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اجتماع خليجي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

10/20/2024 7:05:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬السفير‭ ‬عبدالله‭ ‬عبداللطيف‭ ‬عبدالله‭ ‬المندوب‭ ‬الدائم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬المعتمدين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬النمسا،‭ ‬وغادة‭ ‬فتحي‭ ‬إسماعيل‭ ‬والي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬وتنسيق‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬ومكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬واستعراض‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬المستقبلي‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬العمل‭ ‬المشترك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مناقشة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬عن‭ ‬تطلعها‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬المكتب‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬المشتركة‭.‬

وأكد‭ ‬سفراء‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بالمخدرات‭ ‬والجريمة،‭ ‬منوهين‭ ‬بأهمية‭ ‬إبراز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬ونقل‭ ‬المعرفة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭. ‬

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