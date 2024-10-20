توقع انتهاء تطوير مطار ماركا نهاية 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات
عمان – تنجز شركة المطارات الأردنية نهاية الشهر الحالي عملية ردم الجانب الجوي للوادي والبنية التحتية لمطار عمان المدني (ماركا)، بانتظار كشف هيئة تنظيم الطيران المدني عن رفع أوزان الطائرات المسموح لها بالهبوط والإقلاع من المطار.
ورجح مدير شركة المطارات الأردنية محمد الجالودي أن يكون مطار عمان المدني (ماركا) جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وأشار إلى أن كلفة مشروع تطوير مطار ماركا بلغت نحو 4.2 مليون دينار. مبينا أن المطار سيكون جاهزا لاستقبال الطائرات التي يبلغ وزنها 60 طنا، بعد رفع الوزن من 45 طنا.
وأشار إلى أنه تم السماح في الحالات الطارئة التي يتعذر فيها الهبوط في مطار الملكة علياء الدولي بهبوط الطائرات أيا كان حجمها في مطار عمان المدني.
وعقب الانتهاء من المشروع ستقوم لجنة من هيئة تنظيم الطيران المدني بالتأكد من جاهزية المطار لاستقبال الرحلات التجارية تمهيدا للمباشرة بالتشغيل.
وقال إنه تم إنجاز مشروع أمان نهاية المدرج بكلفة مليون دينار، مشيرا إلى أن المطار يستقبل حاليا الرحلات الخاصة كما يستخدم لغايات التدريب.
وسيسهل مطار عمان المدني من عمليات الشحن التجاري ويقلل من كلفها إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار قرب المطار من عدد من المناطق الصناعية، كما سيساعد ذلك من تخفيف الضغط على مطار الملكة علياء في أوقات المواسم والأعياد والتي تشهد في الغالب ازدحامات كبيرة بسبب زيادة عدد المسافرين في تلك الأوقات.
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