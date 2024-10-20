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البنك الدولي يحول 97 مليونا لـتحديث التعليم

10/20/2024 2:48:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة عمان- حول البنك الدولي 97 مليون دولار حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) لتمويل مشروع "عملية تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية" (مسار) في الأردن.
وشكلت هذه المبالغ التي حولها البنك ما نسبته 24 % من إجمالي حجم التمويل المخصص للمشروع.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع الذي انطلق العمل به منتصف العام الحالي وتحديدا في تاريخ 27 حزيران (يونيو) الماضي نحو 400 مليون دولار، إذ يتم تمويله من خلال قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 393 مليون دولار، وآلية تسهيلات التمويل الميسر بقيمة 7 ملايين دولار.
وبحسب تقرير حالة" التنفيذ والنتائج" الخاصة بالمشروع، الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا واطلعت عليه "الغد"، بين التقرير انه تم حتى الآن تحويل نحو 95.3 مليون دولار لتمويل المشروع كجزء من القرض المقدم من البنك، فيما تم تحويل قرابة 1.68 مليون كجزء من آلية التسهيل الميسر.
ويتمثل الهدف الأساسي للمشروع، في تحسين الوصول إلى التعلم الأساسي والتعليم والتدريب التقني والمهني ذي الصلة بسوق العمل، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم.
وجاء إطلاق المشروع الذي ينفذ على مدار خمس سنوات (2024 - 2029)، دعما لخطط الإصلاح الحكومية المتعلقة في قطاع التعليم والمتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وكذلك خطة تحديث القطاع العام.
وأكد التقرير أن المشروع يسير حتى الآن بدرجة مرضية نحو تحقيق الهدف الإنمائي له، كما أحرز تقدما مرضيا على مستوى التنفيذ الشامل للمشروع.
وحول النتائج التي حققها المشروع بعد 120 يوما من إطلاقه، بلغ عدد الطلاب المسجلين في التعليم المهني، بما في ذلك قطاعات التعليم ذات الصلة بالاقتصاد الاخضر نحو 50111 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من مبادرة تعليم أفضل في المرحلة ما بعد الإعدادية حوالي 17.780 ألف طالب، مقابل 273 ألف طالبة استفادت من ذات المبادرة.
وأكد البنك في بيانات سابقة نشرها خلال مرحلة دراسة المشروع، أنه سيتم التركيز عند تنفيذه على تحفيز النتائج لزيادة الكفاءة في تنفيذ الإصلاحات المحددة في ركيزة النمو "الأردن الذكي"، المتضمنة في رؤية التحديث الاقتصادي وعلى وجه التحديد، سيركز المشروع على العوائق عند نقطتي انتقال رئيسيتين، الانتقال من المنزل إلى المدرسة، والانتقال من المدرسة إلى العمل، وسيدعم معالجة عوامل النجاح الرئيسة في كل مرحلة من مراحل الدورة التعليمية.
ويتضمن الانتقال من المنزل إلى المدرسة بناء الاستعداد للتعلم، الذي يعد المحرك الرئيسي "لمحو الأمية التأسيسية"، ومن ثم نتائج التعلم الأخرى في جميع أنحاء التعليم الأساسي.
ولفت التقرير إلى أن المشروع سيعكس في نهايته المحددة في شهر حزيران (يوينو) من عام 2029، على الانتقال من المدرسة إلى العمل، ويكشف مدى النجاح في اكتساب الخريجين للمهارات والكفاءات ذات الصلة، واستجابة نظام التعليم لطلب سوق العمل، وكفاءة إجراءات إصدار الشهادات، وخدمات التوجيه والإرشاد المهني والوظيفي.
وشدد التقرير على أن المشروع يدعم إصلاح الحوكمة وإعادة الهيكلة المؤسسية لوزارة التربية والتعليم، ويتوافق مع إطار الشراكة القطرية للبنك الدولي للأردن للسنوات المالية (2024 - 2029)، الذي يقترح دعم التنفيذ الفعال لاستراتيجية رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة طريق تحديث القطاع العام لتحسين نتائج رأس المال البشري في التعليم.

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