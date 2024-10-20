قطر تدين بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 20 - 10 (كونا) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم الأحد اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ووصفته بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من تداعيات محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واقتحم مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) في اليوم الرابع لما يسمى (عيد العرش) وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)
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MENAFN20102024000071011013ID1108799755
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