Monday, 21 October 2024 07:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقع انتهاء تطوير مطار ماركا نهاية 2024

10/20/2024 2:48:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تيسير النعيمات عمان – تنجز شركة المطارات الأردنية نهاية الشهر الحالي عملية ردم الجانب الجوي للوادي والبنية التحتية لمطار عمان المدني (ماركا)، بانتظار كشف هيئة تنظيم الطيران المدني عن رفع أوزان الطائرات المسموح لها بالهبوط والإقلاع من المطار.
ورجح مدير شركة المطارات الأردنية محمد الجالودي أن يكون مطار عمان المدني (ماركا) جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن كلفة مشروع تطوير مطار ماركا بلغت نحو 4.2 مليون دينار. مبينا أن المطار سيكون جاهزا لاستقبال الطائرات التي يبلغ وزنها 60 طنا، بعد رفع الوزن من 45 طنا.
وأشار إلى أنه تم السماح في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي بهبوط الطائرات أيا كان حجمها في مطار عمان المدني.
وعقب الانتهاء من المشروع ستقوم لجنة من هيئة تنظيم الطيران المدني بالتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات التجارية تمهيدا للمباشرة بالتشغيل.
وقال إنه تم إنجاز مشروع أمان نهاية المدرج بكلفة مليون دينار، مشيرا إلى أن المطار يستقبل حاليا الرحلات الخاصة كما يستخدم لغايات التدريب.
وسيسهل مطار عمان المدني من عمليات الشحن التجاري ويقلل من كلفها إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار قرب المطار من عدد من المناطق الصناعية، كما سيساعد ذلك من تخفيف الضغط على مطار الملكة علياء في أوقات المواسم والأعياد والتي تشهد في الغالب ازدحامات كبيرة بسبب زيادة عدد المسافرين في تلك الأوقات.

MENAFN20102024000072011014ID1108799710

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث