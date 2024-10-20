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قطر تدين بشدة اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك

10/20/2024 2:50:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 20 - 10 (كونا) -- دانت دولة قطر بشدة اليوم الأحد اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي ووصفته بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من تداعيات محاولات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى مشددة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه القدس ومقدساتها.
وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واقتحم مئات المستوطنين في وقت سابق اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة (باب المغاربة) في اليوم الرابع لما يسمى (عيد العرش) وأدوا طقوسا تلمودية بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. (النهاية)

س س س / م م ج




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