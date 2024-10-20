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السعودية تؤهل 200 معلم ومعلمة في اليمن - جريدة الوطن السعودية

10/20/2024 2:49:11 PM
(MENAFN- Al Watan) وُقعت، اليوم، اتفاقية رباعية بين جامعة الملك سعود، ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وبرنامج التنمية الإنسانية، لتنفيذ مشروع تأهيل 200 معلم ومعلمة في 3 محافظات يمنية (عدن، وحضرموت، وتعز).
يأتي المشروع بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وتنفيذ معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود وبرنامج التنمية الإنسانية.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيستمر عاما كاملا، إلى تأهيل 200 معلم ومعلمة بإكسابهم مجموعة من الكفايات والجدارات والمهارات التخصصية، وتقديم الشهادات الدولية المهنية في التدريس، للإسهام في رفع قدراتهم، وممارساتهم الأدوار المهنية بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستوى نمو مهني متطور.

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