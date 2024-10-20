Monday, 21 October 2024 07:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التأديبية تقرر تخسير الجليل مبارياته كافة بـكرة الأولى

10/20/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قررت اللجنة التأديبية باتحاد كرة القدم، تخسير فريق الجليل مبارياته كافة، التي لعبها في دوري أندية الدرجة الأولى، وذلك بسبب مشاركة اللاعب خليل العويدات، الحاصل على عقوبة الإيقاف لمباراتين في الموسم الماضي.
وقبلت اللجنة الاعتراض المقدمة من نادي السرحان حول مشاركة اللاعب مع فريقه وهو غير مؤهل نتيجة حصوله على عقوبة الإيقاف، ليتراجع الجليل للمركز السادس عشر والأخير على سلم ترتيب الدوري من دون نقاط.

MENAFN20102024000072011014ID1108799704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث