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الزمالك يجتاز بيراميدز بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي السوبر المصري

10/20/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قادت ركلات الترجيح فريق الزمالك للتأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس السوبر للأبطال لكرة القدم، على حساب بيراميدز بفوزه بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي للمسابقة، التي تستضيفها أبوظبي، حتى يوم الخميس المقبل.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، التي أقيمت على ملعب (آل نهيان) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمصلحة الزمالك.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث بادر ابراهيم عادل بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 14، لكن التونسي سيف الدين الجزيري أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 41.

وأضاع رمضان صبحي فرصة التقدم لبيراميدز من جديد، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 52، قبل أن تلغي تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفاً لبيراميدز أحرزه يوسف ابراهيم أوباما في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بداعي التسلل.
وبذلك يلتقي الزمالك، الساعي للتتويج بلقبه الخامس في تاريخه بالسوبر، في المباراة النهائية مع الفائز من لقاء الدور قبل النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الذي يجرى في وقت لاحق يوم الأحد، في حين يلعب بيراميدز مع الخاسر من المواجهة الأخرى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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