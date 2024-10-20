وزير الشباب يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في عجلون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات اليوم الأحد، المرافق الشبابية والرياضية في معسكر الحسين للشباب في محافظة عجلون للوقوف على جاهزية المرافق ومتابعة سير العمل ومختلف المشاريع القائمة.
كما تفقد الوزير سير العمل بمركزي شباب وشابات عجلون وحاضنة الأعمال، وأوعز بوضع خطة صيانة لمرافق المعسكر وتمويلها بالتنسيق مع مجلس المحافظة وفي مركز شباب عجلون شدد على إنجاز أعمال الصيانة في المركز.
وفي مركز شابات عجلون تابع الشديفات برنامج تمكين الشابات في اللغة الانجليزية الذي ينفذه المركز، وغيره من البرامج التي ينفذها المركز وحاضنة أعمال إقليم الوسط، مستمعا لآراء الشابات في البرامج التي يقدمها المركز وآلية تفعيل المركز وزيادة منتسبيه.
وأشار الى خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج وبما يلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال لتشمل جميع محافظات المملكة. -(بترا)
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