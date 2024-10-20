ناشئي اليد يخسر أمام عمان في البطولة الآسيوية الشاطئية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين إلى الخسارة الثانية في مشاركته بالبطولة الآسيوية الثالثة للناشئين، والمقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك، والمؤهلة إلى بطولة العالم التي تقام في مدينة الحمامات التونسية، خلال خلال شهر أيار (مايو) من العام المقبل.
وجاءت خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره المنتخب العماني الذي خرج فائزا بنتيجة 2-0، ففي الشوط الأول كان المنتخب الوطني قريبا من الفوز بعد أن سجل العديد من الأهداف التي أربكت الفريق العماني، الذي استغل بعض الفجوات الدفاعية التي ظهرت في دفاعات فريقنا ليخرج فائزا بنتيجة 22-20، فيما جاء الشوط الثاني لمصلحة الفريق العماني أداء ونتيجة، بسبب تسرع لاعبينا في إنهاء الهجمات ليخرج الفريق المنافس فائزا بنتيجة 20-14.
المنتخب الوطني ما يزال في دائرة المنافسة للظفر بأحد المقاعد المخصصة للتأهل إلى بطولة العالم، حيث يخوض غدا، مباراته مهمة وحاسمة تجمعه مع المنتخب التايلندي صاحب الأرض والجمهور، فيما يختتم لقاءاته بعد غد، بلقاء المنتخب الصيني.
وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز الكبير والمستحق، والذي جاء على حساب المنتخب المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0 بواقع 18-4، 22-8، في المباراة التي جرت أول من أمس.
وتغلب على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، ثم حقق الفوز على المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0، وخسر في مباراة أخرى، كانت أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 0-2، علما أن الفريق الإيراني يعتبر من أقوى الفرق المشاركة والمرشح القوي لنيل اللقب، وحقق الفوز أمس على المنتخب الصيني بنتيجة 2-1.
ويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة بتشكيلة مكونة من اللاعبين، حمزة أبو دياك، عمر الخلايلة، محمد العبيد، كريم إسماعيل، عبادة العقيلي، تميم الرواشدة، سيف الجيزاوي، أيوب بكار، أحمد هاني وأيهم عياصرة، فيما يقود المنتخب الوطني الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله ومساعداه سلمان الدعجة وبهاء فتح الله.
وهذه المشاركة الثانية للمنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، بعدما شارك في النسخة الثانية التي جرت في إيران العام 2022، وفيها حقق المركز الثاني وتأهل لأول مرة إلى بطولة العالم، والتي أقيمت في اليونان.
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