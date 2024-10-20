لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الى 2464 قتيلا و11530 مصابا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 20 - 10 (كونا) -- أعلن مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران
الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2464 قتيلا و11530 مصابا.
وقال المركز في بيان إن غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان ادت الى مقتل 2464 شخصا واصابة 11530 آخرين.
وعلى صعيد متصل قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات متتالية على اهداف في حي السلم وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت مخلفة اضرارا مادية كبيرة.
وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال شن غارة على سيارة اسعاف بطريق (بئر السلاسل) شرق مدينة صور ما أدى الى وقوع اصابات اضافة الى تنفيذ جيش الاحتلال قصف مدفعي على بلدة (كفركلا) مخلفا اضرارا مادية جسيمة.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
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MENAFN20102024000071011013ID1108799750
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