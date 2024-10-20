وزير الخارجية يزور متحف قصر السلام في دولة الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقام‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المتحف‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬محتوياته‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تاريخ‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬العصور‭ ‬التاريخية،‭ ‬وسيرة‭ ‬حكامها‭ ‬الكرام‭ ‬والأحداث‭ ‬المصيرية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها،‭ ‬والمقتنيات‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬المتحف،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬المراحل‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

واستمع‭ ‬الوزير‭ ‬لشرح‭ ‬مفصل‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬متحف‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬والغرض‭ ‬من‭ ‬إنشائه،‭ ‬والفترة‭ ‬التي‭ ‬أسس‭ ‬فيها‭ (‬قصر‭ ‬السلام‭) ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬السالم‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الراحل،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحويل‭ ‬القصر‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬متميز‭ ‬يزوره‭ ‬السياح‭ ‬والزوار‭ ‬والمهتمون‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الكويتي،‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬المتحف‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬ومقتنيات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬الزمنية‭ ‬لتاريخ‭ ‬الكويت‭ ‬الحضاري،‭ ‬وتواصلها‭ ‬الوثيق‭ ‬بالمواقع‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بزيارة‭ ‬متحف‭ ‬قصر‭ ‬السلام،‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬لإنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الحضاري‭ ‬الذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬عراقة‭ ‬التاريخ‭ ‬الكويتي‭ ‬وأصالته،‭ ‬ويوثق‭ ‬العهود‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بكل‭ ‬أحداثها‭ ‬وتطوراتها‭.‬

وأثنى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬التصميم‭ ‬المتميز‭ ‬لمتحف‭ ‬قصر‭ ‬السلام،‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬متعددة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬تنوع‭ ‬رموزه‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬وغنى‭ ‬الإرث‭ ‬الحضاري‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬المتحف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬