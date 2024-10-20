التأديبية تقرر تهبيط 15 ناد للدرجة الثالثة وغرامة 25 ألفا



وجاءت العقوبة، على خلفية تعليق الأندية مشاركتها في دوري الدرجة الثانية، بسبب مطالبات مالية لم يتم تنفيذها من جانب اتحاد الكرة.



وخاطبت اللجنة التأديبية جميع الأندية المعنية وعددها 16 (باستثناء نادي الطرة)، لابلاغها بقرار التهبيط والغرامة المالية، الأمر الذي شكل ردة فعل غاضبة من الأندية التي تعتزم الذهاب إلى استئناف القرار، معتبرة أن، هذا القرار جاء مجحفا وظالما ولا بد من اعادة النظر فيه.



ويعد القرار سابقة في الكرة الأردنية، حيث لم يسبق وأن تم معاقبة أندية الدرجة الثانية بشكل جماعي.













