وزير الشباب يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في عجلون

كما تفقد الوزير سير العمل بمركزي شباب وشابات عجلون وحاضنة الأعمال، وأوعز بوضع خطة صيانة لمرافق المعسكر وتمويلها بالتنسيق مع مجلس المحافظة وفي مركز شباب عجلون شدد على إنجاز أعمال الصيانة في المركز.



وفي مركز شابات عجلون تابع الشديفات برنامج تمكين الشابات في اللغة الانجليزية الذي ينفذه المركز، وغيره من البرامج التي ينفذها المركز وحاضنة أعمال إقليم الوسط، مستمعا لآراء الشابات في البرامج التي يقدمها المركز وآلية تفعيل المركز وزيادة منتسبيه.



وأشار الى خطة الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية وتطوير البرامج وبما يلبي احتياجات الشباب وتطلعاتهم والتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال لتشمل جميع محافظات المملكة. -(بترا)