((زين البحرين)) تنال جائزة ((أفضل جهة عمل)) في القطاع الخاص

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعد‭ ‬جوائز‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬الحكومية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬حيف‭ ‬تقدم‭ ‬تقديراً‭ ‬للمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تتفوق‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬الإيجابية‭ ‬ودعم‭ ‬تطوير‭ ‬الموظفين‭. ‬وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إلى‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تفاني‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب،‭ ‬وضمان‭ ‬تزويد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬بالمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والمعرفة‭ ‬والتحفيز‭ ‬اللازم‭ ‬والمشاركة‭. ‬هذا‭ ‬التقدير‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬النمو‭ ‬المهني‭ ‬والشخصي‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬داعمة‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القمة‭ ‬الحكومية‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشباب‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬الشباب‮»‬،‭ ‬مما‭ ‬عزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬إشراك‭ ‬الموظفين‭ ‬وتطويرهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وعلق‭ ‬محمد‭ ‬عيسى،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬للتوظيف‭ ‬وعلاقات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تفخر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬جهة‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭. ‬ويعكس‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬جهود‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لتنمية‭ ‬ثقافة‭ ‬التحسين‭ ‬المستمر‭ ‬داخل‭ ‬الشركة‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مزدهرة‭ ‬تدعم‭ ‬وتعزز‭ ‬التنوع‭ ‬والشمولية‭ ‬والنمو‭ ‬وتمكين‭ ‬الموظفين‭. ‬موظفونا‭ ‬هم‭ ‬أعظم‭ ‬أصولنا،‭ ‬وهم‭ ‬عامل‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬زين،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتزويدهم‭ ‬بالموارد‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭ ‬للنجاح‭.‬‮»‬

ستستمر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬لتطوير‭ ‬الموظفين‭ ‬وخلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬تعزز‭ ‬التعاون‭ ‬وتحفز‭ ‬الابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬بقاؤها‭ ‬كشركة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بجهود‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬البحرنة‭ ‬وتأهيل‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬زين‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نسبة‭ ‬بحرنة‭ ‬عالية‭ ‬بلغت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬92 % ‭. ‬

تعد‭ ‬جوائز‭ ‬قمة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشباب‭ ‬الحكومية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬منصة‭ ‬مرموقة‭ ‬تجمع‭ ‬قادة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الحكوميين،‭ ‬وخبراء‭ ‬الصناعة‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬لمشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬وتحويل‭ ‬الأحلام‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬وتحديد‭ ‬وجهة‭ ‬أمتهم‭.‬