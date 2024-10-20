العضو العبدالله يدعو إلى صيانة وتطوير حدائق سادسة الجنوبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





دعا‭ ‬ممثل‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬بمجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الجنوبية‭ ‬أحمد‭ ‬العبدالله‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬صيانة‭ ‬وتجديد‭ ‬الحدائق‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬بسبب‭ ‬معاناتها‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬وعدم‭ ‬الصيانة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬المطالبات‭ ‬المتكررة‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬حديقة‭ ‬البوكوارة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬بعيد‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الإنارة‭ ‬وحارس‭ ‬الأمن‭ ‬متسائلا‭ ‬كيف‭ ‬لمرفق‭ ‬حكومي‭ ‬ومتنفس‭ ‬للأهالي‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬بدون‭ ‬حراسة‭ ‬ولا‭ ‬صيانة؟

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الشكاوى‭ ‬والملاحظات‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة‭ ‬المجاورين‭ ‬لحديقة‭ ‬بوكوارة‭ ‬بأنها‭ ‬أصبحت‭ ‬مكانا‭ ‬لتجمع‭ ‬الشباب‭ ‬وممارسة‭ ‬العادات‭ ‬السيئة‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الإنارة‭ ‬وحارس‭ ‬الأمن،‭ ‬مناشدا‭ ‬الجهة‭ ‬المختصة‭ ‬إيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬السريعة‭ ‬لوقف‭ ‬تلك‭ ‬الممارسات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الإنارة‭ ‬الكافية‭ ‬والحراسة‭ ‬للحديقة‭ ‬تفاديا‭ ‬لوقوع‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحسب‭ ‬عقباه‭.‬

وتساءل‭ ‬العبدالله‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬بلدية‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بصيانة‭ ‬عاجلة‭ ‬للحدائق‭ ‬رغم‭ ‬أهمية‭ ‬صيانتها،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬حدائق‭ ‬المنطقة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬الإهمال‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬فلا‭ ‬إنارة‭ ‬ولا‭ ‬صيانة‭ ‬ولا‭ ‬ألعاب‭ ‬آمنة‭ ‬ولا‭ ‬حراسة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬صيانة‭ ‬الحدائق‭ ‬ستمكن‭ ‬الأطفال‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬وقضاء‭ ‬أوقات‭ ‬فراغهم‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬اطمئنان‭ ‬الأهالي‭ ‬على‭ ‬أطفالهم‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬المشاريع‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬إنشائها‭ ‬بل‭ ‬بالمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬وصيانتها‭ ‬وضمان‭ ‬ديمومتها‭ ‬واستمرارها‭ ‬لتخدم‭ ‬أهالي‭ ‬المنطقة،‭ ‬داعيا‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬الأولويات‭ ‬نصب‭ ‬أعينهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الصيانة‭ ‬المستمرة‭ ‬وتوفير‭ ‬الحراسة‭ ‬للحدائق‭ ‬لها‭ ‬أولوية‭ ‬وأهمية‭ ‬قصوى‭ ‬تعادل‭ ‬إنشاء‭ ‬الساحات‭ ‬الشعبية‭ ‬والحدائق‭ ‬الجديدة‭.‬