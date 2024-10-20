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مبادرة لتمكين المرأة الريفية

10/20/2024 2:48:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق عبر مؤسسة ريف الأهلية مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية؛ بهدف بناء قدراتها، وتمكينها اقتصاديًا من إدارة وتنمية المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة، وضمان جودة منتجاتها بما يتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية، وذلك في ثلاثة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة المشاريع والعقود، والتخصصات الفنية للمشاريع الريفية، وتفعيل التقنيات والآلات الحديثة بالمشاريع الريفية).
وتركز مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية على بناء قدرات الممارسات السعوديات في مجالات التنمية الريفية المستدامة، مثل الزراعة والحرف والمنتجات التحويلية المعتمدة على مدخلات زراعية، من خلال برامج متخصصة بالتأهيل المعرفي.

MENAFN20102024000089011017ID1108799712

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