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الروائي الكويتي سعود السنعوسي يناقش ثلاثية (أسفار مدينة الطين) في الأردن

10/20/2024 2:50:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 20 - 10 (كونا) -- ناقش الروائي الكويتي سعود السنعوسي اليوم الأحد مع الجمهور الأردني ثلاثية (أسفار مدينة الطين) على مسرح (الرينبو) بالعاصمة عمان ضمن سلسلة لقاءات الكتاب المميز مع المحاورة أمواج أبو حمده.
وتحدث السنعوسي للجمهور خلال الجلسة الحوارية عن كواليس كتابة (أسفار مدينة الطين) بأجزائه الثلاثة والتي حملت أحداثا شيقة من الأساطير والخيال والشخصيات المميزة التي ابتكرها الكاتب.
واستعرض السنعوسي الثلاثية (سفر العباءة) و(سفر التبة) و(سفر العنفوز) بأحداثها التي توثق تاريخ الكويت لمرحلة ما قبل النفط ومشاهد من سواحل الكويت ومهنة الصيد وبيوت الطين وموانئ الصيد فيها.
وعقب الجلسة اعتبر السنعوسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذا اللقاء كان فرصة للتلاقي مع القارئ الأردني معربا عن سعادته بالحوار الغني مع الجمهور الذي تبين انه تمكن من قراءة ثلاثية (أسفار مدينة الطين) بهذا الوقت القصير.
وأضاف أن "الهموم الانسانية تبقى مشتركة في الوطن العربي ولذلك عندما يقرأ الأردني أو العربي عن تاريخ الكويت لابد ان يجد نفسه في شخصية أو حدث معين يلامسه".
وحول تفاعل الجمهور مع أدوات الكتابة التي يستخدمها أشار السنعوسي إلى أن طبيعة النص هي التي تفرض أسلوب الكتابة أو الأدوات التي يمكن للكاتب أن يستخدمها لافتا إلى أنه استخدم الشخصية المتخيلة (صادق بوحدب) لغايات توثيق مرحلة تاريخية منذ عام 1920 وحتى عام 1990.
من جانبها قالت المحاورة أمواج ابو حمده في تصريح مماثل ل(كونا) إن ثلاثية (أسفار مدينة الطين) عمل مميز وجهد كبير بذله السنعوسي موضحة ان هذه الجلسة الحوارية تهدف لاستكشاف كواليس الثلاثية والالتقاء بين الكاتب والقارئ الأردني. (النهاية)

ع م ن / ر س



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