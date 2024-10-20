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منسق عملية السلام بالشرق الأوسط يدين استمرار هجمات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين بغزة

10/20/2024 2:50:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 20 - 10 (كونا) -- دان المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم الأحد هجمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على المدنيين في غزة مبينا أنه لم يعد يوجد مكان آمن في القطاع.
ووصف وينسلاند في منشور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إكس) الأوضاع في شمالي القطاع "بالمروعة" في خضم الصراع وضربات الاحتلال المتواصلة والأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
وتطرق وينسلاند إلى التقارير التي أفادت بمقتل العشرات في غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي على مدينة (بيت لاهيا) الليلة الماضية وذلك بعد أسابيع من العمليات المكثفة التي أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين وانعدام المساعدات الإنسانية التي تصل إلى السكان في الشمال.
وشدد على أنه يجب إيقاف هذه الحرب عاجلا ونزوح الفلسطينيين ويجب حماية المدنيين أينما كانوا وتسليم المساعدات الإنسانية من دون عوائق.
وأكد المسؤول الأممي أن الطريق إلى الأمام يتطلب الشجاعة والإرادة السياسية والحوار المتجدد.
وكانت السلطات الصحية في القطاع قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في منطقة مشروع (بيت لاهيا) أدت إلى استشهاد 85 فلسطينيا على الأقل وسقوط عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض غالبيتهم من الأطفال والنساء بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسكان الآمنين.(النهاية)

ع س ت / ف ا س



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