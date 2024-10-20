الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة تصل بيروت - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
وصلت مطار رفيق الحريري الدولي في الجمهورية اللبنانية الشقيقة، اليوم، الطائرة الإغاثية الثامنة ضمن الجسر الجوي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حاملة على متنها المساعدات الإغاثية التي تشتمل على المواد الغذائية والإيوائية والطبية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها.
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