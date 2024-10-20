نادي الخريجين يطلق معرض مؤسسات التعليم العالي الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وزيـر التربية لـ«أخبار الخليج»: لا تراخيص للبرامج الأكاديمية المتشبع بها سوق العمل
تغطية: مروة أحمد
تصوير: رضـا جميل
كشف د. محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم لـ«أخبار الخليج» عن وجود خطة يعكف على تطبيقها مجلس التعليم العالي ستظهر انعكاساتها على سوق العمل في القريب العاجل، مؤكدا أن المجلس يحرص على توفير التخصصات المرتبطة بسوق العمل والتي تمتاز بالنوعية، مشيرا إلى التركيز على منح التراخيص للبرامج الأكاديمية النوعية في مؤسسات التعليم العالي وذات جدوى في مستويات التوظيف.
جاء ذلك على هامش افتتاحه أمس معرض مؤسسات التعليم العالي الأول والذي أقامه نادي الخريجين في قاعة عيسى بن سلمان الثقافية بمشاركة 17 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في البحرين وحضور عدد من رؤسـاء الجامعات المحلية، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الاربعاء المقبل.
وأوضح وزير التربية في تصريح لـ«أخبار الخليج» أن مجلس التعليم العالي لا يوافق على منح الترخيص للبرامج الأكاديمية إلا إذا كانت ذات جدوى في مستويات التوظيف، أما البرامج التي تشهد اكتفاءً في سوق العمل فلن يتم الموافقة عليها، مشيرا إلى قيـام المجلس في وقت سابق برفض عدد من البرامج المطلوبة من قبل مؤسسات التعليم العالي بينما جرت الموافقة على عدد من البرامج النوعية، وهذه الخطوة ستسهم في رفع نسب الحاصلين على فرص وظيفية من مخرجات هذه الجامعات وتقليل عدد العاطلين بشكل تدريجي.. ومن هذا المنطلق لن يتم الموافقة على البرامج الأكاديمية إلا بعد دراسة مستويات التوظيف فيها بسوق العمل.
وحول أهمية إطلاق معرض مؤسسات التعليم العالي الأول، أشار الوزير إلى أن المعرض يسهم في توعية طلبة المدارس بالبرامج المتاحة في مختلف مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، وبالتالي سيتيح للطلبة الفرصة للتعرّف على البرامج المتوافرة في الجامعات المشاركة بدلًا من زيارتها بشكل فردي.
وفي حديثه مع الصحـافة أكد وزير التربية والتعليم أن هذا المعرض يعتبر بمثابة البوابة التي تسهم في التعريف بتخصصات الجامعات المطروحة إلى جانب التعريف ببعض البرامج المستضافة، وهي برامج يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين ومؤسسات التعليم العالي الموجودة في الخارج، بالإضافة إلى الاطلاع على البرامج المستقطبة من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهي برامج متميزة ومخرجتها متميّزة.
وحول طلبـات الاستثمار في التعليم العالي كشف وزير التربية والتعليم عن وجود إقبال في طلبات الاستثمار في التعليم العالي، ولكن هناك اشتراطات مشددة حول جودة البرامج وكفاءة هيئة التدريس واشتراطات اخرى تضمن مصلحة الطلبة.
من جانبه تحدث عبداللطيف أحمد الزياني رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين عن فخره واعتزازه بافتتاح معرض مؤسسات التعليم العالي الأول، وقال إن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن رؤية نادي الخريجين لتعزيز جسور التواصل بين الطلاب والمؤسسات الأكاديمية التعليمية وتقديم كل ما من شأنه تمكين الشباب وتوجيههم نحو مستقبل أكاديمي ومهني ناجح، كما أضاف في حديثه مع الصحافة أن النادي يسعى إلى دعم جهود القيادة في دعم العملية التعليمية وتمكين الشباب البحريني.
كما تحدث البروفيسور عبدالله الحواج رئيس مجلس إدارة الجامعة الأهلية عن مشاركة الجامعة في هذا المعرض الذي يعتبر لفتة استثنائية داعمة لمستقبل التعليم في البحرين، كما أكد مشاركة الجامعة في كافّة الأنشطة الأكاديمية والتعليمية والحرص على التواجد في مثل هذا المعارض الداعمة لمسيرة التعليم في البحرين وفي المنطقة، كما عبّر عن اعتزازه بالدعم الواضح والمقدم من وزير التربية والتعليم، وأشار إلى أهمية هذه المعارض التي جاءت لتؤكد إيمان البحرين بدعم عجلة التعليم والاستثمار فيه باعتباره عنصرا مهما في بناء الحضارات والنهوض بالتنمية والمستقبل.
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