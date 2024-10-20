الزمالك يجتاز بيراميدز بركلات الترجيح ويتأهل إلى نهائي السوبر المصري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قادت ركلات الترجيح فريق الزمالك للتأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس السوبر للأبطال لكرة القدم، على حساب بيراميدز بفوزه بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي للمسابقة، التي تستضيفها أبوظبي، حتى يوم الخميس المقبل.
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة، التي أقيمت على ملعب (آل نهيان) بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بالتعادل 1 / 1، ليلجأ الفريقان في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت لمصلحة الزمالك.
وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث بادر ابراهيم عادل بالتسجيل لبيراميدز في الدقيقة 14، لكن التونسي سيف الدين الجزيري أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 41.
وأضاع رمضان صبحي فرصة التقدم لبيراميدز من جديد، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 52، قبل أن تلغي تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفاً لبيراميدز أحرزه يوسف ابراهيم أوباما في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بداعي التسلل.
وبذلك يلتقي الزمالك، الساعي للتتويج بلقبه الخامس في تاريخه بالسوبر، في المباراة النهائية مع الفائز من لقاء الدور قبل النهائي الآخر بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الذي يجرى في وقت لاحق يوم الأحد، في حين يلعب بيراميدز مع الخاسر من المواجهة الأخرى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
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