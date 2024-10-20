الجامعة الأمريكية بالبحرين توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى عوالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت الجامعة الأمريكية في البحرين (
AUBH ) مذكرة تفاهم مع مستشفى عوالي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال مشاريع التسويق وبناء العلامة التجارية الخاصة بالمستشفى، ويوفر هذا التعاون فرصة لطلاب الجامعة لتطوير حلول تسويقية مبتكرة للمستشفى ضمن إطار مشاريعهم الدراسية.
ووقع الاتفاقية كلّ من الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين، والدكتور محمود ميرزا
نائب رئيس الخدمات الطبية في مستشفى عوالي، وسيقوم الطلاب من كليتي الأعمال والإدارة والإعلام والتصميم بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خطط تسويق وبناء علامة تجارية شاملة تتضمن تطوير خطة تسويق، وإعداد حملات التسويق الرقمي، وإنشاء المحتوى، وتطوير مخططات خدمة متكاملة، وسيرتبط كل مشروع بمقرر دراسي محدد يغطي 6 مشاريع دراسية بين الكليتين، مما يمكّن الطلاب من تطبيق خبراتهم ومعارفهم المكتسبة في مجالات التسويق الرقمي وتصميم الوسائط المتعددة على التحديات الواقعية.
ويسعى الطرفان من خلال هذه الاتفاقية إلى إقامة شراكة متبادلة تعزز من فرص التعاون بينهما في العديد من المجالات، حيث ستسهم الجامعة الأمريكية بالبحرين من خلالها في تعزيز رؤية العلامة التجارية لمستشفى عوالي واستقطاب أفكار جديدة للتسويق ودفع الحلول المبتكرة، وتعزيز صورتها المؤسسية.
وبدوره، سيسهم مستشفى عوالي في تقديم فرص التعلم والتدريب العملي لطلاب الجامعة الأمريكية بالبحرين، التي تشمل، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالمقررات الدراسية، فرص التدريب الداخلي، وبرامج التدريب الصيفي، ومشاريع التخرج، بالإضافة إلى التعاون مع الطلبة في تصميم وتنفيذ حملات توعية شاملة في مجال الصحة العامة تهدف إلى تعزيز الوعي الصحي بين أفراد المجتمع.
وفي تعليق له بهذه المناسبة، أكد الدكتور برادلي ج. كوك رئيس الجامعة الأمريكية بالبحرين أنّ هذا التعاون يأتي كجزء من التزام الجامعة بتعزيز الشراكات مع القطاع الصحي والصناعي، وإبراز كيفية توظيف الابتكار الأكاديمي لخدمة المجتمع وتعزيز النمو المتبادل، إلى جانب دعم المستشفى في تحقيق أهدافه التسويقية، مضيفًا أن الاتفاقية توفر للطلاب فرصًا جديدة للتعلم المهني من خلال التدريب الميداني والأنشطة العملية التي يقدمها مستشفى عوالي، مما يعزز من دور الجامعة في تخريج جيل من المهنيين المؤهلين الذين يسهمون بشكل فاعل في تطوير المجتمع.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق حميد رئيس مجلس الإدارة لمستشفى عوالي أنّ هذه الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مستشفى عوالي لتعزيز معايير وجودة الرعاية الصحية في البحرين، وذلك من خلال إعداد وتدريب كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة التحديات الناشئة في القطاع الصحي، معربًا عن تفاؤله بأن تثمر هذه الشراكة عن نتائج إيجابية على أرض الواقع، تُحسن من مستوى الخدمات الصحية وتعزز من قدرة المستشفى على تقديم رعاية طبية متقدمة ومتكاملة.
وأضاف الدكتور طارق حميد أنّ مستشفى عوالي يسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية غنية تتيح للطلاب اكتساب المهارات العملية والخبرات الميدانية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل بجدارة من خلال تقديم فرص التدريب والتطوير المهني التي تعزز من قدرة المستشفى على دعم العملية التعليمية، وإعداد جيل جديد من المهنيين الذين يمتلكون المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية معًا.
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