عدة‭ ‬خصوصا‭ ‬معاقل‭ ‬للحزب‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬والشرق‭ ‬والضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬وبدء‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬‮«‬محدودة‮»‬‭. ‬

وتلقّى‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬تمدّه‭ ‬إيران‭ ‬بالدعم‭ ‬المالي‭ ‬والتسليحي،‭ ‬سلسلة‭ ‬ضربات‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬أو‭ ‬منسوبة‭ ‬إليها،‭ ‬مثل‭ ‬تفجير‭ ‬أجهزة‭ ‬اتصال‭ ‬يستخدمها‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬عناصره،‭ ‬ومقتل‭ ‬نصرالله‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬العسكريين‭ ‬والميدانيين،‭ ‬واستهداف‭ ‬بنى‭ ‬تحتية‭ ‬ومنشآت‭ ‬ومخازن‭ ‬أسلحة‭ ‬عائدة‭ ‬له‭. ‬طرحت‭ ‬الضربات،‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬تواصل‭ ‬الحملة‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أسئلة‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الحزب‭ ‬سياسيا‭ ‬وعسكريا‭. ‬وأكدت‭ ‬واشنطن‭ ‬حليفة‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية،‭ ‬أنها‭ ‬تتطلّع‭ ‬لتغيير‭ ‬في‭ ‬لبنان‭.

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وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنطوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬يريد‭ ‬لدولته‭ ‬أن‭ ‬تمسك‭ ‬بزمام‭ ‬الأمور‭ ‬وتتحمّل‭ ‬مسؤولية‭ ‬بلدهم‭ ‬ومستقبله‮»‬‭. ‬قبله‭ ‬بأيام،‭ ‬دعا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬اللبنانيين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬بلادهم‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬وإلا‭ ‬سيواجهون‭ ‬مصيرا‭ ‬مشابها‭ ‬لغزة‭. ‬تقول‭ ‬كيم‭ ‬غطاس،‭ ‬المحللة‭ ‬السياسية‭ ‬ومؤلفة‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬الموجة‭ ‬السوداء‮»‬‭ ‬عن‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬واشنطن‭ ‬لا‭ ‬تتماشى‭ ‬بالضرورة‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬أهداف‭ ‬الحرب‭ ‬وتكتيكاتها‮»‬‭.

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وتضيف‭ ‬‮«‬ترغب‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬ترى‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أضعف،‭ ‬وربما‭ ‬حتى‭ ‬نزع‭ ‬سلاحه،‭ ‬لكنها‭ ‬تخشى‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‮»‬‭. ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬نادرة،‭ ‬ندّد‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬الجمعة‭ ‬بما‭ ‬اعتبره‭ ‬‮«‬تدخلا‭ ‬فاضحا‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬بلاده،‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬منسوبة‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬محمد‭ ‬باقر‭ ‬قاليباف‭. ‬وكان‭ ‬قاليباف‭ ‬قد‭ ‬زار‭ ‬بيروت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭. ‬واعتبرت‭ ‬الزيارتان‭ ‬بمثابة‭ ‬تعبير‭ ‬عن‭ ‬الدعم‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭.

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ويقول‭ ‬مسؤول‭ ‬لبناني‭ ‬فضّل‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬إن‭ ‬مواقف‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬وربط‭ ‬طهران‭ ‬بين‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان،‭ ‬أثارت‭ ‬استياء‭ ‬في‭ ‬بيروت‭. ‬وتلفت‭ ‬غطاس‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إيران‭ ‬تريد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬مقدّراتها‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وأن‭ ‬تضمن‭ ‬بقاء‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ولذلك‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تجد‭ ‬توازنا‭ ‬بين‭ ‬مواصلتها‭ ‬دعم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ (...) ‬وأن‭ ‬تؤشر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬عينه‭ ‬إلى‭ ‬انفتاحها‭ ‬على‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭. ‬تضيف‭ ‬‮«‬تسعى‭ ‬إيران‭ ‬لحجز‭ ‬مقعد‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬