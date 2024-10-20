التأديبية تقرر تخسير الجليل مبارياته كافة بـكرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد -
قررت اللجنة التأديبية باتحاد كرة القدم، تخسير فريق الجليل مبارياته كافة، التي لعبها في دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك بسبب مشاركة اللاعب خليل العويدات، الحاصل على عقوبة الإيقاف لمباراتين في الموسم الماضي.
وقبلت اللجنة الاعتراض المقدمة من نادي السرحان حول مشاركة اللاعب مع فريقه وهو غير مؤهل نتيجة حصوله على عقوبة الإيقاف، ليتراجع الجليل للمركز السادس عشر والأخير على سلم ترتيب الدوري
من دون نقاط.
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