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تدشين الحملة الوطنية ((مياه مستدامة)) تحت شعار ((لكل قطرة قصة))

10/20/2024 7:05:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬ياسمين‭ ‬العقيدات‭: ‬

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬سرحان‭:‬


دشن‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬مياه‭ ‬مستدامة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬قطرة‭ ‬قصة‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬والمرونة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬البيئي،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬المشروع‭ ‬الممول‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬المناخ‭ ‬الأخضر‭ ‬لنشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال،‭ ‬ياسر‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬حميدان‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬أهمية‭ ‬المبادرات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التوعية‭ ‬البيئية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬تدوير‭ ‬المياه‭ ‬تُمثل‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الرئيسية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المخزون‭ ‬المائي‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للمملكة‭ ‬وضمان‭ ‬استدامته‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭. ‬

وأشار‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ (‬2021 2030‭) ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬المائية‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬ببرنامجها‭ ‬للأعوام‭ (‬2023 2026‭) ‬ومواءمته‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬المتعلق‭ ‬بتوفير‭ ‬المياه‭ ‬النظيفة‭ ‬وخدمات‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الإدارة‭ ‬المتكاملة‭ ‬لهذه‭ ‬الموارد‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستخدام‭ ‬الفعال‭ ‬للمياه‭ ‬ومعالجة‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامه،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭. ‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬وكافة‭ ‬الوزارات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الداعمة‭ ‬لهذه‭ ‬الحملة‭ ‬التوعوية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬وتحقيق‭ ‬استراتيجية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬استدامتها‭. ‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬والخبراء‭ ‬تعرض‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬الشحيحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الضغوط،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأثيرات‭ ‬المباشرة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬انخفاض‭ ‬التغذية‭ ‬الطبيعية‭ ‬للمياه‭ ‬الجوفية‭ ‬وغزو‭ ‬المياه‭ ‬المالحة‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭.‬

وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬الاستهلاك‭ ‬اليومي‭ ‬للمياه‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بلغ‭ ‬163‭.‬75‭ ‬جالون،‭ ‬مطالبين‭ ‬بضرورة‭ ‬تقنين‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬واستخدام‭ ‬المياه‭ ‬الرمادية‭ ‬وكيفية‭ ‬استخداماتها‭.‬

وأكدت‭ ‬آمنه‭ ‬الرميحي‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬تحديات‭ ‬بيئية‭ ‬متزايدة‭ ‬ومرتبطة‭ ‬بشح‭ ‬المياه،‭ ‬وهذه‭ ‬التحديات‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬حجم‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬وحجم‭ ‬وتيرة‭ ‬النمو‭ ‬السكاني‭ ‬العالمي،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬العالم‭ ‬يواجهون‭ ‬شحا‭ ‬شديدا‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يحتد‭ ‬شح‭ ‬المياه‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالمية‭ ‬نتيجة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وضع‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للمياه‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬مفاهيم‭ ‬الإدارة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للموارد‭ ‬المائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستخدام‭ ‬الفعال‭ ‬للمياه‭ ‬ومعالجة‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭.‬

وبينت‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬لكل‭ ‬قطرة‭ ‬قصة‮»‬‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬المشروع‭ ‬الممول‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬المناخ‭ ‬الأخضر‭ ‬نسعى‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬ثقافة‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬منها‭: ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬الرمادية،‭ ‬وحسن‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬استخدام‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬المعالجة‭ ‬بهدف‭ ‬تقليل‭ ‬الطلب‭ ‬الملح‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬حداد‭ ‬نائب‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لغرب‭ ‬آسيا‭ ‬تعرض‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬الشحيحة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الضغوط‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التأثيرات‭ ‬المباشرة‭ ‬لتغير‭ ‬المناخ‭ ‬حيث‭ ‬تشير‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬إلى‭ ‬توقع‭ ‬فقدان‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬إلى‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مكعب‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬مخزون‭ ‬المياه‭ ‬العذبة‭ ‬نتيجة‭ ‬انخفاض‭ ‬التغذية‭ ‬الطبيعية‭ ‬للمياه‭ ‬الجوفية‭ ‬وغزو‭ ‬المياه‭ ‬المالحة‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬نتيجة‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬والذي‭ ‬يقدر‭ ‬بـ‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬مكعب‭ ‬سنويا‭.‬

وبين‭ ‬حداد‭ ‬أن‭ ‬منهجية‭ ‬الإدارة‭ ‬المتكاملة‭ ‬للموارد‭ ‬المائية‭ ‬تتطلب‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬والمستخدمين‭ ‬لخلق‭ ‬شراكات‭ ‬وبيئة‭ ‬تنظيمية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬فضمان‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬التوعية‭ ‬يتطلب‭ ‬أن‭ ‬يصاحبها‭ ‬تشريعات‭ ‬مناسبة‭ ‬وإطار‭ ‬حوكمة‭ ‬مؤسسي‭ ‬واضح‭ ‬وفعال‭ ‬وكذلك‭ ‬حوافز‭ ‬اقتصادية‭ ‬وتكنولوجية‭ ‬وابتكار‭ ‬قابلة‭ ‬للتطبيق‭ ‬ولعلنا‭ ‬نتذكر‭ ‬كيف‭ ‬ساهم‭ ‬تطبيق‭ ‬التعرفة‭ ‬المحدثة‭ ‬للكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬والتي‭ ‬أخذت‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السكني‭ ‬والتجاري‭ ‬والصناعي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬ولهذا‭ ‬يجب‭ ‬تضمين‭ ‬القيمة‭ ‬الفعلية‭ ‬للمياه‭ ‬في‭ ‬المدخلات‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والاستهلاك‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬ينطبق‭ ‬هذا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬الرمادية‭ ‬والمعالجة‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬عالية‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬مشروع‭ ‬لوضع‭ ‬مصدرين‭ ‬للمياه‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬بنظام‭ ‬لمياه‭ ‬الشرب‭ ‬ونظام‭ ‬للمياه‭ ‬الرمادية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المبنى‭ ‬لاستخدامها‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تعزيز‭ ‬المرونة‭ ‬لقطاع‭ ‬المياه‭ ‬هناك‭ ‬مبادرات‭ ‬قيادة‭ ‬لإعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬الرمادية‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬مثل‭ ‬الاستخدامات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬مياه‭ ‬نقية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬مثل‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬فيتم‭ ‬استخدامها‭ ‬لري‭ ‬المزروعات‭ ‬وتجميع‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬وتخزينها‭ ‬وإعادة‭ ‬استخدامها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬التي‭ ‬تنتج‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬المكيفات‭ ‬بالتقطير‭ ‬تعد‭ ‬أيضًا‭ ‬مياه‭ ‬رمادية،‭ ‬وهناك‭ ‬أيضا‭ ‬مياه‭ ‬معالجة‭ ‬داخل‭ ‬وحدة‭ ‬معالجة‭ ‬صغيرة‭ ‬بحيث‭ ‬يتم‭ ‬تنقيتها‭ ‬من‭ ‬الشوائب‭ ‬واستخدامها‭ ‬في‭ ‬الزراعة‭ ‬وغسيل‭ ‬السيارات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬تكلفتها‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭.‬

بدوره‭ ‬صرح‭ ‬محمد‭ ‬جناحي‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬مصادر‭ ‬المياه‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬بأن‭ ‬متوسط‭ ‬الاستهلاك‭ ‬اليومي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بلغ‭ ‬163.75‭ ‬جالون،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬بضرورة‭ ‬تقنين‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬واستخدام‭ ‬المياه‭ ‬الرمادية‭ ‬وكيفية‭ ‬استخداماتها،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬مشروعا‭ ‬سيوفر‭ ‬تصاميم‭ ‬للمنازل‭ ‬المبنية‭ ‬حديثًا‭ ‬لكيفية‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬الرمادية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬منزل‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬البناء‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استحداث‭ ‬نوعين‭ ‬من‭ ‬المياه‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬ليلى‭ ‬سبيل‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬مهمة‭ ‬لزيادة‭ ‬مرونة‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬ولهذا‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬بكفاءة‭ ‬أكبر‭ ‬حتى‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬أطول‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ترشيد‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المختلفة‭ ‬التجارية‭ ‬والمنزلية‭ ‬والصناعية‭ ‬وغيرها‭.‬

وأضافت‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والتنمية‭ ‬المستدامة‭
‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفيذي‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬ركز‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬قطاع‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬والآثار‭ ‬المترتبة‭ ‬عليه‭ ‬مثل‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬وتأثيراتها‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬المياه‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬والنظام‭ ‬الحيوي‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تحديد‭ ‬القطاعات‭ ‬المتأثرة‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ ‬منها‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬والتنوع‭ ‬الحيوي‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬حزمة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لزيادة‭ ‬مرونة‭ ‬القطاع‭ ‬منها‭ ‬مشاريع‭ ‬أشجار‭ ‬القرم‭ ‬ومشاريع‭ ‬تتعلق‭ ‬بإعادة‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬الصناعية،‭ ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التكيف‭ ‬يعد‭ ‬أداء‭ ‬ممتازا‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالدول‭ ‬الأخرى‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تقوم‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭.‬

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