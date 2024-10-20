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ناشئي اليد يخسر أمام عمان في البطولة الآسيوية الشاطئية

10/20/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعرض المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية للناشئين إلى الخسارة الثانية في مشاركته بالبطولة الآسيوية الثالثة للناشئين، والمقامة حاليا في العاصمة التايلاندية بانكوك، والمؤهلة إلى بطولة العالم التي تقام في مدينة الحمامات التونسية، خلال خلال شهر أيار (مايو) من العام المقبل.
وجاءت خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره المنتخب العماني الذي خرج فائزا بنتيجة 2-0، ففي الشوط الأول كان المنتخب الوطني قريبا من الفوز بعد أن سجل العديد من الأهداف التي أربكت الفريق العماني، الذي استغل بعض الفجوات الدفاعية التي ظهرت في دفاعات فريقنا ليخرج فائزا بنتيجة 22-20، فيما جاء الشوط الثاني لمصلحة الفريق العماني أداء ونتيجة، بسبب تسرع لاعبينا في إنهاء الهجمات ليخرج الفريق المنافس فائزا بنتيجة 20-14.
المنتخب الوطني ما يزال في دائرة المنافسة للظفر بأحد المقاعد المخصصة للتأهل إلى بطولة العالم، حيث يخوض غدا، مباراته مهمة وحاسمة تجمعه مع المنتخب التايلندي صاحب الأرض والجمهور، فيما يختتم لقاءاته بعد غد، بلقاء المنتخب الصيني.
وتمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز الكبير والمستحق، والذي جاء على حساب المنتخب المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0 بواقع 18-4، 22-8، في المباراة التي جرت أول من أمس.
وتغلب على المنتخب القطري بنتيجة 2-1، ثم حقق الفوز على المنتخب الأندونيسي بنتيجة 2-0، وخسر في مباراة أخرى، كانت أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 0-2، علما أن الفريق الإيراني يعتبر من أقوى الفرق المشاركة والمرشح القوي لنيل اللقب، وحقق الفوز أمس على المنتخب الصيني بنتيجة 2-1.
ويشارك المنتخب الوطني في هذه البطولة بتشكيلة مكونة من اللاعبين، حمزة أبو دياك، عمر الخلايلة، محمد العبيد، كريم إسماعيل، عبادة العقيلي، تميم الرواشدة، سيف الجيزاوي، أيوب بكار، أحمد هاني وأيهم عياصرة، فيما يقود المنتخب الوطني الجهاز الفني المكون من المدربين موفق فتح الله ومساعداه سلمان الدعجة وبهاء فتح الله.
وهذه المشاركة الثانية للمنتخب الوطني في البطولة الآسيوية، بعدما شارك في النسخة الثانية التي جرت في إيران العام 2022، وفيها حقق المركز الثاني وتأهل لأول مرة إلى بطولة العالم، والتي أقيمت في اليونان.

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