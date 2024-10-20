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لاعبو بايرن ميونخ: هاري كين أفضل من ليفاندوفسكي

10/20/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت تقارير صحفية أن لاعبي بايرن ميونخ الألماني يشعرون براحة أكبر منذ انضمام الإنجليزي هاري كين لصفوف الفريق، بدلا من المهاجم السابق روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي، إذ يشعرون بأن البولندي كان "يهتم بنفسه فقط".

وسجل ليفاندوفسكي 344 هدفًا رائعًا في 375 مباراة مع بايرن، وفاز بـ 8 ألقاب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يرحل إلى برشلونة، في المقابل انتقل كين إلى بايرن في صيف عام 2023 قادماً من توتنهام، إذ سجل 57 هدفًا في 55 مباراة بكافة المسابقات، لكنه لم يفز بأي لقب مع النادي "البافاري" حتى الآن.

وكان موقع "ذا أثلتيك" قد ذكر سابقاً أن زملاء كين في الفريق "منبهرون" بثقة هداف إنجلترا وتواضعه الحقيقي، إذ قال توماس مولر: نحن سعداء للغاية بوجوده في الفريق.

وأضاف جمال موسيالا: كنت أتوقع مستويات عالية، لكن ليس بالمستوى الذي قدمه حتى الآن، بل إن اللعب معه أسهل مما كنت أعتقد.

ومع ذلك، فقد بدا ليفاندوفسكي مختلفًا تمامًا وفقًا لوجهة نظر غرفة الملابس.

وذكر تقرير مؤخراً نشره موقع 'sportbible' أن أسلوب الدولي البولندي أزعج زملائه في الفريق، إذ يعتقدون أن ليفاندوفسكي كان يهتم فقط بتسجيل أهدافه وليس الفريق.

وقال مصدر في غرفة ملابس بايرن: "تشعر دائمًا أن ليفاندوفسكي يفعل ذلك لنفسه، وليس للنادي. بالنسبة لكين، الأمر كله يتعلق بفوز الفريق. إنه النموذج المثالي للجميع.

ويتصدر بايرن ترتيب الدوري الألماني برصيد 17 نقطة بالتساوي مع لايبزيغ، ويستعد لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال يوم الأربعاء.

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