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100 ألف دينار حدا أدنى لتأسيس شركات مملوكة بنسبة 100% لشركاء غير بحرينيين

10/20/2024 7:05:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أصدر‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬تعديلا‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬تحديد‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يجوز‭ ‬الترخيص‭ ‬للشركات‭ ‬ذات‭ ‬المال‭ ‬الأجنبي‭ ‬بمزاولتها،‭ ‬ويقضي‭ ‬القرار‭ ‬بأن‭ ‬يجوز‭ ‬استثناء‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬مملوكة‭ ‬كليا‭ ‬أو‭ ‬جزئيا‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال‭ ‬لشركاء‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭ ‬بنسبة‭ ‬تملك‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬100‭% ‬من‭ ‬شرط‭ ‬النسبة‭ ‬المحدد‭ ‬لمزاولة‭ ‬نشاط‭ ‬الموزع‭ ‬المعتمد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬مؤسسة‭ ‬فردية‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬نسبة‭ ‬ما‭ ‬يملكه‭ ‬الشركاء‭ ‬البحرينيون‭ ‬في‭ ‬رأسمالها‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬51‭% ‬نشطة‭ ‬تزاول‭ ‬نشاط‭ ‬الموزع‭ ‬المعتمد‭ ‬لنفس‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكذلك‭ ‬قيام‭ ‬الشركة‭ ‬المالكة‭ ‬للعلامة‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬بتوزيع‭ ‬منتجاتها‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬شريطة‭ ‬تحقق‭ ‬الشروط‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬القرار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الشركة‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬توزيع‭ ‬منتجات‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬لعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬ذات‭ ‬أهمية‭ ‬اقتصادية،‭ ‬ويشترط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

كما‭ ‬يقضي‭ ‬القرار‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬بأن‭ ‬يسمح‭ ‬بالترخيص‭ ‬لتأسيس‭ ‬شركات‭ ‬تكون‭ ‬مملوكة‭ ‬بنسبة‭ ‬100‭% ‬لشركاء‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭ ‬لمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬المحددة‭ ‬وفقا‭ ‬لاشتراطات‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬رأسمال‭ ‬الشركة‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادله‭ ‬بالعملات‭ ‬الأجنبية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وألا‭ ‬تقل‭ ‬الإيرادات‭ ‬الإجمالية‭ ‬للشركة‭ ‬الأم‭ ‬عن‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬بالدينار‭ ‬البحريني،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬الشركة‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬عشرة‭ ‬أسواق‭.‬

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