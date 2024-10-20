جمعية خيرية كويتية تفتتح مجمعا طبيا شمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من سردار برهان سكردو (باكستان) - 20 - 10 (كونا) -- افتتحت الجمعية الإنسانية الخيرية اليوم الاحد مجمع الكويت الطبي في مدينة (سكردو) باقليم (غيلجيت بالتستان) شمال باكستان.
وعبر رئيس مجلس ادارة الجمعية عبدالإله معرفي في كلمة له خلال حفل الافتتاح عن جزيل الشكر للشعب الكويتي ولحكومة باكستان على دعمها لتحقيق هذا الانجاز المهم بافتتاح المجمع الذي يضم 100 سرير.
وقال معرفي إن للجمعية علاقة عميقة مع اقليم (غيلجيت بالتستان) ما ساهم في مساعدتها بالتعليم والصحة بهدف مكافحة الفقر مضيفا أن الجمعية أنشأت سكنا للطلاب في مدينة (كراتشي) في باكستان لتحسين الوصول إلى تعليم
جيد للطلاب في المنطقة.
وأوضح أنه "في عام 2006 افتتحنا أول مستشفى للجمعية في (مهدي آباد)" مبينا أن المستشفى "لايزال يخدم المجتمع إلى اليوم".
وأثنى معرفي على مساعدة الشعب الكويتي والمانحين الكويتيين في تحقيق رؤية بناء المجمع الطبي معربا عن الشكر للحكومة الباكستانية على تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لبناء المجمع.
وأكد مواصلة "دعم المجمع بكل تفان لضمان بقائه منارة أمل وشفاء للجميع" مبينا أن هذا المشروع الذي سيلبي متطلبات الرعاية الصحية المتزايدة في المنطقة سيكون "إرثا لشعب الكويت".
من جانبه اعرب حاكم ولاية (بيشاور) مهدي شاه في كلمته عن جزيل الشكر للشعب الكويتي على "خدمته للانسانية" مؤكدا دعمه الكامل لسير عمل المجمع وتقديم أفضل العلاج للمحتاجين.
واستذكر شاه حفل وضع حجر الأساس للمجمع في عام 2014 معربا عن تقديره للجهود التي بذلتها الجمعية لإكمال المشروع على الرغم من التحديات.
وقال إن شعب باكستان سيتذكر دائما "اللطف والمساعدات الإنسانية من شعب الكويت" موضحا أن المجمع يعد أحد أكبر المجمعات الطبية في الاقليم.
ويوفر المجمع خدمات متنوعة مثل غرفة عمليات حديثة ومختبر مجهز بالكامل وصيدلية إضافة إلى الرعاية الطارئة.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من المانحين الكويتيين وكبار الأطباء والسياسيين وعلماء دين إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين. (النهاية) س ب ك / م ع ح ع
MENAFN20102024000071011013ID1108799754
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