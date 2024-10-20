فوز الجليل وتعادل الهاشمية وجرش في كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - تغلب فريق الجليل على نظيره فريق صما بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، بافتتاح منافسات الأسبوع السادس من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم.
وبقي الجليل بالمركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط، في ضوء قرار اللجنة التأديبية باتحاد الكرة تخسيره جميع مباريات
السابقة بعد اشراكه لاعبا َموقوفا، فيما ظل صما بالمركز الرايع عشر برصيد 4 نقاط.
وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لهدف على نتيجة لقاء الهاشميه وجرش، والذي جرى على ملعب الرصيفة.
وارتفع رصيد جرش إلى10 نقاط بالمركز الرابع، فيما اصبح رصيد الهاشمية 8 نقاط بالمركز السادس.
ويلتقي الحسين (ب) مع الوحدات (ب) عند الرابعة عصر غد الاثنين على ملعب جرش، ويواجه العربي نظيره اتحاد الرمثا بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
وتتواصل المنافسات الثلاثاء، بمواجهة البقعة والسرحان عند الرابعة عصرا على ملعب جرش، ويواجه ام القطين نظيره اليرموك بذات التوقيت على ملعب السرحان.
وتختتم المواجهات الأربعاء، بلقاء سحاب وعمان FC عند الرابعة عصرا على ملعب الرصيفة، ولقاء الكرمل وكفرسوم بذات التوقيت على ملعب الأمير هاشم.
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