الروائي الكويتي سعود السنعوسي يناقش ثلاثية (أسفار مدينة الطين) في الأردن

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 20 - 10 (كونا) -- ناقش الروائي الكويتي سعود السنعوسي اليوم الأحد مع الجمهور الأردني ثلاثية (أسفار مدينة الطين) على مسرح (الرينبو) بالعاصمة عمان ضمن سلسلة لقاءات الكتاب المميز مع المحاورة أمواج أبو حمده.
وتحدث السنعوسي للجمهور خلال الجلسة الحوارية عن كواليس كتابة (أسفار مدينة الطين) بأجزائه الثلاثة والتي حملت أحداثا شيقة من الأساطير والخيال والشخصيات المميزة التي ابتكرها الكاتب.
واستعرض السنعوسي الثلاثية (سفر العباءة) و(سفر التبة) و(سفر العنفوز) بأحداثها التي توثق تاريخ الكويت لمرحلة ما قبل النفط ومشاهد من سواحل الكويت ومهنة الصيد وبيوت الطين وموانئ الصيد فيها.
وعقب الجلسة اعتبر السنعوسي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان هذا اللقاء كان فرصة للتلاقي مع القارئ الأردني معربا عن سعادته بالحوار الغني مع الجمهور الذي تبين انه تمكن من قراءة ثلاثية (أسفار مدينة الطين) بهذا الوقت القصير.
وأضاف أن "الهموم الانسانية تبقى مشتركة في الوطن العربي ولذلك عندما يقرأ الأردني أو العربي عن تاريخ الكويت لابد ان يجد نفسه في شخصية أو حدث معين يلامسه".
وحول تفاعل الجمهور مع أدوات الكتابة التي يستخدمها أشار السنعوسي إلى أن طبيعة النص هي التي تفرض أسلوب الكتابة أو الأدوات التي يمكن للكاتب أن يستخدمها لافتا إلى أنه استخدم الشخصية المتخيلة (صادق بوحدب) لغايات توثيق مرحلة تاريخية منذ عام 1920 وحتى عام 1990.
من جانبها قالت المحاورة أمواج ابو حمده في تصريح مماثل ل(كونا) إن ثلاثية (أسفار مدينة الطين) عمل مميز وجهد كبير بذله السنعوسي موضحة ان هذه الجلسة الحوارية تهدف لاستكشاف كواليس الثلاثية والالتقاء بين الكاتب والقارئ الأردني. (النهاية)
ع م ن / ر س
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