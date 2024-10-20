((زين البحرين)) تنال جائزة ((أفضل جهة عمل)) في القطاع الخاص

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت زين البحرين حصولها على جائزة «أفضل جهة عمل» في القطاع الخاص خلال حفل توزيع جوائز النسخة الثانية عشرة من القمة الحكومية للموارد البشرية والشباب بدول مجلس التعاون الخليجي 2024، والذي أقيم مؤخراً في الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر. وتأتي هذه الجائزة امتداداً لجهود والتزام زين البحرين الثابت بخلق بيئة شاملة وممكنة لموظفيها.
وتعد جوائز الموارد البشرية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الجوائز المرموقة في المنطقة في مجال الموارد البشرية، حيف تقدم تقديراً للمؤسسات التي تتفوق في تعزيز ثقافة مكان العمل الإيجابية ودعم تطوير الموظفين. وتهدف هذه الجائزة إلى تسليط الضوء على تفاني زين البحرين المستمر في تشجيع وتمكين الشباب، وضمان تزويد القوى العاملة بالمهارات الأساسية والمعرفة والتحفيز اللازم والمشاركة. هذا التقدير هو شهادة على جهود الشركة في تنفيذ البرامج والمبادرات المبتكرة التي تعزز النمو المهني والشخصي في بيئة عمل داعمة.
وفي عام 2022، تم تكريم زين البحرين من قبل القمة الحكومية للموارد البشرية والشباب بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث حققت جائزة «تمكين الشباب»، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في إشراك الموظفين وتطويرهم في القطاع الخاص.
وعلق محمد عيسى، مدير أول للتوظيف وعلاقات الموظفين في زين البحرين: «تفخر زين البحرين بالحصول على جائزة «أفضل جهة عمل» في القطاع الخاص. ويعكس هذا الإنجاز جهود زين البحرين لتنمية ثقافة التحسين المستمر داخل الشركة وخلق بيئة عمل مزدهرة تدعم وتعزز التنوع والشمولية والنمو وتمكين الموظفين. موظفونا هم أعظم أصولنا، وهم عامل أساسي في نجاح زين، ونحن ملتزمون بتزويدهم بالموارد والدعم الذي يحتاجون إليه للنجاح.»
ستستمر زين البحرين في إعطاء الأولوية لتطوير الموظفين وخلق بيئة عمل إيجابية تعزز التعاون وتحفز الابتكار، مما يضمن بقاؤها كشركة رائدة في المنطقة. أما في ما يتعلق بجهود الشركة في البحرنة وتأهيل العمالة الوطنية، فقد تمكنت زين من تحقيق نسبة بحرنة عالية بلغت أكثر من 92 % .
تعد جوائز قمة الموارد البشرية والشباب الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي منصة مرموقة تجمع قادة الموارد البشرية، والمسؤولين الحكوميين، وخبراء الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي لمشاركة أفضل الممارسات حول وضع الناس في المقام الأول وتحويل الأحلام إلى حقيقة وتحديد وجهة أمتهم.
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