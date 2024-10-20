((ألبا)) تحتفي بموظفيها الحاصلين على شهادة البكالوريوس من جامعة هدرسفيلد البريطانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
هنأت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) 24 موظفًا بمناسبة تخرجهم في برنامج استكمال شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة هدرسفيلد البريطانية، وذلك خلال حفل تكريم أقيم في قاعة الواحة بالشركة يوم 17 أكتوبر 2024. حضر الحفل الرئيس التنفيذي علي البقالي وأعضاء الإدارة التنفيذية في ألبا إلى جانب عدد من المسؤولين من جامعة هدرسفيلد
– نائب رئيس قسم الهندسة د.لي فليمنغ، ومدير المشاريع للبحوث والابتكار وتبادل المعرفة د. مصطفى القاضي، إلى جانب د. فرانكي جاكسون ود. أسامة غراجا من قسم الهندسة بالجامعة.
وخلال كلمته التي ألقاها في حفل التكريم، شدد الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي على حرص الشركة على تنمية وتطوير الموظفين ورفع كفاءاتهم وتحصيلهم العلمي.
وأضاف: «نؤمن في ألبا بأن التعليم يشكل أهمية قصوى لإعداد قوى عاملة منتجة. ويُعد برنامج استكمال شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من المبادرات العديدة التي نقوم بتنفيذها لإطلاق الإمكانات الكامنة لكوادرنا الوطنية، وذلك من خلال التطوير المهني الموجه من خلال التأهيل الأكاديمي للموظفين، والذين بدورهم سيساهمون في رسم ملامح نمو الشركة في المستقبل».
نتطلع إلى مزيد من التعاون مع جامعة هدرسفيلد لتعزيز جهودنا في الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق أهداف خارطة طريق ألبا للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، وخصوصًا تلك المندرجة ضمن أولويتي تعزيز رفاهية الموظفين والتعاون والشراكات. انطلق هذا البرنامج في أكتوبر من العام الماضي واستمر مدة عام كامل بمشاركة موظفين من مختلف الدوائر التشغيلية، حيث استكملوا العديد من المقررات الأكاديمية التي شملت المحاضرات والدروس التعليمية وورش العمل والجلسات الدراسية الخاصة التي عقدت في مرافق التدريب التابعة للشركة.
ومع نهاية عام 2023، بلغ عدد موظفي الشركة الملتحقين ببرامج استكمال شهادة البكالوريوس في الهندسة وبكالوريوس العلوم القائمة 69 موظفًا، حيث التحقوا بهذه البرامج التي تقام بنظام الدوام الجزئي بالتعاون مع جامعات محلية ودولية مرموقة، وذلك بما يدعم نموهم وتطورهم المهني.
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