العضو العبدالله يدعو إلى صيانة وتطوير حدائق سادسة الجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: محمد القصاص
دعا ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الجنوبية أحمد العبدالله إلى ضرورة صيانة وتجديد الحدائق في الدائرة بسبب معاناتها من الإهمال وعدم الصيانة منذ فترة طويلة بالرغم من المطالبات المتكررة.
وقال إن حديقة البوكوارة منذ زمن بعيد تفتقر إلى الإنارة وحارس الأمن متسائلا كيف لمرفق حكومي ومتنفس للأهالي أن يظل بدون حراسة ولا صيانة؟
وأوضح أنه تلقى الكثير من الشكاوى والملاحظات من أهالي المنطقة المجاورين لحديقة بوكوارة بأنها أصبحت مكانا لتجمع الشباب وممارسة العادات السيئة بسبب عدم وجود الإنارة وحارس الأمن، مناشدا الجهة المختصة إيجاد الحلول السريعة لوقف تلك الممارسات من خلال توفير الإنارة الكافية والحراسة للحديقة تفاديا لوقوع ما لا يحسب عقباه.
وتساءل العبدالله عن سبب عدم قيام بلدية المنطقة الجنوبية بصيانة عاجلة للحدائق رغم أهمية صيانتها، وخصوصا أن حدائق المنطقة تعاني من الإهمال على الأصعدة كافة، فلا إنارة ولا صيانة ولا ألعاب آمنة ولا حراسة، مبينا أن صيانة الحدائق ستمكن الأطفال من اللعب وقضاء أوقات فراغهم في بيئة آمنة فضلاً عن اطمئنان الأهالي على أطفالهم.
وشدد على أن نجاح المشاريع ليس فقط في إنشائها بل بالمحافظة عليها وصيانتها وضمان ديمومتها واستمرارها لتخدم أهالي المنطقة، داعيا الجهات المختصة الى وضع الأولويات نصب أعينهم، حيث إن الصيانة المستمرة وتوفير الحراسة للحدائق لها أولوية وأهمية قصوى تعادل إنشاء الساحات الشعبية والحدائق الجديدة.
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