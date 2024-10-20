100 ألف دينار حدا أدنى لتأسيس شركات مملوكة بنسبة 100% لشركاء غير بحرينيين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكذلك‭ ‬قيام‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬بتوزيع‭ ‬منتجاتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬شريطة‭ ‬تحقق‭ ‬الشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬القرار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشركة‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬توزيع‭ ‬منتجات‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬اقتصادية،‭ ‬ويشترط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬يقضي‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬بأن‭ ‬يسمح‭ ‬بالترخيص‭ ‬لتأسيس‭ ‬شركات‭ ‬تكون‭ ‬مملوكة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬لشركاء‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭ ‬لمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬المحددة‭ ‬وفقا‭ ‬لاشتراطات‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وألا‭ ‬تقل‭ ‬الإيرادات‭ ‬الإجمالية‭ ‬للشركة‭ ‬الأم‭ ‬عن‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الشركة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬عشرة‭ ‬أسواق‭.‬