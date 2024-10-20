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سكان كردستان العراق يدلون بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد للإقليم

10/20/2024 7:05:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أربيل‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدلى‭ ‬الناخبون‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬بشمال‭ ‬العراق‭ ‬بأصواتهم‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬لانتخاب‭ ‬برلمان‭ ‬جديد،‭ ‬وسط‭ ‬مناخ‭ ‬من‭ ‬السأم‭ ‬وفي‭ ‬ظلّ‭ ‬هيمنة‭ ‬حزبَين‭ ‬رئيسيين‭ ‬يتنافسان‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬على‭ ‬السلطة‭. ‬وفتحت‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬الـ1266‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ (‬04:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تُغلق‭ ‬عند‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ (‬15:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العراقية‭. ‬

وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬31 % ‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ (‬09:00‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭)‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية‭ ‬ستصدر‭ ‬بعد‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬إغلاق‭ ‬الصناديق‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجّلين‭ ‬للتصويت‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الأربع‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الإقليم‭ ‬المتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭ ‬منذ‭ ‬1991م‭ ‬2 , 9‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬تقريبا،‭ ‬بحسب‭ ‬المفوضية‭. ‬وهم‭ ‬مدعوّون‭ ‬لانتخاب‭ ‬مائة‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقلّ‭ ‬عن‭ ‬30 % ‭ ‬منهم‭ ‬نساء‭. ‬

ويشهد‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬تنافسا‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬بين‭ ‬حزبين‭ ‬أساسيين‭ ‬وعائلتيهما‭ ‬هما‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬وأسرة‭ ‬بارزاني،‭ ‬والاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬وأسرة‭ ‬طالباني‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تعبئة‭ ‬كثيفة‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الحزبان‭ ‬اللذان‭ ‬عقدا‭ ‬تجمعات‭ ‬انتخابية‭ ‬كثيرة‭ ‬لحشد‭ ‬قواعدهما‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أشار‭ ‬خبراء‭ ‬إلى‭ ‬خيبة‭ ‬من‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬وضع‭ ‬اقتصادي‭ ‬صعب‭ ‬وبعد‭ ‬تأجيل‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬للانتخابات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬لخريف‭ ‬2022‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬سياسية‭. ‬

وفي‭ ‬أربيل‭ ‬عاصمة‭ ‬الإقليم،‭ ‬طالبت‭ ‬المدرّسة‭ ‬هاوجين‭ ‬الثلاثينية‭ ‬‮«‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬بمنع‭ ‬الفساد‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإصلاحات‭ ‬ومساعدة‭ ‬الشباب‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬أعربت‭ ‬ربة‭ ‬المنزل‭ ‬هوري‭ ‬محمد‭ (‬66‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬صوّتت‭ ‬للحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬‮«‬أن‭ ‬تلتفت‭ ‬الحكومة‭ ‬المقبلة‭ ‬للشريحة‭ ‬الفقيرة‭ ‬لأن‭ ‬شعبنا‭ ‬بأغلبه‭ ‬إمكانياته‭ ‬محدودة‮»‬‭ ‬وهؤلاء‭ ‬‮«‬هم‭ ‬الداعمون‭ ‬الدائمون‭ ‬للحكومة‮»‬‭ ‬تقليديا‭. ‬ويقدّم‭ ‬الإقليم‭ ‬وهو‭ ‬حليف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والأوروبيين‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬واحة‭ ‬استقرار‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬لكن‭ ‬ناشطين‭ ‬ومعارضين‭ ‬يدينون‭ ‬مشاكل‭ ‬تعانيها‭ ‬كذلك‭ ‬بقية‭ ‬أنحاء‭ ‬العراق،‭ ‬أبرزها‭ ‬الفساد‭ ‬وقمع‭ ‬الأصوات‭ ‬المعارضة‭ ‬وزبائنية‭ ‬تمارسها‭ ‬الأحزاب‭ ‬الحاكمة‭. ‬

في‭ ‬السليمانية،‭ ‬طالبت‭ ‬الشابة‭ ‬تلار‭ ‬برهان‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬تصميم‭ ‬داخلي‭ ‬‮«‬السياسيين‭ ‬بأن‭ ‬يتّحدوا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬معالجة‭ ‬المشاكل‭ (...) ‬أبرزها‭ ‬صرف‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬وقتها‭ ‬شهريا‭ ‬وبناء‭ ‬مشاريع‭ ‬خدمية‭ ‬لمواطني‭ ‬كردستان‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬شأن‭ ‬التصويت‭ ‬المناهض‭ ‬للحزبين‭ ‬التقليديين،‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬أحزاب‭ ‬صغيرة‭ ‬جديدة‭ ‬نسبيا‭ ‬ومعارضة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تيار‭ ‬الموقف‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬و«الجيل‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬وحزب‭ ‬‮«‬جبهة‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬برئاسة‭ ‬لاهور‭ ‬الشيخ‭ ‬جنكي‭ ‬الذي‭ ‬انفصل‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭. ‬

وقال‭ ‬المرشّح‭ ‬عن‭ ‬لائحة‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬تيار‭ ‬الموقف‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬هيوا‭ ‬هادي‭ (‬44‭ ‬عاما‭) ‬الأحد‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬نرى‭ ‬الناس‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬وغاضبين‭ ‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬والضرائب‭ ‬والرسوم‭ ‬ونقص‭ ‬الكهرباء‭ ‬والمياه‭ ‬ومشاكل‭ ‬الرواتب‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬شيفان‭ ‬فاضل‭ ‬مؤخرا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الناس‭ ‬لا‭ ‬يبدون‭ ‬متحمّسين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخيبة‭ ‬من‭ ‬السياسة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬آخذة‭ ‬في‭ ‬الازدياد‮»‬‭. ‬وعزا‭ ‬طالب‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بوسطن‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تدهور‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬للناس‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‮»‬،‭ ‬متحدثا‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬التأخير‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬موظفي‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬1 , 2‭ ‬مليون،‭ ‬وهي‭ ‬أموال‭ ‬تشكّل‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬دخل‭ ‬رئيسيا‭ ‬للأسر‮»‬‭. ‬

ويعود‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الشائك‭ ‬إلى‭ ‬الواجهة‭ ‬بانتظام‭ ‬ويعكس‭ ‬التوترات‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬إذ‭ ‬يحمّل‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬الآخر‭ ‬مسؤولية‭ ‬تأخير‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭. ‬وتوقّع‭ ‬فاضل‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تشكيل‭ ‬أربع‭ ‬دوائر‭ ‬انتخابية‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬توزيع‭ ‬للأصوات‭ ‬والمقاعد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المقبل‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬الغالبية‭ ‬بفضل‭ ‬انضباطه‭ ‬الداخلي‭ ‬وتماسكه‮»‬‭. ‬

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