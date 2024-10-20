الوحدات يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يختتم فريق الوحدات اليوم تحضيراته لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد على ستاد الجمهورية المركزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.
ويسعى "الأخضر" لمواصلة تقديم عروضه الجيدة والنتائج الطيبة في البطولة الآسيوية، وتحقيق انتصار جديد وصولا للنقطة السابعة التي تضاعف من حظوظه، التي تبقيه في صدارة المجموعة، وتعزز من حظوظه في الانتقال للدور التالي من البطولة أملا في تدشين إنجاز تاريخي غير مسبوق في مسيرته الكروية، خصوصا وأنه خرج من دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له خلال بطولة دوري أبطال آسيا.
وأجرى الوحدات تدريباته بقيادة المدير الفني رأفت علي وحضور كافة اللاعبين بمعنويات عالية وإصرار على العودة بنقاط اللقاء، خصوصا في ظل الجاهزية الفنية والبدنية العالية، وعدم وجود إصابات أو غيابات في صفوفه باستثناء المدافع المالاوي إيشاكا ديارا.
وشارك في الجرعة التدريبية، التي ركزت على الجانبين الفني والبدني كلا من اللاعبين عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، أحمد عرباش، شوقي القزعة، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، مصطفى كمال، محمود شوكت، عامر جاموس، مروان إفلاح، علي أبو قدوم، صالح راتب، حسان زحراوي، محمد موالي، سيف البشابشة، محمد أبو عرقوب، مهند سمرين، أوسينو سيزار، إبراهيم صبرة، ألان أكونو وبهاء فيصل.
ويخوض "الأخضر" تدريبه الأساسي والأخير على مسرح المواجهة اليوم، حيث يضع رأفت علي اللمسات الأخيرة على التشكيلة المتوقعة، وطريقة وأسلوب اللعب أمام فريق يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين وجماهيره، والمحافظة على آماله، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الثانية أمام سباهان أصفهان الإيراني برباعية نظيفة، ما يعني أن المواجهة أمام الوحدات تعتبر مصيرية وحاسمة، خاصة وأن المنافسة على بطاقتي التأهل ستكون قوية وذات حسابات دقيقة بينه وبين الشارقة وسباهان أصفهان والوحدات.
ويدرك رأفت علي أن جماهير الوحدات لا تقبل غير الفوز والأداء المميز، خصوصا في ظل النتائج الإيجابية التي سجلها "الأخضر" في المواجهات الأخيرة محليا وآسيويا، في الوقت الذي يعقد فيه اليوم المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي يليه الاجتماع الفني المخصص لبحث التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة.
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