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الجامعة الأمريكية بالبحرين توقع مذكرة تفاهم مع مستشفى عوالي

10/20/2024 7:05:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وقعت‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬ AUBH ‭) ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬التسويق‭ ‬وبناء‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمستشفى،‭ ‬ويوفر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬فرصة‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬لتطوير‭ ‬حلول‭ ‬تسويقية‭ ‬مبتكرة‭ ‬للمستشفى‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬مشاريعهم‭ ‬الدراسية‭.‬

ووقع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمود‭ ‬ميرزا‭
‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي،‭ ‬وسيقوم‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬كليتي‭ ‬الأعمال‭ ‬والإدارة‭ ‬والإعلام‭ ‬والتصميم‭ ‬بموجب‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بتقديم‭ ‬خطط‭ ‬تسويق‭ ‬وبناء‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬شاملة‭ ‬تتضمن‭ ‬تطوير‭ ‬خطة‭ ‬تسويق،‭ ‬وإعداد‭ ‬حملات‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي،‭ ‬وإنشاء‭ ‬المحتوى،‭ ‬وتطوير‭ ‬مخططات‭ ‬خدمة‭ ‬متكاملة،‭ ‬وسيرتبط‭ ‬كل‭ ‬مشروع‭ ‬بمقرر‭ ‬دراسي‭ ‬محدد‭ ‬يغطي‭ ‬6‭ ‬مشاريع‭ ‬دراسية‭ ‬بين‭ ‬الكليتين،‭ ‬مما‭ ‬يمكّن‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬خبراتهم‭ ‬ومعارفهم‭ ‬المكتسبة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬التسويق‭ ‬الرقمي‭ ‬وتصميم‭ ‬الوسائط‭ ‬المتعددة‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬الواقعية‭.‬

ويسعى‭ ‬الطرفان‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬إلى‭ ‬إقامة‭ ‬شراكة‭ ‬متبادلة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬التعاون‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬رؤية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬لمستشفى‭ ‬عوالي‭ ‬واستقطاب‭ ‬أفكار‭ ‬جديدة‭ ‬للتسويق‭ ‬ودفع‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬صورتها‭ ‬المؤسسية‭.‬

وبدوره،‭ ‬سيسهم‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬التعلم‭ ‬والتدريب‭ ‬العملي‭ ‬لطلاب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬التي‭ ‬تشمل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المشاريع‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمقررات‭ ‬الدراسية،‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬الداخلي،‭ ‬وبرامج‭ ‬التدريب‭ ‬الصيفي،‭ ‬ومشاريع‭ ‬التخرج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬حملات‭ ‬توعية‭ ‬شاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬برادلي‭ ‬ج‭. ‬كوك‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬يأتي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التزام‭ ‬الجامعة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والصناعي،‭ ‬وإبراز‭ ‬كيفية‭ ‬توظيف‭ ‬الابتكار‭ ‬الأكاديمي‭ ‬لخدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬المتبادل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬التسويقية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬الاتفاقية‭ ‬توفر‭ ‬للطلاب‭ ‬فرصًا‭ ‬جديدة‭ ‬للتعلم‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬الميداني‭ ‬والأنشطة‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬المؤهلين‭ ‬الذين‭ ‬يسهمون‭ ‬بشكل‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬حميد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لمستشفى‭ ‬عوالي‭ ‬أنّ‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬رؤية‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي‭ ‬لتعزيز‭ ‬معايير‭ ‬وجودة‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬وتدريب‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تفاؤله‭ ‬بأن‭ ‬تثمر‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬تُحسن‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتكاملة‭.‬

وأضاف‭ ‬الدكتور‭ ‬طارق‭ ‬حميد‭ ‬أنّ‭ ‬مستشفى‭ ‬عوالي‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬غنية‭ ‬تتيح‭ ‬للطلاب‭ ‬اكتساب‭ ‬المهارات‭ ‬العملية‭ ‬والخبرات‭ ‬الميدانية‭ ‬التي‭ ‬تؤهلهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬بجدارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬المستشفى‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬وإعداد‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬الذين‭ ‬يمتلكون‭ ‬المعرفة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والخبرة‭ ‬العملية‭ ‬معًا‭.‬

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