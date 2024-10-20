Monday, 21 October 2024 07:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسؤول عسكري كويتي: التضامن العربي في (انتصار أكتوبر) سطر ملحمة تاريخية يتذكرها الجميع

10/20/2024 2:50:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 20 - 10 (كونا) -- قال آمر سلاح الدفاع الجوي اللواء الركن خالد درج سعد اليوم الأحد إن المشاركة الكاملة في حرب أكتوبر جاءت تعبيرا عن تضامن عربي حقيقي جعل من انتصار أكتوبر ملحمة تاريخية يتذكرها الجميع.
وأضاف اللواء سعد ممثلا رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن طيار بندر المزين في كلمة له خلال حفل اقامته السفارة المصرية لدى البلاد بمناسبة الذكرى ال51 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر أنه لا يمكن أن نتحدث عن انتصار أكتوبر دون أن نذكر دور التضامن العربي الذي كان له أثر بالغ في تحقيق هذا النصر العظيم.
وذكر أن شهر أكتوبر يحمل ذكرى لأعظم الانتصارات في التاريخ الحديث والذي أعاد للأمة العربية وللشعب المصري الكبرياء والعزة من خلال استعادة الجيش المصري أرض سيناء.
واستذكر موقف دولة الكويت حكومة وشعبا الداعم لمصر والذي جاء منطلقا من المبدأ الثابت في الوقوف إلى جانب الحق العربي "حيث شارك المقاتلون الكويتيون في هذه الحرب ببسالة إلى جانب أشقائهم المصريين على ضفة قناة السويس فيما كانت الطائرات المصرية تدك خط بارليف".
وأشار إلى إرسال الحكومة الكويتية (قوة الجهراء) بشكل عاجل إلى الجبهة السورية حيث تشكلت من عدة صفوف عسكرية بينما شارك (لواء اليرموك) الكويتي على الجبهة المصرية بلواء مدرع ومدفعية متقدمة واستمروا في القتال حتى وقف إطلاق النار.
من جانبه قال الملحق العسكري بالسفارة المصرية العقيد مصطفى الدلال في كلمة مماثلة إن هذه الذكرى خير دليل على قوة التضامن العربي مؤكدا أن دولة الكويت كانت ولا تزال خير مثال للتكافل العربي.
وأضاف الدلال أن دور دولة الكويت لم يقتصر على الدعم المادي فقط بل كانت أول دولة عربية ترسل قواتها المسلحة إلى جبهة القتال وروت دماء شهدائها الأبطال أرض سيناء وسخرت منابرها الإعلامية الدبلوماسية بالتنديد بالمحتل إيمانا بوحدة الصف العربي وسلام المنطقة العربية.
وشهد الحفل تكريم ذوي شهداء الجيش الكويتي الأبرار المشاركين في حرب قناة السويس وحرب أكتوبر التي شنها كل من مصر وسوريا على الاحتلال الإسرائيلي عام 1973 وساهمت بها بعض الدول العربية سواء بالدعم العسكري أو الاقتصادي.(النهاية)

ع ع / ط أ ب




MENAFN20102024000071011013ID1108799758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث