((ألبا)) تحتفي بموظفيها الحاصلين على شهادة البكالوريوس من جامعة هدرسفيلد البريطانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬كلمته‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬التكريم،‭ ‬شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬ألبا‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الموظفين‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءاتهم‭ ‬وتحصيلهم‭ ‬العلمي‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬في‭ ‬ألبا‭ ‬بأن‭ ‬التعليم‭ ‬يشكل‭ ‬أهمية‭ ‬قصوى‭ ‬لإعداد‭ ‬قوى‭ ‬عاملة‭ ‬منتجة‭. ‬ويُعد‭ ‬برنامج‭ ‬استكمال‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬الميكانيكية‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬نقوم‭ ‬بتنفيذها‭ ‬لإطلاق‭ ‬الإمكانات‭ ‬الكامنة‭ ‬لكوادرنا‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬الموجه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التأهيل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للموظفين،‭ ‬والذين‭ ‬بدورهم‭ ‬سيساهمون‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬ملامح‭ ‬نمو‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬هدرسفيلد‭ ‬لتعزيز‭ ‬جهودنا‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬ألبا‭ ‬للجوانب‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والحوكمة،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬تلك‭ ‬المندرجة‭ ‬ضمن‭ ‬أولويتي‭ ‬تعزيز‭ ‬رفاهية‭ ‬الموظفين‭ ‬والتعاون‭ ‬والشراكات‭. ‬انطلق‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬واستمر‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬بمشاركة‭ ‬موظفين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدوائر‭ ‬التشغيلية،‭ ‬حيث‭ ‬استكملوا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المقررات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬المحاضرات‭ ‬والدروس‭ ‬التعليمية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬والجلسات‭ ‬الدراسية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬في‭ ‬مرافق‭ ‬التدريب‭ ‬التابعة‭ ‬للشركة‭.‬

ومع‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬الشركة‭ ‬الملتحقين‭ ‬ببرامج‭ ‬استكمال‭ ‬شهادة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الهندسة‭ ‬وبكالوريوس‭ ‬العلوم‭ ‬القائمة‭ ‬69‭ ‬موظفًا،‭ ‬حيث‭ ‬التحقوا‭ ‬بهذه‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بنظام‭ ‬الدوام‭ ‬الجزئي‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعات‭ ‬محلية‭ ‬ودولية‭ ‬مرموقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬نموهم‭ ‬وتطورهم‭ ‬المهني‭.

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