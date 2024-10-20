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زين فايبر.. آفاق جديدة مع تقنية Wi-Fi 7 الأحدث على الإطلاق

10/20/2024 2:48:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مواصلة لجهودها في إثراء تجارب الزبائن وتوفير تجربة رقمية استثنائية وتلبية لتطلعات زبائنها عبر تقديم أحدث حلول الإنترنت والخدمات الرقمية المبتكرة؛ أعلنت شركة زين الأردن عن إتمامها بنجاح لتجربة التشغيل التجاري لأحدث جيل من تقنيات الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi 7 التي تتميز بتوفير سرعات إنترنت أعلى وتدعم عددا أكبر من الأجهزة.
وبينت زين أن توفيرها لهذه الخدمة لزبائنها من مشتركي "زين فايبر" يأتي في إطار إستراتيجية الشركة التي تتضمن طرح أحدث التقنيات والخدمات التي تلائم كافة الأنماط الاستهلاكية وتواكب التطور العالمي في هذا المجال، بما يلبي كافة المتطلبات واستخدامات شبكة الإنترنت المختلفة التي تتقدم بوتيرة متسارعة.
وأوضحت الشركة أن الخدمة الجديدة ستوفر سرعات تصل إلى 2 جيجابت/ الثانية عبر شبكة الإنترنت اللاسلكية (WI-FI)، كما تدعم التقنية النقل المتزامن لعدة أجهزة في الوقت ذاته، بالإضافة إلى تقليل زمن الاستجابة، وتتوافق مع أجهزة الرواتر Wi-Fi 7 ONT التي توفر تغطية محسنة بنسبة 20 %، وتدعم منفذ LAN بسرعة 2.5 جيجابت/ الثانية لضمان نقل البيانات بسرعة فائقة.
كما تدعم الأجهزة الخاصة بهذه التقنية ما يصل إلى 128 اتصالا متزامنا، مما يوفر تجربة اتصال استثنائية دون أي انقطاع للأجهزة المنزلية الذكية، وتعزز من تجارب الألعاب الإلكترونية والميتافيرس، كما تتيح الاستمتاع بالفيديو بدقة 4K و 8K، والواقع الافتراضي والمعزز (VR/AR)، والألعاب السحابية والتخزين السحابي والبث المباشر عبر أحدث الأجهزة.
وفي سياق متصل، واصلت شركة زين الأردن توسيع نِطاق شبكتها للفايبر للاستمتاع بالمزايا الاستثنائية التي تتيحها للأفراد وقطاعات الأعمال المختلفة على حد سواء، كتحميل ونقل البيانات والملفات بسرعة وسهولة فائقتين، واستخداماتها في حلول المنزل الذكي، والألعاب عبر الإنترنت، ومشاهدة الفيديو والأفلام، وكافة برامج الترفيه عالية الدقة والجودة دون انقطاع، وتشغيل أنظمة الحماية والمراقبة باستخدام الكاميرات عبر الإنترنت، وغيرها العديد من التطبيقات والخدمات وحلول الأعمال، فيما توفر زين تقنية الفايبر لكل غرفة“FTTR” الأحدث لتغطية كاملة في جميع أنحاء
المنزل.
ووصلت خدمة "زين فايبر" إلى العديد من المناطق الجديدة انطلاقا من العاصمة عمان ووصولا إلى محافظة الكرك، كما شملت تغطية شبكة زين فايبر المخيمات الكائنة في محافظات جرش وإربد والزرقاء والعاصمة عمان، فيما ستواصل الشركة التوسع لتغطية كافة مناطق ومحافظات المملكة.
ومن الجدير بالذكر أن شركة زين قامت مؤخرا بإجراء تحديثات على شبكتها للفايبر والإنترنت المنزلي، شملت تعزيز توجيه المسارات الضوئية إلى خوادم AWS المتواجدة في البحرين، بهدف الارتقاء بمنظومة الألعاب الإلكترونية في المملكة، وتقديم خدمات إنترنت ثابت وفائق السرعة، ولتوفر تجارب ألعاب أكثر سلاسة وأكثر استجابة لمشتركيها من محترفي ولاعبي وهواة الألعاب الإلكترونية، إذ تعمل هذه الخطوة على تحسين وقت الاستجابة وتقليل زمن الوصول PING بشكل كبير، تأكيدا على دور زين الريادي في مجال أداء الألعاب الإلكترونية وسرعة الاستجابة على مستوى المنطقة.

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