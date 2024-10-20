Monday, 21 October 2024 07:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يزور متحف قصر السلام في دولة الكويت

10/20/2024 7:05:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قام‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬يرافقه‭ ‬عبدالله‭ ‬علي‭ ‬عبدالله‭ ‬اليحيا،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق،‭ ‬أمس‭ ‬بزيارة‭ ‬لمتحف‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬يحكي‭ ‬قصة‭ ‬تاريخ‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة‭ ‬وماضيها‭ ‬العريق‭ ‬ويعتبر‭ ‬جزءًا‭ ‬مهمًا‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الكويت‭ ‬الثقافية‭ ‬الوطنية‭.‬

وقام‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بجولة‭ ‬في‭ ‬أرجاء‭ ‬المتحف‭ ‬اطلع‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬محتوياته‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬تاريخ‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬العصور‭ ‬التاريخية،‭ ‬وسيرة‭ ‬حكامها‭ ‬الكرام‭ ‬والأحداث‭ ‬المصيرية‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬بها،‭ ‬والمقتنيات‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬التي‭ ‬يضمها‭ ‬المتحف،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬المراحل‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭.‬

واستمع‭ ‬الوزير‭ ‬لشرح‭ ‬مفصل‭ ‬عن‭ ‬تاريخ‭ ‬متحف‭ ‬قصر‭ ‬السلام‭ ‬والغرض‭ ‬من‭ ‬إنشائه،‭ ‬والفترة‭ ‬التي‭ ‬أسس‭ ‬فيها‭ (‬قصر‭ ‬السلام‭) ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬السالم‭ ‬الصباح،‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الراحل،‭ ‬والجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لتحويل‭ ‬القصر‭ ‬إلى‭ ‬متحف‭ ‬متميز‭ ‬يزوره‭ ‬السياح‭ ‬والزوار‭ ‬والمهتمون‭ ‬بالتاريخ‭ ‬الكويتي،‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬المتحف‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬أثرية‭ ‬ومقتنيات‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬المراحل‭ ‬الزمنية‭ ‬لتاريخ‭ ‬الكويت‭ ‬الحضاري،‭ ‬وتواصلها‭ ‬الوثيق‭ ‬بالمواقع‭ ‬الحضارية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بزيارة‭ ‬متحف‭ ‬قصر‭ ‬السلام،‭ ‬وأثنى‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬لإنشاء‭ ‬هذا‭ ‬الصرح‭ ‬الحضاري‭ ‬الذي‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬عراقة‭ ‬التاريخ‭ ‬الكويتي‭ ‬وأصالته،‭ ‬ويوثق‭ ‬العهود‭ ‬التي‭ ‬عاشتها‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬بكل‭ ‬أحداثها‭ ‬وتطوراتها‭.‬

وأثنى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬التصميم‭ ‬المتميز‭ ‬لمتحف‭ ‬قصر‭ ‬السلام،‭ ‬وما‭ ‬يضمه‭ ‬من‭ ‬مرافق‭ ‬متعددة‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬تنوع‭ ‬رموزه‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬وغنى‭ ‬الإرث‭ ‬الحضاري‭ ‬لدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬متمنيًا‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬المتحف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنجاح‭.‬

MENAFN20102024000055011008ID1108799961

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث