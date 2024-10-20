إيجابية مؤشرات الاقتصاد الوطني.. مرونة بالاستجابة للأزمات

MENAFN - Alghad Newspaper) عبدالرحمن الخوالدة

عمان - لم تمنع الظروف الجيوسياسية والتوترات المحيطة بالأردن، لا سيما العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام ونيف ضد قطاع غزة وتوسع دائرته مؤخرا ضد لبنان ايضا وتنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة نتيجة لذلك، من تحقيق الكثير من مؤشرات الاقتصاد الوطني أداء إيجابيا خلال الأشهر الأخيرة.

ويؤكد اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني اعتاد دائما على تجاوز التحديات والظروف الصعبة المحيطة به نظرا لطبيعة ديناميكيته ومرونته العالية وقدرته على الاستجابة السريعة للأزمات واتخاذ القرارات والإجراءات السريعة المناسبة.

ويلفت خبراء في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن التقدم الذي تحقق في بعض مؤشرات الاقتصاد الوطني، يعد إنجازا واضحا للإصلاح الاقتصادي، كما يعكس التزام الحكومتين السابقة والجديدة بتحقيق مبادرات منظومة التحديث الاقتصادي.

ونوه هؤلاء الخبراء إلى أن الاقتصاد الأردني ما يزال يواجه العديد من التحديات في العام الحالي ومن أبرزها المخاطر المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وخاصة الحرب على غزة وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والنشاط السياحي علاوة على ضعف معدلات نمو الاقتصاد الأردني.

وبقصد تحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة طالب الخبراء بضرورة تبني قرارات اقتصادية تسهم بتحقيق نمو اقتصادي بمستويات تتجاوز 3 %، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية في القطاعات الاقتصادية والاستفادة من خبراته العملية في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص عند اتخاذ القرارات الفاعلة بالشأن الاقتصادي والاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنميته.

وأظهرت أحدث مؤشرات الاقتصاد الوطني التي رصدتها لـ"الغد" للأشهر المنقضية من العام الحالي، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

كما نما حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4 %، قياسا مع ذات الفترة من العام الماضي، إذ وصل إلى إلى 413 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 396 مليون دينار لذات الفترة من عام 2023.

وارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.86 % إلى 5.366 مليار دينار، مقابل 5.268 مليار دينار للفترة نفسها من العام المنقضي.

وفي الاثناء ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني خلال الاشهر السبعة الماضية بنسبة 5.2 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا عند 19.141 مليار دولار. ووفقا لبيانات البنك المركزي، فإن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت بمقدار 963 مليون دولار على مستواها المسجل نهاية العام الماضي 2023.

كما شهد الأردن تحسنا في معدلات البطالة في الأردن بنهاية الربع الثاني من العام الحالي بتراجعها بنحو نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023، لتبلغ بذلك 21.4 %.

واخيرا، وفقا لنشرة وزارة المالية الشهرية، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنحو 100.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 5.9 مليار دينار، ولتبلغ تغطيتها للنفقات الجارية ما نسبته 89.8 %.

واعتبر مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن نمو المؤشرات الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، "يعد إنجازا واضحا في تحقيق الإصلاح الاقتصادي والسير في تحديث الشامل لكافة اركان العملية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي".

وأوضح حجازي لـ"الغد"، أن ارتفاع النمو الاقتصادي في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.4 %، وارتفاع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 4 % دلالة على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بحصافة اقتصادية قوية ضد التحديات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وشدد حجازي على أن السياسات المالية والنقدية المدروسة عززت من حماية الاقتصاد الوطني ضد التقلبات الجيوسياسية وساعدت على استقرار سعر صرف الدينار واستيعاب الآثار التضخمية، كما عززت من احتياطات المملكة من العملات الأجنبية، وساهمت في خفض عجز الميزان التجاري وارتفاع الإيرادات العامة واستقرار معدل البطالة، عدا عن انعكاسها على ارتفاع التصنيفات السيادية للمملكة من قبل الوكالات العالمية للتصنيفات الائتمانية.

وبين حجازي أن توجه المملكة نحو الاعتماد على الذات في الإنتاج وتوفير الموارد في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بالإضافة إلى سوق العمل القوي الذي تتمتع به المملكة عزز من استقرار الاقتصاد الأردني واستدامته، وجعل الاقتصاد قادرا على التكيف مع الظروف غير المواتية التي تواجهه، سواء بسبب النزاعات الإقليمية أو تقلبات الاقتصاد العالمي، وجعل الأردن وجهة عالمية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وجذبها، حيث تتمتع المملكة ببيئة اقتصادية مستقرة وآمنة وقادرة على ان تكون حاضنة مهمة للاستثمارات والمشاريع الاستثمارية والتنموية على الصعيدين المحلي والعالمي.

ولفت حجازي، إلى أنه على الرغم من الأداء الجيد لبعض مؤشرات الاقتصاد الوطني خلال هذا العام، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية وأهمها قطاع السياحة والصناعة والطاقة وغيرها من القطاعات التي تساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي، ما زالت تعاني ركودا حادا وضعفا في أدائها نتيجة تأثرها بشكل مباشر في تداعيات الصراعات الإقليمية الراهنة، وهذا ما يستدعي تبني قرارات اقتصادية تسهم بتحقيق نمو اقتصادي بمستويات أعلى تتجاوز 3 %، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والتنموية في القطاعات الاقتصادية والاستفادة من خبراته العملية في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإشراك القطاع الخاص عند اتخاذ القرارات الفاعلة بالشأن الاقتصادي والاستمرار في مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتنميته.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة إن الاقتصاد الأردني اعتاد على مواجهة الأزمات والظروف الصعبة لما يتمتع به من مرونة عالية وصلابة كبيرة، مكنته خلال السنوات الماضية من تجاوز الكثير من الأزمات والمحطات المفصلية سواء الداخلية أو الخارجية أو الوبائية وغيرها.

وأكد المخامرة ان التقدم الذي أحرزه الأردن في بعض المؤشرات الاقتصادية يشير إلى ان الحكومة حققت بعض الإنجازات الايجابية رغم الظروف الاستثنائية التي يعانيها الاقتصاد الأردني ويعكس التزام الحكومتين السابقة والجديدة بتحقيق منظومة رؤية التحديث الاقتصادي.

واعتبر المخامرة أن التحسن في هذه المؤشرات، يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني لدى المواطنين والمستثمرين إضافة إلى المؤسسات الدولية وخاصة المالية منها.

ولفت المخامرة إلى أن ارتفاع إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال النصف الأول من العام سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني في جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للأردن، مبينا أن الاتفاقيات الاستثمارية الاخيرة الموقعة مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة كان لها انعكاس واضح على تحسن تدفق الاستثمارات والتي من المتوقع أن تتنامى خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الاقتصاد الأردني ما يزال يواجه العديد من التحديات في العام الحالي ومن أبرزها المخاطر المستمرة في البيئة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وخاصة الحرب على غزة وتداعياتها على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة والأغذية علاوة على ضعف معدلات نمو الاقتصاد الأردني وارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع عجز الموازنة.

ومن أجل تحسين مستوى أداء الاقتصاد الوطني ومؤشراته المختلفة، دعا المخامرة إلى وضع خطة اقتصادية تقشفية لتخفيض النفقات الحكومية، إضافة إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وتشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية والطاقة المتجددة، إلى جانب ضرورة التوسع في رقمنة مختلف الخدمات المالية والحكومية وأئتمتتها.

بدوره، أكد المدير التنفيذي السابق للبنك المركزي الأردني زيان زوانة أن الأزمات المتتالية المحيطة من حولنا كفيلة بقتل أي اقتصاد، وهو ما حدث لكثير من اقتصادات دول المنطقة خاصة غير النفطية، إلا أن الاقتصاد الأردني كان الاستثناء واستطاع الصمود وتجاوز كل التحديات وبقي متماسكا.

وأوضح زوانة إلى أن منعة الاقتصاد الوطني ومرونته تعود إلى العوامل التي في داخله وتساعده أن يبقى صامدا، حيث إنه يتوفر على طبيعة ديناميكيه قادرة على الاستجابة السريعة للأزمات واتخاذ القرارات والإجراءات السريعة المناسبة، إذ ظهر ذلك خلال جائحة كورونا وخلال أزمة منطقة البحر الاحمر بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبين زوانة أن جزءا من حالة التماسك التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني تعود إلى السياسة النقدية الحصيفة السائدة منذ أكثر من عقدين، إذ تعتبر هي العمود الحقيقي للاقتصاد الأردني، وهو ما تشهد عليه وتشيد به دائما المؤسسات المالية الدولية.

ويرى زوانة أن استدامة الأداء الايجابي للاقتصاد المحلي في ظل الظروف القاهرة اقليميا، يتطلب من الحكومة التركيز في المرحلة المقبلة على معالجة اختلالات سوق العمل وكذلك المديونية العامة، إضافة إلى الإسراع في حسم الملفات الاقتصادية المحلية موضع النقاش كلائحة رفع الحد الأدنى للأجور وغيرها.







