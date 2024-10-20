اجتماع خليجي مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الاجتماع المشترك بين سفراء دول مجلس التعاون المعتمدين لدى جمهورية النمسا، وغادة فتحي إسماعيل والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المعني بالمخدرات والجريمة.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون وتنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب الأمم المتحدة، واستعراض آليات التعاون المستقبلي في مجالات متعددة بما يعزز العمل المشترك، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أكدت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن تطلعها إلى المزيد من التعاون المثمر بين المكتب ودول مجلس التعاون، مشيرةً إلى أهمية تطوير المشاريع والمبادرات التي تدعم الأهداف والتطلعات المشتركة.
وأكد سفراء دول مجلس التعاون حرصهم على تعزيز الشراكة القائمة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، منوهين بأهمية إبراز هذه الشراكة من خلال التقارير وورش العمل التي تسهم في تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الأطراف المعنية.
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