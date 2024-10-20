أعضاء مجلس النواب: البحرين دولة عربية منذ الأزل.. ونرفض الادعاءات الإيرانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بوعنق‭: ‬البحرين‭ ‬عربية‭ ‬وستبقى‭ ‬عربية‭ ‬إلى‭ ‬الأبد

أكد‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬صالح‭ ‬بوعنق‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عربية‭ ‬وستبقى‭ ‬عربية‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬وأن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬أشرفت‭ ‬عليه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأيدته‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬واعترفت‭ ‬به،‭ ‬وأن‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬كيانا‭ ‬عربيا‭ ‬إسلاميا‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وانضمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دولة‭ ‬كاملة‭ ‬العضوية،‭ ‬يؤكد‭ ‬زيف‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬فيها،‭ ‬والتي‭ ‬تنم‭ ‬عن‭ ‬عقلية‭ ‬ومنهجية‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار،‭ ‬ومؤكدا‭ ‬بوعنق‭ ‬رفضه‭ ‬التام‭ ‬واستنكاره‭ ‬البالغ‭ ‬لتصريح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬،‭ ‬بشأن‭ ‬عروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬حجم‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬إيران‭ ‬حاليا،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬ويعاني‭ ‬منه‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭.‬





السلوم‭: ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬

مع‭ ‬عروبة‭ ‬البحرين‭ ‬وسيادتها‭ ‬

أكد‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬صباح‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بكل‭ ‬مكوناته‭ ‬وطوائفه‭ ‬يرفض‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا‭ ‬الادعاء‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬،‭ ‬بشأن‭ ‬عروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يقفون‭ ‬مع‭ ‬عروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأن‭ ‬الآباء‭ ‬والأجداد‭ ‬قالوا‭ ‬كلمتهم‭ ‬وأعلنوا‭ ‬موقفهم‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التاريخي‭ ‬الداعم‭ ‬لسيادة‭ ‬بلادهم،‭ ‬وأن‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬محض‭ ‬افتراء‭ ‬وتدليس،‭ ‬وأن‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬تقوض‭ ‬كل‭ ‬التحركات‭ ‬الرامية‭ ‬لاستئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وأنه‭ ‬من‭ ‬الأولى‭ ‬والأجدر‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬المتصاعدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الخطاب‭ ‬الإيراني‭ ‬يحترم‭ ‬التاريخ‭ ‬والحقائق‭ ‬الدامغة،‭ ‬ويحترم‭ ‬دول‭ ‬الجوار،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬التصريحات‭ ‬المرفوضة‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭.‬





‭ ‬الدوسري‭: ‬تصريح‭ ‬

‮«‬خرازي‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬التاريخ‭ ‬

أكد‭ ‬النائب‭ ‬علي‭ ‬صقر‭ ‬الدوسري‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عربية‭ ‬إسلامية‭ ‬الطابع‭ ‬والمضمون،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬جمهورية‭ ‬إيران‭ ‬إسلامية،‭ ‬واصفا‭ ‬ادعاء‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ (‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭) ‬عن‭ ‬‮«‬انفصال‭ ‬البحرين‭ ‬عن‭ ‬وطنها‭ ‬الأم‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬خارج‭ ‬نطاق‭ ‬التاريخ‭ ‬والعقل‭ ‬والمنطق‭ ‬والواقع،‭ ‬وأن‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬يلجم‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬والأوهام‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬محل‭ ‬ولا‭ ‬مكان،‭ ‬وأن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يقف‭ ‬خلف‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬وعروبة‭ ‬بلاده‭ ‬بكل‭ ‬الولاء‭ ‬والإخلاص‭ ‬والانتماء،‭ ‬وأن‭ ‬ادعاءات‭ ‬‮«‬خرازي‮»‬‭ ‬تعد‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬الهروب‭ ‬والتملص‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة،‭ ‬واستمرار‭ ‬واضح‭ ‬لمنهجية‭ ‬تصدير‭ ‬أزمات‭ ‬إيران‭ ‬للخارج،‭ ‬وأن‭ ‬البوصلة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الضائعة‭ ‬تعود‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لخلق‭ ‬الأزمات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬وشعوب‭ ‬المنطقة‭ ‬والجوار،‭ ‬وتضرب‭ ‬بعرض‭ ‬الحائط‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬وما‭ ‬استقرت‭ ‬عليه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ونتيجة‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬في‭ ‬السبعينيات،‭ ‬وأكد‭ ‬عروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬رفضها‭ ‬الشديد‭ ‬لما‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الايرانيين‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬بعيدة‭ ‬كل‭ ‬البعد‭ ‬عن‭ ‬الحقيقة

أوضحت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتمتع‭ ‬بجذور‭ ‬عربية‭ ‬ثابتة،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬السيد‭ ‬كمال‭ ‬خرازي،‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬الحقيقة‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬أكد‭ ‬بشكل‭ ‬قاطع‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التاريخي‭ ‬انتماءه‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬كونها‭ ‬محاولة‭ ‬للتأثير‭ ‬في‭ ‬الحقائق‭ ‬التاريخية‭ ‬المعروفة،‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬وحدة‭ ‬وتلاحم‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬مع‭ ‬قيادته،‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬البلاد‭ ‬واستقرارها‭ ‬مؤكدة‭ ‬رفضها‭ ‬وكل‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬المسؤولة‭ ‬ومتمنية‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬الإيرانيين‭ ‬أن‭ ‬يتمعنوا‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الوقائع‭ ‬التاريخية‭ ‬والابتعاد‭ ‬عما‭ ‬يستفز‭ ‬الآخرين‭ ‬وتنعكس‭ ‬آثارها‭ ‬سلبا‭ ‬بكسر‭ ‬حواجز‭ ‬الثقة‭ ‬بما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الفجوة‭ ‬بينهم‭ ‬وبين‭ ‬شعوب‭ ‬وحكومات‭ ‬المنطقة‭.‬





جناحي‭: ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬عروبة‭ ‬بلاده‭ ‬

أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬جناحي‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬قاطبة‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬عروبة‭ ‬بلاده‭ ‬ويرفض‭ ‬وبشدة،‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬والحاضر‭ ‬والمستقبل،‭ ‬كل‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حول‭ ‬عروبة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬أعلنه‭ ‬مؤخرا‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬أمن‭ ‬وأمان،‭ ‬وينتمى‭ ‬لهذا‭ ‬الوطن،‭ ‬ويرفض‭ ‬أي‭ ‬ادعاء‭ ‬ومحاولة‭ ‬لقلب‭ ‬الحقائق‭ ‬وتأليب‭ ‬الشعوب،‭ ‬وخلق‭ ‬الفتنة،‭ ‬وأن‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬راسخ‭ ‬وثابت‭ ‬وأصيل‭ ‬لا‭ ‬تزعزعه‭ ‬أية‭ ‬ادعاءات‭ ‬باطلة،‭ ‬وتصريحات‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة،‭ ‬وأن‭ ‬الانتماء‭ ‬العربي‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للمزايدة‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬الاقتراب‭ ‬منه‭ ‬والمساس‭ ‬به‭.‬





حسن‭: ‬الادعاءات‭ ‬

الإيرانية‭ ‬تصدير‭ ‬للأزمات‭

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أكد‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬عروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬راسخة‭ ‬وثابتة‭ ‬منذ‭ ‬الأزل،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬المدعو‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬المنهجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬لتصدير‭ ‬أزماتها‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬يعانيه‭ ‬الشعب‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬متردية،‭ ‬وما‭ ‬يواجهه‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬أزمات‭ ‬داخلية‭ ‬مستمرة‭ ‬ومتواصلة،‭ ‬وأن‭ ‬التاريخ‭ ‬يكشف‭ ‬زيف‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية،‭ ‬فمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬وستبقى‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬عربية،‭ ‬وأن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬الإيراني‮»‬‭ ‬للأراضي‭ ‬البحرينية‭ ‬هو‭ ‬محض‭ ‬افتراء‭ ‬وتزييف‭ ‬وكذب،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للدبلوماسية‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬موقفا‭ ‬واضحا‭ ‬حيال‭ ‬التجاوزات‭ ‬الإيرانية،‭ ‬والتعدي‭ ‬على‭ ‬سيادة‭ ‬الدول،‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭ ‬وشعوبها‭.‬





المعرفي‭: ‬البحرين‭ ‬خليفية‭ ‬عربية‭ ‬وخط‭ ‬أحمر‭ ‬لا‭ ‬يمس

أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬المعرفي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خليفية‭ ‬عربية،‭ ‬منذ‭ ‬التاريخ‭ ‬والأزل،‭ ‬وأن‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬باطلة،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬دعا‭ ‬إليه‭ ‬المدعو‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬محل‭ ‬رفض‭ ‬واستنكار‭ ‬وشجب‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬المنتمي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الأصيل،‭ ‬والذي‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬قيادته‭ ‬الحكيمة‭ ‬بكل‭ ‬ولاء‭ ‬وإخلاص‭ ‬وصدق‭ ‬انتماء،‭ ‬وأن‭ ‬الشعب‭ ‬الخليجي‭ ‬والعربي‭ ‬عموما،‭ ‬والشعب‭ ‬البحريني‭ ‬خصوصا،‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬التصريحات‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬إطلاقها‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ ‬مجرد‭ ‬تزييف‭ ‬للحقائق‭ ‬والتاريخ،‭ ‬ومحاولة‭ ‬لإشغال‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الإيراني‭ ‬عن‭ ‬الواقع‭ ‬المأساوي‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬بسبب‭ ‬أخطاء‭ ‬وخطايا‭ ‬من‭ ‬يدير‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني،‭ ‬والأصوات‭ ‬المتشددة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬علاقات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬وتقارب‭ ‬حقيقي‭ ‬وتعايش‭ ‬سلمي‭ ‬واحترام‭ ‬لسادة‭ ‬دول‭ ‬الجوار‭. ‬وأن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بكل‭ ‬أفراده،‭ ‬صغيرا‭ ‬وكبيرا،‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬عروبة‭ ‬بلاده‭ ‬وأمنه‭ ‬واستقراره،‭ ‬ولا‭ ‬يقبل‭ ‬أن‭ ‬يتعدى‭ ‬أحد‭ ‬أيا‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬سيادتها،‭ ‬فالبحرين‭ ‬وعروبتها‭ ‬خط‭ ‬أحمر‭ ‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬تجاوزه‭ ‬والتعدي‭ ‬عليه‭ ‬والاقتراب‭ ‬منه‭. ‬





بوخماس‭: ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يرفض‭ ‬المساس‭ ‬بعروبته

أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬عيد‭ ‬بوخماس‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عربية‭ ‬منذ‭ ‬التاريخ،‭ ‬وأن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬يرفض‭ ‬المساس‭ ‬بوطنه‭ ‬وانتمائه‭ ‬العربي،‭ ‬وأن‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬صرح‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬،‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬تجاوب‭ ‬وقبول‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬وهي‭ ‬محل‭ ‬رفض‭ ‬جامع‭ ‬وشامل‭. ‬ومشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحاولات‭ ‬المستمرة‭ ‬للتشكيك‭ ‬في‭ ‬عروبة‭ ‬وسيادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تجاوز‭ ‬صارخ‭ ‬يرفضه‭ ‬الجميع،‭ ‬ويرفضه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬كذلك،‭ ‬وأن‭ ‬الواجب‭ ‬يحتم‭ ‬على‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وشعوبها،‭ ‬تلتزم‭ ‬دائما‭ ‬باحترام‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وسياستها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الحكيمة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الاعتدال‭ ‬والتوازن‭ ‬والانفتاح،‭ ‬تحترم‭ ‬تلك‭ ‬المبادئ‭ ‬الرفيعة،‭ ‬وترفض‭ ‬رفضا‭ ‬قاطعا‭ ‬كل‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬خلق‭ ‬التوترات‭ ‬والخلافات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭. ‬





العوضي‭: ‬البحرين‭ ‬عربية‭ ‬والادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬باطلة‭

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أكد‭ ‬النائب‭ ‬هشام‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عربية،‭ ‬وأن‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬باطلة،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬،‭ ‬مرفوض‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬محل‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬الذي‭ ‬يعتز‭ ‬ويفتخر‭ ‬بانتمائه‭ ‬لبلاده،‭ ‬وانتمائه‭ ‬العربي‭ ‬الإسلامي،‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬ذهب‭ ‬إليه‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬‭ ‬محاولة‭ ‬للقفز‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬والحقائق،‭ ‬وما‭ ‬أجمع‭ ‬عليه‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬التاريخي‭ ‬بالانتماء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭. ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الادعاءات‭ ‬الباطلة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬تلاحم‭ ‬الشعب‭ ‬مع‭ ‬وطنه‭ ‬وقيادته‭ ‬وتماسكه‭ ‬المجتمعي،‭ ‬ويقف‭ ‬وقفة‭ ‬رجل‭ ‬واحد‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬الإساءة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وعروبتها‭ ‬وسيادتها‭. ‬





إبراهيم‭: ‬الانتماء‭ ‬العربي‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬البحرينيين‭ ‬

أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬اجمع‭ ‬يقف‭ ‬مع‭ ‬عروبة‭ ‬بلاده‭ ‬ويرفض‭ ‬بشدة،‭ ‬الادعاءات‭ ‬الإيرانية‭ ‬حول‭ ‬عروبة‭ ‬البحرين،‭ ‬مستنكراً‭ ‬التصريحات‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬‮«‬كمال‭ ‬خرازي‮»‬،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬ينعم‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬وكافة‭ ‬الخدمات،‭ ‬وينتمي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬وعروبته‭ ‬ويرفض‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬لقلب‭ ‬الحقائق‭ ‬والتاريخ‭. ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬التماسك‭ ‬المجتمعي‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬راسخ‭ ‬واصيل،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تهزه‭ ‬أي‭ ‬ادعاءات‭ ‬باطلة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬الانتماء‭ ‬العربي‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬البحرينيين‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للمزايدة‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬المساس‭ ‬به‭.‬

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬الأعمدة‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬تحفظ‭ ‬تماسك‭ ‬المجتمع،‭ ‬وأن‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بمختلف‭ ‬مكوناته‭ ‬يقف‭ ‬صفاً‭ ‬واحداً‭ ‬خلف‭ ‬قيادته‭ ‬الرشيدة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أي‭ ‬محاولات‭ ‬لزعزعة‭ ‬استقراره‭ ‬أو‭ ‬المساس‭ ‬بأمنه‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬تفتخر‭ ‬بتاريخها‭ ‬الطويل‭ ‬والمشرف‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬عروبتها‭ ‬وسيادتها،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الشعوب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬أهمية‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭. ‬وأضاف‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إننا‭ ‬ندعم‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬والسلام‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونسعى‭ ‬لتعزيز‭ ‬علاقات‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الدول،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إيران،‭ ‬شرط‭ ‬احترام‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬شدد‭ ‬النائب‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وتفادي‭ ‬التصعيد،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحلول‭ ‬الودية‭ ‬والتشاورية‭ ‬هي‭ ‬السبيل‭ ‬الأفضل‭ ‬لحل‭ ‬النزاعات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬





الظاعن‭: ‬التصريحات‭ ‬الإيرانية‭ ‬استهتار‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬

أعربت‭ ‬النائب‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬عن‭ ‬استنكارها‭ ‬بشدة‭ ‬التصريحات‭ ‬غير‭ ‬المقبولة‭ ‬التي‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للعلاقات‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬كمال‭ ‬خرازي‭ ‬بشأن‭ ‬عروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تمثل‭ ‬استهتاراً‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬كونها‭ ‬تدخلاً‭ ‬سافراً‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتعد‭ ‬خرقاً‭ ‬للسيادة‭ ‬الوطنية،‭ ‬كما‭ ‬تعكس‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬للحقائق‭ ‬التاريخية‭ ‬والجغرافية‭ ‬التي‭ ‬تثبت‭ ‬عروبة‭ ‬البحرين‭ ‬وارتباطها‭ ‬العميق‭ ‬بالأمة‭ ‬العربية‭.‬

وأشارت‭ ‬الظاعن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خرازي‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬تاريخية‭ ‬تم‭ ‬حسمها‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ولا‭ ‬مجال‭ ‬للجدال‭ ‬بشأنها،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الإقرار‭ ‬بالإجماع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1970‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أرسل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬بعثة‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬حول‭ ‬رغبات‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬وتطلعاته‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمستقبل‭ ‬القانوني‭ ‬والسياسي‭ ‬لبلادهم،‭ ‬وأجمع‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بكل‭ ‬أطيافه‭ ‬ومكوناته‭ ‬على‭ ‬تمسكه‭ ‬بالعروبة‭.‬

وقالت‭ ‬الظاعن‭: ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬محاولات‭ ‬إيران‭ ‬للتأثير‭ ‬على‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬والتأثير‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬كما‭ ‬تشكل‭ ‬مساساً‭ ‬بالوحدة‭ ‬العربية‭ ‬وأمن‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستظل‭ ‬دائماً‭ ‬جزءاً‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬العالم‭ ‬العربي،‭ ‬ولن‭ ‬يسمح‭ ‬أبناؤها‭ ‬بالتلاعب‭ ‬بتاريخهم‭ ‬وهويتهم‭.‬

ودعت‭ ‬الظاعن‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬حازم‭ ‬تجاه‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات،‭ ‬والتصدي‭ ‬لأي‭ ‬محاولات‭ ‬للتشكيك‭ ‬في‭ ‬عروبة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬كما‭ ‬حذرت‭ ‬مما‭ ‬قد‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الاستفزاز‭ ‬من‭ ‬أبعاد‭ ‬ونتائج‭ ‬سلبية‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬من‭ ‬توترات‭.‬