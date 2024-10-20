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مصر ورومانيا تدعوان إلى منح فلسطين عضوية كاملة بالامم المتحدة وايقاف العدوان على غزة ولبنان

10/20/2024 2:50:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 20 - 10 (كونا) -- دعت مصر ورومانيا اليوم الاحد الى منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وضرورة ايقاف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة والاراضي اللبنانية وانهاء ازمة الفراغ الرئاسي في لبنان.
جاء ذلك في مؤتمر صحفى مشترك لوزير خارجية مصر بدر عبدالعاطي ونظيرته الرومانية لومينيتسا أودوبيسكو عقب جلسة مباحثات ثنائية في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد عبدالعاطي رفض بلاده لمطالبات الاحتلال الاسرائيلي بانسحاب قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) من مواقعها ورفضها أي وصاية على الشعب اللبناني من الخارج مشددا على ان انتخاب رئيس للبنان يجب ان يكون بتوافق بين اللبنانيين انفسهم.
وقال إن مباحثاته مع الوزيرة الرومانية تطرقت لجهود مصر من أجل تحقيق ايقاف فوري لاطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لصفقة تبادل للاسرى بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة.
ودعا في هذا السياق الى النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والادوية والعلاجات الى غزة لاسيما مع مخاطر تفشي مرض شلل الأطفال في القطاع.
واوضح عبدالعاطي ان ثمة توافقا مصريا ورومانيا على انهاء الاحتلال للاراضي الفلسطينية وايقاف التصعيد في المنطقة لتفادي اتساع رقعة الصراع الإقليمي والانزلاق لحرب إقليمية.
واضاف ان الجانبين اكدا ايضا ضرورة ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر وعدم تهديد خطوط الملاحة البحرية وسلامة السفن العابرة.
ولفت الى قضية الامن المائي لمصر قائلا إنه اطلع الوزيرة الرومانية على الرؤية المصرية بهذا الصدد مؤكدا ان المياه بالنسبة لبلاده هي قضية وجودية.
من جانبها اعربت اودوبيسكو عن تقدير بلادها لدور مصر في جهود الوساطة لايقاف إطلاق النار في قطاع غزة وتيسير دخول المساعدات الإنسانية محذرة من ان اعمال العنف المتواصل في المنطقة تعيق تحقيق السلام العادل والدائم.
واكدت ان مصر شريك تاريخي لبلادها على مستوى القارة الافريقية والمستوى العالمي مشددة على الدور المحوري الذي تلعبه من اجل السلام والاستقرار في الشرق الاوسط وافريقيا.
وعلى الصعيد ذاته دعا الوزير المصري رومانيا الى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والثقافة بين البلدين. (النهاية)

م م / م ع ح ع




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