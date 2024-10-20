مبادرة لتمكين المرأة الريفية

(MENAFN
- Al Watan)
تنطلق عبر مؤسسة ريف الأهلية مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية؛ بهدف بناء قدراتها، وتمكينها اقتصاديًا من إدارة وتنمية المشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة، وضمان جودة منتجاتها بما يتواكب مع متطلبات الأسواق المحلية، وذلك في ثلاثة مجالات رئيسية (الإدارة المالية وإدارة المشاريع والعقود، والتخصصات الفنية للمشاريع الريفية، وتفعيل التقنيات والآلات الحديثة بالمشاريع الريفية).
وتركز مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية على بناء قدرات الممارسات السعوديات في مجالات التنمية الريفية المستدامة، مثل الزراعة والحرف والمنتجات التحويلية المعتمدة على مدخلات زراعية، من خلال برامج متخصصة بالتأهيل المعرفي.
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