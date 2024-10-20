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جمعية خيرية كويتية تفتتح مجمعا طبيا شمال باكستان

10/20/2024 2:50:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من سردار برهان سكردو (باكستان) - 20 - 10 (كونا) -- افتتحت الجمعية الإنسانية الخيرية اليوم الاحد مجمع الكويت الطبي في مدينة (سكردو) باقليم (غيلجيت بالتستان) شمال باكستان.
وعبر رئيس مجلس ادارة الجمعية عبدالإله معرفي في كلمة له خلال حفل الافتتاح عن جزيل الشكر للشعب الكويتي ولحكومة باكستان على دعمها لتحقيق هذا الانجاز المهم بافتتاح المجمع الذي يضم 100 سرير.
وقال معرفي إن للجمعية علاقة عميقة مع اقليم (غيلجيت بالتستان) ما ساهم في مساعدتها بالتعليم والصحة بهدف مكافحة الفقر مضيفا أن الجمعية أنشأت سكنا للطلاب في مدينة (كراتشي) في باكستان لتحسين الوصول إلى تعليم جيد للطلاب في المنطقة.
وأوضح أنه "في عام 2006 افتتحنا أول مستشفى للجمعية في (مهدي آباد)" مبينا أن المستشفى "لايزال يخدم المجتمع إلى اليوم".
وأثنى معرفي على مساعدة الشعب الكويتي والمانحين الكويتيين في تحقيق رؤية بناء المجمع الطبي معربا عن الشكر للحكومة الباكستانية على تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لبناء المجمع.
وأكد مواصلة "دعم المجمع بكل تفان لضمان بقائه منارة أمل وشفاء للجميع" مبينا أن هذا المشروع الذي سيلبي متطلبات الرعاية الصحية المتزايدة في المنطقة سيكون "إرثا لشعب الكويت".
من جانبه اعرب حاكم ولاية (بيشاور) مهدي شاه في كلمته عن جزيل الشكر للشعب الكويتي على "خدمته للانسانية" مؤكدا دعمه الكامل لسير عمل المجمع وتقديم أفضل العلاج للمحتاجين.
واستذكر شاه حفل وضع حجر الأساس للمجمع في عام 2014 معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها الجمعية لإكمال المشروع على الرغم من التحديات.
وقال إن شعب باكستان سيتذكر دائما "اللطف والمساعدات الإنسانية من شعب الكويت" موضحا أن المجمع يعد أحد أكبر المجمعات الطبية في الاقليم.
ويوفر المجمع خدمات متنوعة مثل غرفة عمليات حديثة ومختبر مجهز بالكامل وصيدلية إضافة إلى الرعاية الطارئة.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المانحين الكويتيين وكبار الأطباء والسياسيين وعلماء دين إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين. (النهاية) س ب ك / م ع ح ع

MENAFN20102024000071011013ID1108799754

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