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الوحدات يضع لمساته الأخيرة قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي

10/20/2024 2:48:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يختتم فريق الوحدات اليوم تحضيراته لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد على ستاد الجمهورية المركزي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2.
ويسعى "الأخضر" لمواصلة تقديم عروضه الجيدة والنتائج الطيبة في البطولة الآسيوية، وتحقيق انتصار جديد وصولا للنقطة السابعة التي تضاعف من حظوظه، التي تبقيه في صدارة المجموعة، وتعزز من حظوظه في الانتقال للدور التالي من البطولة أملا في تدشين إنجاز تاريخي غير مسبوق في مسيرته الكروية، خصوصا وأنه خرج من دور المجموعات في مشاركتين سابقتين له خلال بطولة دوري أبطال آسيا.
وأجرى الوحدات تدريباته بقيادة المدير الفني رأفت علي وحضور كافة اللاعبين بمعنويات عالية وإصرار على العودة بنقاط اللقاء، خصوصا في ظل الجاهزية الفنية والبدنية العالية، وعدم وجود إصابات أو غيابات في صفوفه باستثناء المدافع المالاوي إيشاكا ديارا.
وشارك في الجرعة التدريبية، التي ركزت على الجانبين الفني والبدني كلا من اللاعبين عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، أحمد عرباش، شوقي القزعة، فراس شلباية، عرفات الحاج، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، مصطفى كمال، محمود شوكت، عامر جاموس، مروان إفلاح، علي أبو قدوم، صالح راتب، حسان زحراوي، محمد موالي، سيف البشابشة، محمد أبو عرقوب، مهند سمرين، أوسينو سيزار، إبراهيم صبرة، ألان أكونو وبهاء فيصل.
ويخوض "الأخضر" تدريبه الأساسي والأخير على مسرح المواجهة اليوم، حيث يضع رأفت علي اللمسات الأخيرة على التشكيلة المتوقعة، وطريقة وأسلوب اللعب أمام فريق يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه وبين وجماهيره، والمحافظة على آماله، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام الشارقة الإماراتي بهدف نظيف، قبل أن يتعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة الثانية أمام سباهان أصفهان الإيراني برباعية نظيفة، ما يعني أن المواجهة أمام الوحدات تعتبر مصيرية وحاسمة، خاصة وأن المنافسة على بطاقتي التأهل ستكون قوية وذات حسابات دقيقة بينه وبين الشارقة وسباهان أصفهان والوحدات.
ويدرك رأفت علي أن جماهير الوحدات لا تقبل غير الفوز والأداء المميز، خصوصا في ظل النتائج الإيجابية التي سجلها "الأخضر" في المواجهات الأخيرة محليا وآسيويا، في الوقت الذي يعقد فيه اليوم المؤتمر الصحفي للمباراة، والذي يليه الاجتماع الفني المخصص لبحث التعليمات الفنية المتعلقة بالمباراة.

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