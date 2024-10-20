دوري زين الممتاز.. كاظمة يفوز على خيطان بثنائية نظيفة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 20 - 10 (كونا) -- فاز نادي كاظمة اليوم الاحد على نظيره خيطان بنتيجة 2-0 ضمن مباريات
الجولة السابعة من الدوري
الكويتي الممتاز لكرة القدم
(دوري زين) التي أقيمت على استاد الصداقة والسلام بنادي كاظمة.
وافتتح نادي كاظمة التسجيل عبر محترفه زاباتا في الدقيقة الـ20 لينهي كاظمة الشوط الاول بتقدمه على بهدف دون رد
وعزز (كاظمة) تقدمة بالنتيجة مسجلا الهدف الثاني عن طريق محمد عنتر في الدقيقة الـ87 ليظفر بنقاط المباراة الثلاث.
ورفع كاظمة رصيده الى سبع نقاط ليصعد الى المركز السابع في ترتيب الدوري في حين أبقى خيطان على نقاطه الخمس بالمركز الثامن والاخير.(النهاية)
م ي م / ط أ ب
MENAFN20102024000071011013ID1108799757
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