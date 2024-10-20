أعضاء مجلس النواب: البحرين دولة عربية منذ الأزل.. ونرفض الادعاءات الإيرانية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، التصريح غير المسؤول من رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية «كمال خرازي»، بشأن عروبة مملكة البحرين والاستفتاء التاريخي الذي أجمع فيه الشعب البحريني على عروبة مملكة البحرين، مؤكدين أن مملكة البحرين عربية منذ الأزل، وأن الادعاءات الإيرانية محض افتراء، ومحاولة لطمس الحقائق وتزييف التاريخ، ومحاولة واضحة لتصدير الأزمات إلى الخارج، بدلا من التركيز على الواقع المؤسف الذي تعيشه إيران وشعبها.
بوعنق: البحرين عربية وستبقى عربية إلى الأبد
أكد النائب خالد صالح بوعنق أن مملكة البحرين عربية وستبقى عربية إلى الأبد، وأن الاستفتاء التاريخي الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة، وأيدته كل دول العالم واعترفت به، وأن قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كيانا عربيا إسلاميا عام 1783 ميلادية، وانضمام مملكة البحرين للأمم المتحدة دولة كاملة العضوية، يؤكد زيف الادعاءات الإيرانية التي يطلقها بعض المسؤولين فيها، والتي تنم عن عقلية ومنهجية لا تحترم سيادة الدول وحسن الجوار، ومؤكدا بوعنق رفضه التام واستنكاره البالغ لتصريح رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية «كمال خرازي»، بشأن عروبة مملكة البحرين، الذي يعكس حجم المأساة التي تعيشها إيران حاليا، في محاولة للهروب من الواقع الذي تعيشه ويعاني منه الشعب الإيراني.
السلوم: الشعب البحريني
مع عروبة البحرين وسيادتها
أكد النائب أحمد صباح السلوم أن الشعب البحريني بكل مكوناته وطوائفه يرفض رفضا قاطعا الادعاء الصادر عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية «كمال خرازي»، بشأن عروبة مملكة البحرين، وأن جميع أفراد الشعب البحريني يقفون مع عروبة مملكة البحرين، وأن الآباء والأجداد قالوا كلمتهم وأعلنوا موقفهم في الاستفتاء التاريخي الداعم لسيادة بلادهم، وأن الادعاءات الإيرانية محض افتراء وتدليس، وأن تلك التصريحات تقوض كل التحركات الرامية لاستئناف العلاقات بين البلدين، وأنه من الأولى والأجدر وفي ظل الأوضاع المتصاعدة في المنطقة، أن يكون الخطاب الإيراني يحترم التاريخ والحقائق الدامغة، ويحترم دول الجوار، بدلا من إطلاق التصريحات المرفوضة غير المسؤولة.
الدوسري: تصريح
«خرازي» خارج التاريخ
أكد النائب علي صقر الدوسري أن مملكة البحرين عربية إسلامية الطابع والمضمون، قبل أن تكون جمهورية إيران إسلامية، واصفا ادعاء «كمال خرازي» رئيس ما يسمى (المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية) عن «انفصال البحرين عن وطنها الأم إيران» خارج نطاق التاريخ والعقل والمنطق والواقع، وأن على النظام الإيراني أن يلجم تلك التصريحات والأوهام التي ليس لها محل ولا مكان، وأن الشعب البحريني يقف خلف قيادته الحكيمة وعروبة بلاده بكل الولاء والإخلاص والانتماء، وأن ادعاءات «خرازي» تعد نوعا من الهروب والتملص عن الحقيقة، واستمرار واضح لمنهجية تصدير أزمات إيران للخارج، وأن البوصلة الإيرانية الضائعة تعود من جديد لخلق الأزمات مع دول وشعوب المنطقة والجوار، وتضرب بعرض الحائط القانون الدولي وما استقرت عليه الأمم المتحدة ونتيجة الاستفتاء التاريخي الذي تم في السبعينيات، وأكد عروبة مملكة البحرين.
النائب جليلة علوي تعبر عن رفضها الشديد لما صدر من أحد المسؤولين الايرانيين من جوانب بعيدة كل البعد عن الحقيقة
أوضحت النائب جليلة علوي السيد حسن أن مملكة البحرين تتمتع بجذور عربية ثابتة، وأن ما صدر عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، السيد كمال خرازي، لا يعكس الحقيقة. وأشارت إلى أن الشعب البحريني أكد بشكل قاطع في الاستفتاء التاريخي انتماءه العربي والإسلامي لمملكة البحرين. وأكدت أن مثل هذه التصريحات لا تتجاوز كونها محاولة للتأثير في الحقائق التاريخية المعروفة، وتزيد من وحدة وتلاحم أبناء الشعب البحريني مع قيادته، الذين يقفون صفاً واحداً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقرارها مؤكدة رفضها وكل شعب البحرين لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة ومتمنية من المسؤولين الإيرانيين أن يتمعنوا كثيرا في الوقائع التاريخية والابتعاد عما يستفز الآخرين وتنعكس آثارها سلبا بكسر حواجز الثقة بما يزيد من الفجوة بينهم وبين شعوب وحكومات المنطقة.
جناحي: الشعب البحريني يقف مع عروبة بلاده
أكد النائب محمد حسن جناحي أن الشعب البحريني قاطبة يقف مع عروبة بلاده ويرفض وبشدة، في الماضي والحاضر والمستقبل، كل الادعاءات الإيرانية حول عروبة البحرين، وما أعلنه مؤخرا «كمال خرازي» رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، مشيرا إلى أن المواطن البحريني يعيش في أمن وأمان، وينتمى لهذا الوطن، ويرفض أي ادعاء ومحاولة لقلب الحقائق وتأليب الشعوب، وخلق الفتنة، وأن التماسك المجتمعي بين مكونات المجتمع البحريني راسخ وثابت وأصيل لا تزعزعه أية ادعاءات باطلة، وتصريحات غير مسؤولة، وأن الانتماء العربي أصيل في الشعب البحريني لا مجال للمزايدة عليه أو الاقتراب منه والمساس به.
حسن: الادعاءات
الإيرانية تصدير للأزمات
أكد النائب جميل ملا حسن أن عروبة مملكة البحرين راسخة وثابتة منذ الأزل، وأن ما صرح به المدعو «كمال خرازي» رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، يأتي في سياق المنهجية الإيرانية لتصدير أزماتها إلى الخارج، في ظل ما يعانيه الشعب الإيراني من أوضاع متردية، وما يواجهه النظام الإيراني من أزمات داخلية مستمرة ومتواصلة، وأن التاريخ يكشف زيف الادعاءات الإيرانية، فمملكة البحرين كانت ولا تزال وستبقى على الدوام عربية، وأن الحديث عن «الحق الإيراني» للأراضي البحرينية هو محض افتراء وتزييف وكذب، ويجب أن يكون للدبلوماسية الخليجية والعربية والمجتمع الدولي موقفا واضحا حيال التجاوزات الإيرانية، والتعدي على سيادة الدول، وعدم احترام دول الجوار وشعوبها.
المعرفي: البحرين خليفية عربية وخط أحمر لا يمس
أكد النائب محمد يوسف المعرفي أن مملكة البحرين خليفية عربية، منذ التاريخ والأزل، وأن الادعاءات الإيرانية باطلة، وأن ما دعا إليه المدعو «كمال خرازي» رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، محل رفض واستنكار وشجب من الشعب البحريني المنتمي لهذا البلد العربي الأصيل، والذي يقف مع قيادته الحكيمة بكل ولاء وإخلاص وصدق انتماء، وأن الشعب الخليجي والعربي عموما، والشعب البحريني خصوصا، يدرك أن مثل تلك التصريحات التي يتم إطلاقها بين فترة وأخرى مجرد تزييف للحقائق والتاريخ، ومحاولة لإشغال الرأي العام الإيراني عن الواقع المأساوي الذي يعيشه بسبب أخطاء وخطايا من يدير النظام الإيراني، والأصوات المتشددة التي لا ترغب في أي علاقات دبلوماسية وتقارب حقيقي وتعايش سلمي واحترام لسادة دول الجوار. وأن الشعب البحريني بكل أفراده، صغيرا وكبيرا، يقف مع عروبة بلاده وأمنه واستقراره، ولا يقبل أن يتعدى أحد أيا كان على سيادتها، فالبحرين وعروبتها خط أحمر لا نقبل تجاوزه والتعدي عليه والاقتراب منه.
بوخماس: الشعب البحريني يرفض المساس بعروبته
أكد النائب حسن عيد بوخماس أن مملكة البحرين عربية منذ التاريخ، وأن الشعب البحريني يرفض المساس بوطنه وانتمائه العربي، وأن الادعاءات الإيرانية التي صرح بها رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية «كمال خرازي»، ليس لها أي تجاوب وقبول من كل مواطن يعيش في هذا الوطن، وهي محل رفض جامع وشامل. ومشيرا إلى أن المحاولات المستمرة للتشكيك في عروبة وسيادة مملكة البحرين، تجاوز صارخ يرفضه الجميع، ويرفضه المجتمع الدولي كذلك، وأن الواجب يحتم على «كمال خرازي» أن يدرك أن الدول العربية وشعوبها، تلتزم دائما باحترام الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن مملكة البحرين وسياستها الدبلوماسية الحكيمة القائمة على الاعتدال والتوازن والانفتاح، تحترم تلك المبادئ الرفيعة، وترفض رفضا قاطعا كل محاولة من شأنها خلق التوترات والخلافات بين الدول والشعوب.
العوضي: البحرين عربية والادعاءات الإيرانية باطلة
أكد النائب هشام عبدالعزيز العوضي أن مملكة البحرين عربية، وأن الادعاءات الإيرانية باطلة، وأن ما صرح به رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية «كمال خرازي»، مرفوض وليس له محل عند كل أبناء الشعب البحريني الذي يعتز ويفتخر بانتمائه لبلاده، وانتمائه العربي الإسلامي، وأن ما ذهب إليه «كمال خرازي» محاولة للقفز على التاريخ والحقائق، وما أجمع عليه الشعب البحريني في الاستفتاء التاريخي بالانتماء لمملكة البحرين العربية. مشيرة إلى أن تلك الادعاءات الباطلة تزيد من تلاحم الشعب مع وطنه وقيادته وتماسكه المجتمعي، ويقف وقفة رجل واحد ضد من تسول له نفسه الإساءة إلى مملكة البحرين وعروبتها وسيادتها.
إبراهيم: الانتماء العربي أصيل في نفوس البحرينيين
أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن الشعب البحريني اجمع يقف مع عروبة بلاده ويرفض بشدة، الادعاءات الإيرانية حول عروبة البحرين، مستنكراً التصريحات الأخيرة التي أدلى بها «كمال خرازي»، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية. وأشار إلى أن المواطن البحريني ينعم بالأمن والاستقرار وكافة الخدمات، وينتمي إلى هذا الوطن وعروبته ويرفض أي محاولات لقلب الحقائق والتاريخ. مضيفًا أن التماسك المجتمعي بين مكونات المجتمع البحريني راسخ واصيل، ولا يمكن أن تهزه أي ادعاءات باطلة، مؤكدًا أن الانتماء العربي أصيل في نفوس البحرينيين ولا مجال للمزايدة عليه أو المساس به.
وأشار النائب إلى أن الوحدة الوطنية في البحرين هي أحد الأعمدة الأساسية التي تحفظ تماسك المجتمع، وأن الشعب البحريني بمختلف مكوناته يقف صفاً واحداً خلف قيادته الرشيدة في مواجهة أي محاولات لزعزعة استقراره أو المساس بأمنه.
وأكد أن البحرين تفتخر بتاريخها الطويل والمشرف في الدفاع عن عروبتها وسيادتها، مشددًا على أن العلاقات بين الشعوب يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.
وفي هذا السياق، أكد النائب حسن إبراهيم أهمية احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأضاف قائلاً: «إننا ندعم كل الجهود التي تسعى لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، ونسعى لتعزيز علاقات حسن الجوار مع كافة الدول، بما في ذلك إيران، شرط احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية».
وفي هذا الإطار، شدد النائب على أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز الحوار بين الدول وتفادي التصعيد، مشيراً إلى أن الحلول الودية والتشاورية هي السبيل الأفضل لحل النزاعات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
الظاعن: التصريحات الإيرانية استهتار بالقانون الدولي
أعربت النائب الدكتورة مريم الظاعن نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن استنكارها بشدة التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي بشأن عروبة مملكة البحرين، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل استهتاراً بالقانون الدولي، فضلًا عن كونها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتعد خرقاً للسيادة الوطنية، كما تعكس عدم احترام للحقائق التاريخية والجغرافية التي تثبت عروبة البحرين وارتباطها العميق بالأمة العربية.
وأشارت الظاعن إلى أن خرازي يتحدث عن قضايا تاريخية تم حسمها منذ سنوات ولا مجال للجدال بشأنها، حيث تم الإقرار بالإجماع من قبل مجلس الأمن في عام 1970 بهذا الشأن، بعد أن أرسل الأمين العام بعثة لتقصي الحقائق حول رغبات الشعب البحريني وتطلعاته فيما يتعلق بالمستقبل القانوني والسياسي لبلادهم، وأجمع الشعب البحريني منذ ذلك الحين بكل أطيافه ومكوناته على تمسكه بالعروبة.
وقالت الظاعن: إن هذه التصريحات تأتي في سياق محاولات إيران للتأثير على الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتأثير بشكل سلبي على دول الخليج العربي، كما تشكل مساساً بالوحدة العربية وأمن المنطقة، وأن مملكة البحرين ستظل دائماً جزءاً لا يتجزأ من العالم العربي، ولن يسمح أبناؤها بالتلاعب بتاريخهم وهويتهم.
ودعت الظاعن جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التصريحات، والتصدي لأي محاولات للتشكيك في عروبة مملكة البحرين. كما حذرت مما قد يترتب على مثل هذا النوع من الاستفزاز من أبعاد ونتائج سلبية وخاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات.
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