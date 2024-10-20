نادي الخريجين يطلق معرض مؤسسات التعليم العالي الأول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تغطية‭: ‬مروة‭ ‬أحمد

تصوير‭: ‬رضـا‭ ‬جميل





كشف‭ ‬د‭. ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬يعكف‭ ‬على‭ ‬تطبيقها‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ستظهر‭ ‬انعكاساتها‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬التخصصات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬بالنوعية،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬النوعية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬وذات‭ ‬جدوى‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬التوظيف‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬افتتاحه‭ ‬أمس‭ ‬معرض‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الأول‭ ‬والذي‭ ‬أقامه‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬الثقافية‭ ‬بمشاركة‭ ‬17‭ ‬مؤسسة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤسـاء‭ ‬الجامعات‭ ‬المحلية،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬المعرض‭ ‬حتى‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭. ‬





وأوضح‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬لا‭ ‬يوافق‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬الترخيص‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ذات‭ ‬جدوى‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬التوظيف،‭ ‬أما‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬اكتفاءً‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬فلن‭ ‬يتم‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬قيـام‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬برفض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬بينما‭ ‬جرت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬النوعية،‭ ‬وهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬وظيفية‭ ‬من‭ ‬مخرجات‭ ‬هذه‭ ‬الجامعات‭ ‬وتقليل‭ ‬عدد‭ ‬العاطلين‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭.. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬دراسة‭ ‬مستويات‭ ‬التوظيف‭ ‬فيها‭ ‬بسوق‭ ‬العمل‭.‬

وحول‭ ‬أهمية‭ ‬إطلاق‭ ‬معرض‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الأول،‭ ‬أشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬بالبرامج‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيتيح‭ ‬للطلبة‭ ‬الفرصة‭ ‬للتعرّف‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬المشاركة‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬زيارتها‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬الصحـافة‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬البوابة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بتخصصات‭ ‬الجامعات‭ ‬المطروحة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعريف‭ ‬ببعض‭ ‬البرامج‭ ‬المستضافة،‭ ‬وهي‭ ‬برامج‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ومؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬المستقطبة‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهي‭ ‬برامج‭ ‬متميزة‭ ‬ومخرجتها‭ ‬متميّزة‭.‬

وحول‭ ‬طلبـات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬إقبال‭ ‬في‭ ‬طلبات‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬اشتراطات‭ ‬مشددة‭ ‬حول‭ ‬جودة‭ ‬البرامج‭ ‬وكفاءة‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬واشتراطات‭ ‬اخرى‭ ‬تضمن‭ ‬مصلحة‭ ‬الطلبة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬تحدث‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بافتتاح‭ ‬معرض‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬الأول،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬لتعزيز‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتوجيههم‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أكاديمي‭ ‬ومهني‭ ‬ناجح،‭ ‬كما‭ ‬أضاف‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬الصحافة‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬وتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭.‬

كما‭ ‬تحدث‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬لفتة‭ ‬استثنائية‭ ‬داعمة‭ ‬لمستقبل‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬مشاركة‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬كافّة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والتعليمية‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المعارض‭ ‬الداعمة‭ ‬لمسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وفي‭ ‬المنطقة،‭ ‬كما‭ ‬عبّر‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بالدعم‭ ‬الواضح‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬لتؤكد‭ ‬إيمان‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬عجلة‭ ‬التعليم‭ ‬والاستثمار‭ ‬فيه‭ ‬باعتباره‭ ‬عنصرا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الحضارات‭ ‬والنهوض‭ ‬بالتنمية‭ ‬والمستقبل‭.‬