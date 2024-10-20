السعودية تؤهل 200 معلم ومعلمة في اليمن - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
وُقعت، اليوم، اتفاقية رباعية بين جامعة
الملك سعود، ممثلة في معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وبرنامج التنمية الإنسانية، لتنفيذ مشروع تأهيل 200 معلم ومعلمة في 3 محافظات يمنية (عدن، وحضرموت، وتعز).
يأتي المشروع بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، وتنفيذ معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود وبرنامج التنمية الإنسانية.
ويهدف هذا المشروع، الذي سيستمر عاما كاملا، إلى تأهيل 200 معلم ومعلمة بإكسابهم مجموعة من الكفايات والجدارات والمهارات التخصصية، وتقديم الشهادات الدولية المهنية في التدريس، للإسهام في رفع قدراتهم، وممارساتهم الأدوار المهنية بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستوى نمو مهني متطور.
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