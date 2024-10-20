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لبنان: ارتفاع حصيلة ضحايا غارات الاحتلال الى 2464 قتيلا و11530 مصابا

10/20/2024 2:50:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 20 - 10 (كونا) -- أعلن مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الاحد ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات التي يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق وبلدات مختلفة من لبنان الى 2464 قتيلا و11530 مصابا.
وقال المركز في بيان إن غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي على مناطق مختلفة من لبنان ادت الى مقتل 2464 شخصا واصابة 11530 آخرين.
وعلى صعيد متصل قالت (الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية إن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارات متتالية على اهداف في حي السلم وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية من العاصمة بيروت مخلفة اضرارا مادية كبيرة.
وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال شن غارة على سيارة اسعاف بطريق (بئر السلاسل) شرق مدينة صور ما أدى الى وقوع اصابات اضافة الى تنفيذ جيش الاحتلال قصف مدفعي على بلدة (كفركلا) مخلفا اضرارا مادية جسيمة.
ويشهد لبنان منذ اكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي اخذت حدتها تتصاعد الى ان تحولت منذ ال23 سبتمبر الماضي الى غارات جوية عنيفة يشنها طيران الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق موقعا خسائر بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ف ز / م ع ح ع




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